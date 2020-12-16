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    HarmonyOS 2.0 beta akıllı telefonlar için yayınlandı: İşte Android alternatifinin arayüzü

    Huawei, Android'e alternatif olarak geliştirdiği mobil işletim sistemini akıllı telefon ve tabletlerde test etmeye başladı. HarmonyOS 2.0'ın kullanıcı arayüzü Huawei P40'ta çalışırken görüntülendi.
    5 gün (Son Güncelleme: 5 gün)
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    Cep Telefonları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    1

    HarmonyOS 2.0 beta akıllı telefonlar için yayınlandı: İşte Android alternatifinin arayüzü
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    Huawei, geliştiriciler için HarmonyOS 2.0 mobil beta sürümünü resmi olarak yayınladı. Yeni işletim sistemi, Huawei ekosistemindeki diğer akıllı cihazların yanı sıra akıllı telefon ve tabletlerde de kullanılacak.

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    HarmonyOS 2.0'ın Huawei P40'ta nasıl çalıştığını gösteren bir video ortaya çıktı. Yayınlanan görüntü kullanıcı arayüzünün Android tabanlı EMUI 11'e benzediğini gösteriyor. Ancak daha akıcı olduğunu söyleyebiliriz.

    Ocak sonunda herkes test edebilecek

    HarmonyOS 2.0 hem Android hem de HarmonyOS uygulamalarını destekleyecek. Önümüzdeki yıl Ocak sonu itibarıyla tüm kullanıcılar beta test programına katılabilecekler.

    Harmony OS 2.0 beta sürümüyle uyumlu cihazlar şu şekilde:

    • Huawei P40 (ANA-AN00)
    • Huawei P40 Pro (ELS-AN00)
    • Huawei Mate 30 (TAS-AL00)
    • Huawei Mate 30 5G (TAS-AN00)
    • Huawei Mate 30 Pro (LIO-AL00)
    • Huawei Mate 30 Pro 5G (LIO-AN00)
    • Huawei MatePad Pro (MRX-AL19)
    • Huawei MatePad Pro 5G (MRX-W09)
    • Huawei MatePad Pro Wi-Fi (MRX-AN19)

    Yakında bu listeye Huawei Mate 40 serisi akıllı telefonlar da dahil olacak.



    https://www.huaweicentral.com/huawei-harmonyos-2-0-mobile-developer-beta-devices-list/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    celik44 (hmt çlk) 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    İki sene sonra televizyon işletim sistemi olarak yoluna devam eder
    Yanıtla +9
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    High Sierra 5 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) fhrstw
    Hocam zaten başka çaresi yok firmanın 2 3 yıllık rotada. Sonrası için aynı Apple gibi kaynak kodunu kapatarak yoluna devam ederler.



    HarmonyOS Şu haliyle Meego ile Jolla Sailfish OS kadar açık kaynak gidiyor fakat Huawei aynı Oppo gibi sisteme dışarıdan müdahalenin yapılmasına oldukça karşı bir politika ile cihaz ürettiği için Android zamanlarında bile yine aynı mantıkta cihazlar üreteceklerdir.



    Appgallery'deki uygulamalar tamamen doğal biçimde HarmonyOS destekler hale gelecek ve Android ile HarmonyOS arasındaki köprü yıkılacak. Şu an Sailfish gibi emülatör muhabbeti ortadan kalmış olacak. Bu sayede de üçüncü büyük işletim sistemi de doğmuş olacak.



    Yani bir Maemo, Moblin, Meego, UbuntuTouch, Sailfish, LiMo, FirefoxOS, Bada vakası yaşanmaz diye tahmin ediyorum bu kısımda. Ya da Tizen ile WebOS gibi çamaşır makinesi ve televizyon ile sınırlı bir işletim sistemi olmaz. Çünkü Oppo Vivo ile Xiaomi bile açık kaynak testlerine katıldı Harmony'nin. Bu işletim sistemi gerçekten önemli bir B planı. Ve sadece Huawei için de değil bu durumda. Olası bir toplu Android yasağında da HarmonyOS bir nevi Symbian şemsiyesi gibi açılacak.

    Huawei umut veriyor çünkü Amerika'da nasıl Amazon Googlesız Android adını koyduğu FireOS ile alternatif arayüz kısmını domine ederken Avrupa ve Asya'da da (Çin zaten bu durumdaydı Google Mobile Services yasak.) Huawei Mobile Services yani EMUI ile Appgallery ünlü.
    Hocam zaten başka çaresi yok firmanın 2 3 yıllık rotada. Sonrası için aynı Apple gibi kaynak kodunu kapatarak yoluna devam ederler. HarmonyOS...
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    Yanıtla +8
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    fhrstw 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Tutar bu android uygulamalarını doğal olarak destekleyecekse tabi.
    2 Yanıt Yanıtla +6
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Huawei P40 Lite almayacak mı bu güncellemeyi bazıları alacak diyor bazıları almayacak diyor kime neye inanacagimizi şaşırdık . Biri diyor P40 Lite ın 2 yıllık güncellemesi var falan bir bilgisi olan var mı alır mı güncellemeyi?
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    DH Misafiri 4 gün ( Mesaj Silindi )
    P 40 lite almıyomu ??
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    DH Misafiri 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Yorumdan cehalet aktı.
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    fenerist07 (arda doğaner) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Ee bildiğin android bu? Aynı zamanda Android uygulamalarını da destekliyorsa MIUI, emui, one ui dan farkı ne şimdi bunun? Bari görselliği degistirselerdi
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    astegon (astegon CF) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Gelmedi mi hala "Bu skin yeaaa" diyenler.

    :)
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    DH Misafiri 5 gün ( Mesaj Silindi )
    copy paste ile bir yere kadar gidebilirler, yüksek teknoloji maalesef abd'nin elinde. arkasında 100 yıllık arge var, akşamdan sabaha teknoloji üretilemez mantığa aykırı..
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    ehmet04 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Arayüze bakınca android den hiç bir farkı yok gibi keşke farklı bir arayüzle gelseymiş
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    celik44 (hmt çlk) 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    İki sene sonra televizyon işletim sistemi olarak yoluna devam eder
    Yanıtla +9
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    fhrstw 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Tutar bu android uygulamalarını doğal olarak destekleyecekse tabi.
    2 Yanıt Yanıtla +6
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    esmerbuyucu (E. B.) 5 gün ( Mesaj Silindi ) fhrstw
    Bir zaman sonra onlar HarmonyOS uygulaması olacak
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    High Sierra 5 gün ( Mesaj Silindi ) fhrstw
    Hocam zaten başka çaresi yok firmanın 2 3 yıllık rotada. Sonrası için aynı Apple gibi kaynak kodunu kapatarak yoluna devam ederler.



    HarmonyOS Şu haliyle Meego ile Jolla Sailfish OS kadar açık kaynak gidiyor fakat Huawei aynı Oppo gibi sisteme dışarıdan müdahalenin yapılmasına oldukça karşı bir politika ile cihaz ürettiği için Android zamanlarında bile yine aynı mantıkta cihazlar üreteceklerdir.



    Appgallery'deki uygulamalar tamamen doğal biçimde HarmonyOS destekler hale gelecek ve Android ile HarmonyOS arasındaki köprü yıkılacak. Şu an Sailfish gibi emülatör muhabbeti ortadan kalmış olacak. Bu sayede de üçüncü büyük işletim sistemi de doğmuş olacak.



    Yani bir Maemo, Moblin, Meego, UbuntuTouch, Sailfish, LiMo, FirefoxOS, Bada vakası yaşanmaz diye tahmin ediyorum bu kısımda. Ya da Tizen ile WebOS gibi çamaşır makinesi ve televizyon ile sınırlı bir işletim sistemi olmaz. Çünkü Oppo Vivo ile Xiaomi bile açık kaynak testlerine katıldı Harmony'nin. Bu işletim sistemi gerçekten önemli bir B planı. Ve sadece Huawei için de değil bu durumda. Olası bir toplu Android yasağında da HarmonyOS bir nevi Symbian şemsiyesi gibi açılacak.

    Huawei umut veriyor çünkü Amerika'da nasıl Amazon Googlesız Android adını koyduğu FireOS ile alternatif arayüz kısmını domine ederken Avrupa ve Asya'da da (Çin zaten bu durumdaydı Google Mobile Services yasak.) Huawei Mobile Services yani EMUI ile Appgallery ünlü.
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