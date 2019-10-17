Harry Potter: Wizards Unite çevrimdışı kullanıcıların konumlarını izliyor

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Harry Potter: Wizards Unite, resmi web sitesinde belirtildiği gibi, “Büyücü Dünyası ve Harry Potter serisinden esinlenilen, konum tabanlı, arttırılmış bir gerçeklik oyunudur”. Oyun, Pokémon Go'ya çok benziyor ve aynı şirket tarafından geliştiriliyor.

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Kotaku tarafından yayınlanan son bir araştırmaya göre, Harry Potter: Wizards Unite, hem uygulama kullanımdayken hem de kullanılmadığında sessizce kullanıcıların konumlarının kaydını tutuyordu. Pokémon Go ve Wizards Unite'ın arkasındaki şirket olan Niantic, Wizards Unite oyununun dakikası başına ortalama üç konum kaydı tuttu.

Niantic, Harry Potter: Wizards Unite'ın arka planda çalıştığı zamanlarda bile kullanıcıların konumlarını takip etmesine rağmen, şirket bunun kendi istekleri olmadığını söylüyor. Oyunun Android versiyonunda bir hata olduğu iddia edildi ve Niantic hatanın yamada olduğunu söyledi. Şirket özel politikasının, Wizards Unite koleksiyonlarının ayrıntılarını belirttiğini ve uygulama kullanıcılarının bu toplanan verilerin silinmesini talep edebileceğini açıkça belirtti.

https://www.engadget.com/2019-10-16-niantic-harry-potter-wizard-unite-location-data.html