Half-Life: Alyx yeni bir serinin başlangıcı olabilir

Tam Boyutta Gör

Uzun yıllardır yeni Half-Life oyunu bekleyenler için geçtiğimiz hafta sürpriz bir tanıtım yapan Valve, Half-Life: Alyx duyurmuştu. Etkileyici grafikler ve senaryoya sahip olan yeni oyun bununla birlikte herkesi tatmin etmedi.

Dönüm noktası olabilir

Bir süre önce Valve Index adındaki sanal gerçeklik kaskını tanıtan Valve’nin bu konsepti agresif bir biçimde pazarlayacağı Half-Life: Alyx ile anlaşıldı zira oyun sadece VR gözlükleri ve performans odaklı bilgisayar sistemleri ile oynanabiliyor.

Ayrıca Bkz. "Haftaya A101 marketlerde Honor 9X sürprizi"

Valve yöneticisi David Speyrer yaptığı açıklamada serinin devam etmesini istediklerini ve Half-Life: Alyx oyununa gelecek tepkiler sonrasında stratejilerinin şekilleneceğini belirtti. Serinin bundan sonra sadece sanal gerçeklik konseptine mi özgü olacağı sorusuna ise cevap vermekten kaçındı.

Half-Life: Alyx aslında firmanın uzun soluklu ve sanal gerçeklik odaklı stratejisinin ilk ayağı gibi görünüyor. Eğer oyun yüksek satış rakamlarına ulaşırsa Valve uzun bir süre sanal gerçeklik konseptine sıkı sıkıya bağlı kalabilir. Elbette bu hareketlilik diğer oyun yapımcılarına da bir ışık yapabilir. Yani asıl sanal gerçeklik oyunları devriminin kıyısında olabiliriz.

https://www.slashgear.com/valve-suggests-half-life-alyx-is-just-the-start-of-the-franchises-return-22601200/