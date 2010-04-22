Hanvon'dan 10.1 inç çoklu dokunmatik ekrana sahip yeni bir tablet daha; F10

Çin merkezli tablet bilgisayar üreticisi Hanvon en yeni tableti F10'u sergiledi.

243 x 183 x 14 mm ebatlarında tasarlanan F10, 1.6 GHz saat hızındaki Intel Atom Z530 işlemciden, 1 GB RAM'den ve Intel GMA500 grafik işlemcisinden güç alıyor; Windows 7 Home Premium (32 bit) işletim sistemini kullanıyor. Üzerinde kulaklık, mikrofon ve 2 adet USB girişi konumlandırılan tablette 10.1 inç büyüklüğünde, 1024x600 piksel çözünürlüğünde led aydınlatmalı çoklu dokunmatik (multi-touch) ekrana, biri önde biri arka kısımda olmak üzere iki tane 2 megapiksellik dijital kameraya ve dahili hoparlöre yer verilmiş. WI-FI ve Bluetooth v2.0 aracılığıyla kablosuz bağlantı gerçekleştirebilen tablette 120 GB'lık sabit disk (1.8'') unutulmamış.

Son olarak 2600 mAh lityum polimer bataryaya sahip tabletin ne zaman ve hangi fiyat aralığında satışa sunulacağı ile ilgili bilgi henüz bulunmuyor.

http://www.hanvon.com/en/products/touchpad/touchpad_F10.html