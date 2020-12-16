HarmonyOS 2.0 beta akıllı telefonlar için yayınlandı: İşte Android alternatifinin arayüzü

Huawei, geliştiriciler için HarmonyOS 2.0 mobil beta sürümünü resmi olarak yayınladı. Yeni işletim sistemi, Huawei ekosistemindeki diğer akıllı cihazların yanı sıra akıllı telefon ve tabletlerde de kullanılacak.
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HarmonyOS 2.0'ın Huawei P40'ta nasıl çalıştığını gösteren bir video ortaya çıktı. Yayınlanan görüntü kullanıcı arayüzünün Android tabanlı EMUI 11'e benzediğini gösteriyor. Ancak daha akıcı olduğunu söyleyebiliriz.
Ocak sonunda herkes test edebilecek
HarmonyOS 2.0 hem Android hem de HarmonyOS uygulamalarını destekleyecek. Önümüzdeki yıl Ocak sonu itibarıyla tüm kullanıcılar beta test programına katılabilecekler.
Harmony OS 2.0 beta sürümüyle uyumlu cihazlar şu şekilde:
- Huawei P40 (ANA-AN00)
- Huawei P40 Pro (ELS-AN00)
- Huawei Mate 30 (TAS-AL00)
- Huawei Mate 30 5G (TAS-AN00)
- Huawei Mate 30 Pro (LIO-AL00)
- Huawei Mate 30 Pro 5G (LIO-AN00)
- Huawei MatePad Pro (MRX-AL19)
- Huawei MatePad Pro 5G (MRX-W09)
- Huawei MatePad Pro Wi-Fi (MRX-AN19)
Yakında bu listeye Huawei Mate 40 serisi akıllı telefonlar da dahil olacak.
https://www.huaweicentral.com/huawei-harmonyos-2-0-mobile-developer-beta-devices-list/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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HarmonyOS Şu haliyle Meego ile Jolla Sailfish OS kadar açık kaynak gidiyor fakat Huawei aynı Oppo gibi sisteme dışarıdan müdahalenin yapılmasına oldukça karşı bir politika ile cihaz ürettiği için Android zamanlarında bile yine aynı mantıkta cihazlar üreteceklerdir.
Appgallery'deki uygulamalar tamamen doğal biçimde HarmonyOS destekler hale gelecek ve Android ile HarmonyOS arasındaki köprü yıkılacak. Şu an Sailfish gibi emülatör muhabbeti ortadan kalmış olacak. Bu sayede de üçüncü büyük işletim sistemi de doğmuş olacak.
Yani bir Maemo, Moblin, Meego, UbuntuTouch, Sailfish, LiMo, FirefoxOS, Bada vakası yaşanmaz diye tahmin ediyorum bu kısımda. Ya da Tizen ile WebOS gibi çamaşır makinesi ve televizyon ile sınırlı bir işletim sistemi olmaz. Çünkü Oppo Vivo ile Xiaomi bile açık kaynak testlerine katıldı Harmony'nin. Bu işletim sistemi gerçekten önemli bir B planı. Ve sadece Huawei için de değil bu durumda. Olası bir toplu Android yasağında da HarmonyOS bir nevi Symbian şemsiyesi gibi açılacak.
Huawei umut veriyor çünkü Amerika'da nasıl Amazon Googlesız Android adını koyduğu FireOS ile alternatif arayüz kısmını domine ederken Avrupa ve Asya'da da (Çin zaten bu durumdaydı Google Mobile Services yasak.) Huawei Mobile Services yani EMUI ile Appgallery ünlü.