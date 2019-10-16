Riot’tan karakter tabanlı FPS oyunu: Project A

İlk kez League of Legends’ın sınırlarından çıkan ve bambaşka bir kategoride ve hikayede bir oyun ortaya koymaya hazırlanan Riot, Project A adını verdiği oyunu duyurdu. Oyun, iddia edilene göre Overwatch ve Counter Strike arasında bir deneyim sunacak.

LoL evreniyle tamamen ilişkisiz olduğu açıklanan oyun, yakın gelecekteki Dünya üzerinde geçiyor ve karakter, özel yetenekleriyle silahları birleştirerek galip gelmeyi hedefliyor.

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Riot’un açıklamasına göre oyunla ilgili olarak daha fazla bilgi önümüzdeki yıl içerisinde paylaşılacak.