HBO Max için Harry Potter dizisi geliyor! İşte ilk detaylar

7 sezonluk Harry Potter dizisi
Deadline'ın haberine göre Warner Bros projeye yapımcı olarak katılması için Rowling ile görüşüyor. Rowling'in projeye dahil olmasının ardından, henüz başlangıç aşamasında olan projenin yazar arayışına girmesi bekleniyor. İlk olarak Bloomberg tarafından bildirildiği üzere genel fikir, potansiyel TV dizisinin her sezonunun yedi romandan oluşan Harry Potter kitap serisinin bir kitabına odaklanması yönünde. Dolayısıyla buradan Harry Potter dizisinin 7 sezon olacağını söyleyebiliriz.
Yeni projeler heyecan verici
Warner Bros Discovery CEO'su David Zaslav, Harry Potter için birçok kez yeni içeriklerin çıkması hakkında açıklamalar yapmıştı. Zaslav, Rowling ile birçok kez bir araya da gelmişti. Muhtemelen ilerleyen dönemlerde bu konuda daha çok bilgi ortaya çıkacaktır. Öte yandan Warner Bros Discovery’nin daha farklı planları da bulunuyor. Yüzüklerin Efendisi serisine dayanan yeni filmler, Stephen King'in “It” serisi için bir prequel dizi, daha fazla “Game of Thrones” projesi ve yeniden başlatılan DC Evreni, WBD’nin öncelikli projeleri arasında yer alıyor. WBD aynı zamanda önümüzdeki hafta HBO Max ve Discovery+ içeriğini birleştiren yeni bir akış hizmeti de duyuracak.Kaynakça https://deadline.com/2023/04/harry-potter-tv-series-hbo-max-jk-rowling-produce-1235317141/ https://techcrunch.com/2023/04/04/warner-bros-in-talks-about-a-harry-potter-tv-series-for-hbo-max/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı