Tam Boyutta Gör Çinli teknoloji devi Huawei'nin iki gün sürecek geliştirici konferansı bugün itibarıyla başladı. Konferans kapsamında sahneye çıkan Huawei Tüketici İş Grubu CEO'su Yu Chengdong, HarmonyOS işletim sisteminin başarısı hakkında son derece önemli açıklamalarda bulundu.

Suudi Arabistan ilk elektrikli otomobil markasını duyurdu: Ceer 7 sa. önce eklendi

Deneyimli yönetici HarmonyOS yüklü cihaz sayısının 320 milyonu geçtiğini duyurdu. Bu rakam aynı zamanda yıllık %113 gibi inanılmaz bir büyümeyi temsil ediyor. HarmonyOS ürünlerinin sevkiyatında ise yıllık %212 gibi ciddi bir artış söz konusu.

Tam Boyutta Gör

2 milyondan fazla geliştirici

HarmonyOS ekosisteminde şu anda 2 milyonun üzerinde geliştirici (bir yıl öncesinin neredeyse iki, iki yıl öncesinin ise 20 katı) ve HarmonyOS destekli cihaz piyasaya süren 2.200'den fazla iş ortağı var. Çinli şirket OpenHarmony açık kaynak projesini daha da geliştirmeyi planıyor.

Huawei, ABD tarafından uygulanan sıkı yaptırımlar nedeniyle cihazlarında Google uygulama ve hizmetlere yer veremediği için HarmonyOS'a odaklanmak zorunda kalmıştı. Android kullanımı kısıtlanan şirket HarmonyOS'u sadece akıllı telefonlar için değil diğer cihazlar için de evrensel bir işletim sistemi haline getirdi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

HarmonyOS yüklü cihaz sayısı 320 milyonu geçti