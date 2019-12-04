Minecraft Java versiyonuna Baby Yoda geliyor

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Son Star Wars filminin ve The Mandalorian dizisi için Disney dört koldan pazarlama çalışmalarına devam ederken amatör olarak da ilginç projeler ortaya çıkıyor. Bir Minecraft oyuncusu Baby Yoda karakterini oyuna entegre edecek.

Amatör bir çalışma

YouTuber Miles Payz tarafından hazırlanan Baby Yoda karakteri Minecraft Java versiyonu için bir veri paketi halinde sunulacak. Payz kanalından veri paketinin hazırlanma sürecini takipçileri ile paylaşıyor.

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Baby Yoda karakteri Minecraft Java versiyonunda oyuncunun yardımcısı olarak çevresinde dolaşıyor. Zorda kaldığı durumlarda özel gücü ile nesneleri fırlatabiliyor. Ayrıca çorba da içebiliyor. Payz henüz bu özelliklere son şeklini vermediğini ve eklemeler veya çıkarmalar olabileceğini belirtiyor.

Bu amatör Baby Yoda çalışması muhakkak Star Wars hayranlarının dikkatini çekecektir ancak Minecraft Java haricinde bu kodların kullanılması mümkün değil. Konsol veya mobil platformlarda Microsoft ve Disney arasında bir iş birliği gerekiyor. Hali hazırda Disney orijinal Star Wars görünüm paketleri kullanıma sunmuştu. Baby Yoda da yakın zamanda kendisine yer bulabilir.

https://www.gamesradar.com/minecraft-baby-yoda/