HarmonyOS 2.0 beta akıllı telefonlar için yayınlandı: İşte Android alternatifinin arayüzü

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Huawei, geliştiriciler için HarmonyOS 2.0 mobil beta sürümünü resmi olarak yayınladı. Yeni işletim sistemi, Huawei ekosistemindeki diğer akıllı cihazların yanı sıra akıllı telefon ve tabletlerde de kullanılacak.

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HarmonyOS 2.0'ın Huawei P40'ta nasıl çalıştığını gösteren bir video ortaya çıktı. Yayınlanan görüntü kullanıcı arayüzünün Android tabanlı EMUI 11'e benzediğini gösteriyor. Ancak daha akıcı olduğunu söyleyebiliriz.

Ocak sonunda herkes test edebilecek

HarmonyOS 2.0 hem Android hem de HarmonyOS uygulamalarını destekleyecek. Önümüzdeki yıl Ocak sonu itibarıyla tüm kullanıcılar beta test programına katılabilecekler.

Harmony OS 2.0 beta sürümüyle uyumlu cihazlar şu şekilde:

Huawei P40 (ANA-AN00)

Huawei P40 Pro (ELS-AN00)

Huawei Mate 30 (TAS-AL00)

Huawei Mate 30 5G (TAS-AN00)

Huawei Mate 30 Pro (LIO-AL00)

Huawei Mate 30 Pro 5G (LIO-AN00)

Huawei MatePad Pro (MRX-AL19)

Huawei MatePad Pro 5G (MRX-W09)

Huawei MatePad Pro Wi-Fi (MRX-AN19)

Yakında bu listeye Huawei Mate 40 serisi akıllı telefonlar da dahil olacak.

https://www.huaweicentral.com/huawei-harmonyos-2-0-mobile-developer-beta-devices-list/

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