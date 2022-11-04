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    HarmonyOS yüklü cihaz sayısı 320 milyonu geçti

    ABD yaptırımlarından sonra kendi işletim sistemine ağırlık veren Huawei önemli bir kilometre taşına ulaştı. Çinli şirket HarmonyOS'lu cihaz sayısının 320 milyonu geride bıraktığını duyurdu.
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    HarmonyOS yüklü cihaz sayısı 320 milyonu geçti Tam Boyutta Gör
    Çinli teknoloji devi Huawei'nin iki gün sürecek geliştirici konferansı bugün itibarıyla başladı. Konferans kapsamında sahneye çıkan Huawei Tüketici İş Grubu CEO'su Yu Chengdong, HarmonyOS işletim sisteminin başarısı hakkında son derece önemli açıklamalarda bulundu.

    Deneyimli yönetici HarmonyOS yüklü cihaz sayısının 320 milyonu geçtiğini duyurdu. Bu rakam aynı zamanda yıllık %113 gibi inanılmaz bir büyümeyi temsil ediyor. HarmonyOS ürünlerinin sevkiyatında ise yıllık %212 gibi ciddi bir artış söz konusu.

    HarmonyOS yüklü cihaz sayısı 320 milyonu geçti Tam Boyutta Gör

    2 milyondan fazla geliştirici

    HarmonyOS ekosisteminde şu anda 2 milyonun üzerinde geliştirici (bir yıl öncesinin neredeyse iki, iki yıl öncesinin ise 20 katı) ve HarmonyOS destekli cihaz piyasaya süren 2.200'den fazla iş ortağı var. Çinli şirket OpenHarmony açık kaynak projesini daha da geliştirmeyi planıyor.

    Huawei, ABD tarafından uygulanan sıkı yaptırımlar nedeniyle cihazlarında Google uygulama ve hizmetlere yer veremediği için HarmonyOS'a odaklanmak zorunda kalmıştı. Android kullanımı kısıtlanan şirket HarmonyOS'u sadece akıllı telefonlar için değil diğer cihazlar için de evrensel bir işletim sistemi haline getirdi.

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    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

    S
    sezenhancı 5 saat önce

    Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.

    A
    alexalex1907 20 saat önce

    merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum

    D
    DH Misafiri 1 gün önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

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