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    Riot’tan karakter tabanlı FPS oyunu: Project A

    Riot'un League of Legends dışına ilk kez çıkacağı oyunu, şimdiki adıyla Project A, erken geliştirme safhasında ve tahminlere göre Overwatch ile Counter Strike karışımı olacak.
    53 dk.
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    Oyunlar
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    İlk kez League of Legends’ın sınırlarından çıkan ve bambaşka bir kategoride ve hikayede bir oyun ortaya koymaya hazırlanan Riot, Project A adını verdiği oyunu duyurdu. Oyun, iddia edilene göre Overwatch ve Counter Strike arasında bir deneyim sunacak.

    LoL evreniyle tamamen ilişkisiz olduğu açıklanan oyun, yakın gelecekteki Dünya üzerinde geçiyor ve karakter, özel yetenekleriyle silahları birleştirerek galip gelmeyi hedefliyor.

    Ayrıca Bkz. "Xiaomi, Black Shark modelleri için JoyUI 11 arayüzünü piyasaya sürdü"

    Riot’un açıklamasına göre oyunla ilgili olarak daha fazla bilgi önümüzdeki yıl içerisinde paylaşılacak.



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    takami59 42 dk.
    csgo nun skill kullanılan hali resmen. ilginç. daha farklı birşeyler beklerdim.
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