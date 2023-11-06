Haluk Bilginer’in yeni dizisi "The Turkish Detective" yayına hazırlanıyor

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ABD dizisi "The Turkish Detective" bu ay yayınlanmaya hazırlanıyor. Dizinin başrolünü ünlü Emmy ödüllü Türk oyuncu Haluk Bilginer canlandıracak.

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Haluk Bilginer'in başrolünde oynadığı "The Turkish Detective" ismindeki dizi, Amerika Birleşik Devletleri merkezli yayın platformu Paramount+ ile yayın hayatına girecek.

Yazar Barbara Nadel'ın 24 kitaptan oluşan serisinden uyarlanan dizinin senaristliğini Ben Schiffer, yönetmenliğini ise Niels Arden Oplev üstlendi.

Geçtiğimiz sene Paramount+ platformunun imzasıyla resmî olarak duyurulan The Turkish Detective dizisi, Türkiye'de Turkcell TV+ platformu üzerinden gösterime girecek.

Turkcell TV+'ın yaptığı bir paylaşımda dizinin kasım ayında seyircilerle buluşacağı görüldü.

Paramount+'ın orijinal içerik sorumlusu olan Nicole Clemens diziyle alakalı “Dünyanın en çarpıcı, kültürel açıdan zengin şehirlerinin birinde geçen, evrensel olarak merak uyandıran bir suç gerilim dizisi.” dedi.

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