HarmonyOS yüklü cihaz sayısı 320 milyonu geçti

Deneyimli yönetici HarmonyOS yüklü cihaz sayısının 320 milyonu geçtiğini duyurdu. Bu rakam aynı zamanda yıllık %113 gibi inanılmaz bir büyümeyi temsil ediyor. HarmonyOS ürünlerinin sevkiyatında ise yıllık %212 gibi ciddi bir artış söz konusu.
2 milyondan fazla geliştirici
HarmonyOS ekosisteminde şu anda 2 milyonun üzerinde geliştirici (bir yıl öncesinin neredeyse iki, iki yıl öncesinin ise 20 katı) ve HarmonyOS destekli cihaz piyasaya süren 2.200'den fazla iş ortağı var. Çinli şirket OpenHarmony açık kaynak projesini daha da geliştirmeyi planıyor.
Huawei, ABD tarafından uygulanan sıkı yaptırımlar nedeniyle cihazlarında Google uygulama ve hizmetlere yer veremediği için HarmonyOS'a odaklanmak zorunda kalmıştı. Android kullanımı kısıtlanan şirket HarmonyOS'u sadece akıllı telefonlar için değil diğer cihazlar için de evrensel bir işletim sistemi haline getirdi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.
merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum
E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence