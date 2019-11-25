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    Half-Life: Alyx yeni bir serinin başlangıcı olabilir

    Son günlerin en çok konuşulan oyunu Half-Life: Alyx sonraki dönemde de çok konuşulacak gibi görünüyor. Valve işler yoluna giderse sanal gerçeklik çizgisinde devam edebilir.
    10 sa.
    885
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    Oyunlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Half-Life: Alyx yeni bir serinin başlangıcı olabilir
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    Uzun yıllardır yeni Half-Life oyunu bekleyenler için geçtiğimiz hafta sürpriz bir tanıtım yapan Valve, Half-Life: Alyx duyurmuştu. Etkileyici grafikler ve senaryoya sahip olan yeni oyun bununla birlikte herkesi tatmin etmedi.

    Dönüm noktası olabilir

    Bir süre önce Valve Index adındaki sanal gerçeklik kaskını tanıtan Valve’nin bu konsepti agresif bir biçimde pazarlayacağı Half-Life: Alyx ile anlaşıldı zira oyun sadece VR gözlükleri ve performans odaklı bilgisayar sistemleri ile oynanabiliyor.

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    Valve yöneticisi David Speyrer yaptığı açıklamada serinin devam etmesini istediklerini ve Half-Life: Alyx oyununa gelecek tepkiler sonrasında stratejilerinin şekilleneceğini belirtti. Serinin bundan sonra sadece sanal gerçeklik konseptine mi özgü olacağı sorusuna ise cevap vermekten kaçındı.

    Half-Life: Alyx aslında firmanın uzun soluklu ve sanal gerçeklik odaklı stratejisinin ilk ayağı gibi görünüyor. Eğer oyun yüksek satış rakamlarına ulaşırsa Valve uzun bir süre sanal gerçeklik konseptine sıkı sıkıya bağlı kalabilir. Elbette bu hareketlilik diğer oyun yapımcılarına da bir ışık yapabilir. Yani asıl sanal gerçeklik oyunları devriminin kıyısında olabiliriz.



    https://www.slashgear.com/valve-suggests-half-life-alyx-is-just-the-start-of-the-franchises-return-22601200/ Yorum Yaz
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    Bloodin 6 sa.
    Avatar tüm dünyada 3 boyutlu sinemanın hızla yayılmasının ve yükselişinin sebebi olmuştu, umarım Half Life: Alyx de VR'ın hızla yüselişinin ve ucuzlamasının sebebi olur :)
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    Halilowich 7 sa.
    Şu VR gözlükler ülkemizde resmi kanallar üzerinden satış yapsa da fiyatlar ucuzlasa. Ben de almak isterim ama bu fiyatlarla değil.
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    strathmorea 10 sa.
    Sanal gerçeklik ekipmanı olup da bu oyunu almayan çıkmayacaktır çünkü zaten kısıtlı bir kütüphanesi var. Tepkiler büyük oranda olumlu olacaktır. Bence sanal gerçeklik olayı hak ettiği yerde değil. Umarım ivme tekrar yükselişe geçer.
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    Babblebabble 7 sa. strathmorea
    Aynı şekilde düşünüyorum.VR'ı olup alıp da beğenmeyen bile olacağını sanmıyorum, Valve'dan bahsediyoruz sonuçta.Yaptıklarının diğer VR oyunlarına örnek olacak nitelikte bir ürün çıkartacaklarından şüphem yok.Alınan olumlu tepkiler ve büyük ihtimal 9/10, 10/10 puanlardan sonra VR'ı olmayan da almak isteyebilir.

    Şahsen VR'a pek ilgi duymamama rağmen şimdi sırf bunun için düşünüyorum.
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