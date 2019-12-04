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    Minecraft Java versiyonuna Baby Yoda geliyor

    Amatör bir geliştirici tarafından hazırlanan Baby Yoda modu sadece Minecraft Java versiyonunda çalışıyor. Çok ilgi görürse belki Disney’in de dikkatini çekebilir.
    1 hf.
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    Oyunlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Minecraft Java versiyonuna Baby Yoda geliyor
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    Son Star Wars filminin ve The Mandalorian dizisi için Disney dört koldan pazarlama çalışmalarına devam ederken amatör olarak da ilginç projeler ortaya çıkıyor. Bir Minecraft oyuncusu Baby Yoda karakterini oyuna entegre edecek.

    Amatör bir çalışma

    YouTuber Miles Payz tarafından hazırlanan Baby Yoda karakteri Minecraft Java versiyonu için bir veri paketi halinde sunulacak. Payz kanalından veri paketinin hazırlanma sürecini takipçileri ile paylaşıyor.

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    Baby Yoda karakteri Minecraft Java versiyonunda oyuncunun yardımcısı olarak çevresinde dolaşıyor. Zorda kaldığı durumlarda özel gücü ile nesneleri fırlatabiliyor. Ayrıca çorba da içebiliyor. Payz henüz bu özelliklere son şeklini vermediğini ve eklemeler veya çıkarmalar olabileceğini belirtiyor.

    Bu amatör Baby Yoda çalışması muhakkak Star Wars hayranlarının dikkatini çekecektir ancak Minecraft Java haricinde bu kodların kullanılması mümkün değil. Konsol veya mobil platformlarda Microsoft ve Disney arasında bir iş birliği gerekiyor. Hali hazırda Disney orijinal Star Wars görünüm paketleri kullanıma sunmuştu. Baby Yoda da yakın zamanda kendisine yer bulabilir.



    https://www.gamesradar.com/minecraft-baby-yoda/ Yorum Yaz
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    Rachsuchtig 1 hf. en beğenilen
    Yok Tesla Cybertruck modu yok baby yoda modu. ModHaber mi yaptınız sayfanın adını
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    RAIZEN 1 hf.
    "GTA5'e Cybertruck Geliyor" haberinde clickbait başlıkların size yakışmadığını, kitlenizin Mynet kitlesine benzemediğini söylediğim için yorumum silinmişti. Yine yazıyorum ve yazmaya devam edeceğim. Kitlenizi böyle ucuz numaralarla küçümsemeyin.
    Yanıtla +3
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    Prometheusx 1 hf.
    Olması gereken başlık: Minecraft Java versiyonuna Baby Yoda "Modu" geliyor.

    Vazgeçin bu clickbait başlıklardan.
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    al-ozaria 1 hf.
    Bu Yoda'nın türü tahmini kaç yaşına basınca konuşmaya başlıyor? Hoş konuşmasın böle daha tatlı. :P Telepatiylede olur. Bir de diğer editörler neysede bu haberin editörü Ekrem o bu tür haberler yapabilir, renkli şahsiyettir ona hoş görün.
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    Rachsuchtig 1 hf. en beğenilen
    Yok Tesla Cybertruck modu yok baby yoda modu. ModHaber mi yaptınız sayfanın adını
    2 Yanıt Yanıtla +11
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    keremec 1 hf. Rachsuchtig
    Yabancı basın yapınca onlar da görüp yayınlıyor işte.
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    Relax Relax 1 hf. Rachsuchtig
    Bu yorumu silerler. Geçen gta 5 cybertruck modu için de bir sürü şey yazdım hepsini silmişler.
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