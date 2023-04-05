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    HBO Max için Harry Potter dizisi geliyor! İşte ilk detaylar

    Hogwarts Legacy’nin başarısının ardından Harry Potter markası yükselişe geçerken epik serinin bir dizi uyarlaması konuşuluyor. Görünüşe göre Harry Potter dizisi HBO Max platformuna gelecek.
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    Harry Potter dizisi geliyor! İşte ilk detaylar Tam Boyutta Gör
    Hogwarts Legacy’nin başarısının ardından Harry Potter için ortalıkta dolaşan bilgiler söylenti olmaktan çıkıyor. HBO Max için uzun süredir konuşulan Harry Potter dizisi adıma adım gerçekleşmeye doğru ilerliyor. Yayınlanan bilgilere göre Harry Potter kitaplarının yazarı JK Rowling ile anlaşma sağlamaya çalışılıyor.

    7 sezonluk Harry Potter dizisi

    Deadline'ın haberine göre Warner Bros projeye yapımcı olarak katılması için Rowling ile görüşüyor. Rowling'in projeye dahil olmasının ardından, henüz başlangıç aşamasında olan projenin yazar arayışına girmesi bekleniyor. İlk olarak Bloomberg tarafından bildirildiği üzere genel fikir, potansiyel TV dizisinin her sezonunun yedi romandan oluşan Harry Potter kitap serisinin bir kitabına odaklanması yönünde. Dolayısıyla buradan Harry Potter dizisinin 7 sezon olacağını söyleyebiliriz.

    Harry Potter dizisi geliyor! İşte ilk detaylar Tam Boyutta Gör
    Aktarılanlara göre şimdilik kesin bir gelişme yok ancak Warner Bros. Discovery (WBD) CEO'su David Zaslav ve HBO şefi Casey Bloys, görünüşe göre yazar JK Rowling'i diziyi onaylaması için ikna etmeye çalışıyorlar. Rowling eğer onay verirse dizinin yapımcılarından birisi de olacak. Harry Potter, 600 milyondan fazla kopya satarak genel olarak en çok satan kitap serisi olduğundan, dünyanın her yerindeki Potterhead'ler muhtemelen gelecekteki bir dizi için heyecanlanacaktır. Toplamda 8 filmden oluşan film serisi 7,7 milyar dolar hasılat elde etmişti.

    Yeni projeler heyecan verici

    Warner Bros Discovery CEO'su David Zaslav, Harry Potter için birçok kez yeni içeriklerin çıkması hakkında açıklamalar yapmıştı. Zaslav, Rowling ile birçok kez bir araya da gelmişti. Muhtemelen ilerleyen dönemlerde bu konuda daha çok bilgi ortaya çıkacaktır. Öte yandan Warner Bros Discovery’nin daha farklı planları da bulunuyor. Yüzüklerin Efendisi serisine dayanan yeni filmler, Stephen King'in “It” serisi için bir prequel dizi, daha fazla “Game of Thrones” projesi ve yeniden başlatılan DC Evreni, WBD’nin öncelikli projeleri arasında yer alıyor. WBD aynı zamanda önümüzdeki hafta HBO Max ve Discovery+ içeriğini birleştiren yeni bir akış hizmeti de duyuracak.

    Kaynakça https://deadline.com/2023/04/harry-potter-tv-series-hbo-max-jk-rowling-produce-1235317141/ https://techcrunch.com/2023/04/04/warner-bros-in-talks-about-a-harry-potter-tv-series-for-hbo-max/
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    ugah6aiw 3 gün önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 4 gün önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 6 gün önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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