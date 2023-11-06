Haluk Bilginer’in yeni dizisi "The Turkish Detective" yayına hazırlanıyor

ABD dizisi "The Turkish Detective" bu ay yayınlanmaya hazırlanıyor. Dizinin başrolünü ünlü Emmy ödüllü Türk oyuncu Haluk Bilginer canlandıracak.
Haluk Bilginer'in başrolünde oynadığı "The Turkish Detective" ismindeki dizi, Amerika Birleşik Devletleri merkezli yayın platformu Paramount+ ile yayın hayatına girecek.
Yazar Barbara Nadel'ın 24 kitaptan oluşan serisinden uyarlanan dizinin senaristliğini Ben Schiffer, yönetmenliğini ise Niels Arden Oplev üstlendi.
Geçtiğimiz sene Paramount+ platformunun imzasıyla resmî olarak duyurulan The Turkish Detective dizisi, Türkiye'de Turkcell TV+ platformu üzerinden gösterime girecek.
Turkcell TV+'ın yaptığı bir paylaşımda dizinin kasım ayında seyircilerle buluşacağı görüldü.
Paramount+'ın orijinal içerik sorumlusu olan Nicole Clemens diziyle alakalı “Dünyanın en çarpıcı, kültürel açıdan zengin şehirlerinin birinde geçen, evrensel olarak merak uyandıran bir suç gerilim dizisi.” dedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.