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    Harry Potter abonelik servisi başladı

    Uzun yıllardır sinema, oyun ve kitap dünyasının eskimeyen projelerinden birisi haline gelen Harry Potter şimdi de bir abonelik servisi başlatıyor. Servis pek çok içeriğe sahip.
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    Sinema ve Dizi
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Harry Potter abonelik servisi başladı
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    Son dönemde abonelik servisleri giderek öne çıkmaya başladı. Masa üstü oyunlar, mobil oyunlar, içerik servisleri, müzik servisleri derken Harry Potter efsanesi de kendi abonelik servisi ile hayranlarının karşısına çıktı.

    Wizarding World Gold neler sunuyor?

    Harry Potter birden fazla markaya lisans verdiği için abonelik kapsamında geniş bir yelpaze yer alıyor. Bu bakımdan diğer içerik aboneliklerinden biraz daha farklı olduğunu söyleyebiliriz.

    Harry Potter abonelik servisi seriye özel interaktif bir internet platformu hazırlayan Wizarding World tarafından yönetiliyor. Wizarding World Gold adındaki abonelik Wizarding World ve Warner Bros. hediyeleri barındırıyor.

    Ayrıca Bkz. "Zombieland: Double Tapper indirmeye sunuldu"

    Abonelik kapsamında 7 e-kitaba erişim, yeni sahne arkası videolar serisine erişim, koleksiyon rozetleri ve özel etkinliklere öncelikli bilet satın alabilme hakkı yer alıyor. Wizarding World ve Platform 9¾ platformunun fiziksel mağazalarında indirimler ve Warner Bros stüdyolarının Londra ve Hollywood mağazalarında yine indirimler söz konusu.

    Yine paket içerisinde özel kılıfı olan kişiselleştirilmiş ve interaktif özellikli bir günlük yer alıyor. Keys and Curios adındaki günlük içerisinde Hogwarts dahil Harry Potter evrenindeki gelişen olaylar ile bunların sihir basınına yansımaları konu ediniliyor. Ayrıca kullanıcılar da deftere not alabiliyor.

    Defterdeki zengin gerçeklik simgeleri ile uygulama üzerinde pek çok gizli içeriği açmak mümkün. Uygulama ayda bir yeni içeriklerle yenileniyor. Wizarding World Gold aboneliği yıllık 75$ olarak açıklandı.



    https://www.engadget.com/2019/10/16/theres-now-a-harry-potter-subscription-service/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    napolyon94 1 sa.
    Buna da abone olan net .....'dır. Hadi siz doldurun.
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