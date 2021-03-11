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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Hasselblad kameralı OnePlus 9'un ultra geniş açılı kamera performansı paylaşıldı

    OnePlus yeni akıllı telefonlarını önümüzdeki günlerde tanıtacak. Çinli şirketin CEO'su, OnePlus 9'un gelişmiş ultra geniş açılı kamerasının yeteneklerini gösteren örnek bir fotoğraf paylaştı.
    11 Mart 2021, 11:30 (5 sa.)
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Hasselblad kameralı OnePlus 9'un ultra geniş açılı kamera performansı paylaşıldı
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    OnePlus markası 23 Mart'ta yeni OnePlus 9 serisini tanıtacak. Çinli şirket yeni akıllı telefonlarında İsveçli Hasselblad ile birlikte geliştirdiği kamera sistemine yer vereceğini açıklamıştı. Hal böyle olunca beklentiler de arttı.

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    OnePlus CEO'su Pete Lau, OnePlus 9'un kamera yeteneklerini ortaya koyan birkaç fotoğraf yayınladı. Seri kapsamında piyasaya sürülecek en az bir modelde 50 megapiksel Sony IMX766 görüntü sensörü içeren ultra geniş açılı kamera yer alacak.

    Hasselblad kameralı OnePlus 9'un ultra geniş açılı kamera performansı paylaşıldı

    Kenarlarda minimum distorsiyon

    Paylaşılan fotoğraflar gelişmiş ultra geniş açılı kameranın çekim başarısına odaklanıyor. Ultra geniş sensörlerle ilgili temel sorun görüntünün kenarlara doğru bozulması. Ancak OnePlus 9 ile çekilen fotoğrafta (aşağıda) minimum distorsiyon olduğu görülüyor.

    Hasselblad kameralı OnePlus 9'un ultra geniş açılı kamera performansı paylaşıldı

    Gelen son bilgilere göre Çinli şirket 23 Mart'ta düzenleyeceği etlinlikte üç yeni akıllı telefon tanıtacak. Bu modellerin OnePlus 9, Pro ve 9E olması bekleniyor. OnePlus 9 serisiyle ilgili tüm detayları öğrenebilmemiz için biraz daha sabretmemiz gerekecek.



    https://twitter.com/PeteLau/status/1369505640771633157
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    TheJudgé 15 saat önce

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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Holk (Holk Holk) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Umarım Oneplus Türkiye'ye giriş yapar, alınabilir bir fiyatla 9 serisini satışa sunarsa, çok satacağı kesin...
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