Android telefonlar için yeni düzenleme geliyor: Kullanıcıları sevindirecek

Tam Boyutta Gör Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, ülkede üretilen akıllı telefonların yeni gerekliliklere uymasını zorunlu kılan yeni bir yasa çıkardı. Önceden yüklenmiş uygulamalarla ilgili.

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Üreticiler artık bir kullanıcının tüm uygulamaları cihazından kaldırabilmesini mümkün hale getirmek zorunda. Bakanlık, bu listede yer almayan programların listesini ise şu şekilde yayınladı:

Sistem ayarları

Dosya yöneticileri

Kamera

Tarayıcı

Telefon

Mesajlaşma

Uygulama Mağazası

Android telefon üreticileri artık yalnızca, yukarıdaki listede yer alan uygulamaları kaldırılamaz hale getirme hakkına sahip olacaklar. Çin hükümeti bu tür önlemlerin tüketici deneyimini iyileştireceğine ve şirketlerin yazılım pazarında daha iyi rekabet etmesine olanak sağlayacağına inanıyor. Basında yer alan haberlere göre, yasa 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek. Uyum için henüz bir son tarih belirlenmiş değil.

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Xiaomi bu duruma hazırlanmıştı

Hatırlamak gerekirse, Aralık ayı ortasında Xiaomi, MIUI 14 ürün yazılımını kullanıma sunmuştu. Arayüzün ana özelliği daha sorunsuz bir kullanıcı deneyimi ve önceden yüklenmiş minimum uygulamaydı. Xiaomi'nin yeni yasadan haberdar olduğu ve kendini önceden hazırladığı düşünülüyor.

Önümüzdeki dönemde artık şüpheli uygulama ve oyunların olmadığı Android cihazlara sahip olacağız. Cihazlarda sadece temel uygulamalar ve kullanıcının indirdikleri yer alacak.

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