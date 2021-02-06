Oppo F19 serisi Mart ayında piyasaya sürülecek

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Çinli teknoloji şirketi Oppo'nun iki yeni uygun fiyatlı akıllı telefon çıkarmaya hazırlandığı bildriliyor. F19 ve F19 Pro isimli modellerin tanıtımı gelecek ay Hindistan'da yapılacak.

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Aktarılan bilgilere göre F19 serisi geçen yılki F17 serisinin devamı olarak gelecek. Ancak şu an için cihazların teknik özellikleri konusunda herhangi bir detay yok.

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10 optik zoom sunabilir

Ayrıca şirketin 2021'in ikinci yarısında F21 akıllı telefonunu piyasaya süreceği bildiriliyor. Oppo F19 serisiyle ilgili ilk söylentiler 2019'un Ocak ayında ortaya çıkmıştı.

Akıllı telefonların 10x optik zoom özellikli kamera sistemiyle piyasaya sürüleceği belirtildi. Oppo'nun bir sonraki F serisi telefonlarıyla ilgili bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı.

https://www.91mobiles.com/hub/oppo-f19-pro-india-launch-timeline-exclusive/

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