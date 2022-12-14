Android telefonlar için yeni düzenleme geliyor: Kullanıcıları sevindirecek

Üreticiler artık bir kullanıcının tüm uygulamaları cihazından kaldırabilmesini mümkün hale getirmek zorunda. Bakanlık, bu listede yer almayan programların listesini ise şu şekilde yayınladı:
- Sistem ayarları
- Dosya yöneticileri
- Kamera
- Tarayıcı
- Telefon
- Mesajlaşma
- Uygulama Mağazası
Android telefon üreticileri artık yalnızca, yukarıdaki listede yer alan uygulamaları kaldırılamaz hale getirme hakkına sahip olacaklar. Çin hükümeti bu tür önlemlerin tüketici deneyimini iyileştireceğine ve şirketlerin yazılım pazarında daha iyi rekabet etmesine olanak sağlayacağına inanıyor. Basında yer alan haberlere göre, yasa 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek. Uyum için henüz bir son tarih belirlenmiş değil.
Xiaomi bu duruma hazırlanmıştı
Hatırlamak gerekirse, Aralık ayı ortasında Xiaomi, MIUI 14 ürün yazılımını kullanıma sunmuştu. Arayüzün ana özelliği daha sorunsuz bir kullanıcı deneyimi ve önceden yüklenmiş minimum uygulamaydı. Xiaomi'nin yeni yasadan haberdar olduğu ve kendini önceden hazırladığı düşünülüyor.
Önümüzdeki dönemde artık şüpheli uygulama ve oyunların olmadığı Android cihazlara sahip olacağız. Cihazlarda sadece temel uygulamalar ve kullanıcının indirdikleri yer alacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...