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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Oppo F19 serisi Mart ayında piyasaya sürülecek

    Oppo'nun önümüzdeki ay F19 ve F19 Pro akıllı telefonlarını tanıtacağı bildiriliyor. Sektör kaynaklarına göre, F19 serisi geçen yılki F17 serisinin devamı olarak piyasaya sürülecek.
    06 Şubat 2021, 21:00 (1 hf.)
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Oppo F19 serisi Mart ayında piyasaya sürülecek
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    Çinli teknoloji şirketi Oppo'nun iki yeni uygun fiyatlı akıllı telefon çıkarmaya hazırlandığı bildriliyor. F19 ve F19 Pro isimli modellerin tanıtımı gelecek ay Hindistan'da yapılacak.

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    Aktarılan bilgilere göre F19 serisi geçen yılki F17 serisinin devamı olarak gelecek. Ancak şu an için cihazların teknik özellikleri konusunda herhangi bir detay yok.

    Oppo F19 serisi Mart ayında piyasaya sürülecek
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    10 optik zoom sunabilir

    Ayrıca şirketin 2021'in ikinci yarısında F21 akıllı telefonunu piyasaya süreceği bildiriliyor. Oppo F19 serisiyle ilgili ilk söylentiler 2019'un Ocak ayında ortaya çıkmıştı.

    Akıllı telefonların 10x optik zoom özellikli kamera sistemiyle piyasaya sürüleceği belirtildi. Oppo'nun bir sonraki F serisi telefonlarıyla ilgili bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı.



    https://www.91mobiles.com/hub/oppo-f19-pro-india-launch-timeline-exclusive/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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