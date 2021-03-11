Hasselblad kameralı OnePlus 9'un ultra geniş açılı kamera performansı paylaşıldı

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OnePlus markası 23 Mart'ta yeni OnePlus 9 serisini tanıtacak. Çinli şirket yeni akıllı telefonlarında İsveçli Hasselblad ile birlikte geliştirdiği kamera sistemine yer vereceğini açıklamıştı. Hal böyle olunca beklentiler de arttı.

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OnePlus CEO'su Pete Lau, OnePlus 9'un kamera yeteneklerini ortaya koyan birkaç fotoğraf yayınladı. Seri kapsamında piyasaya sürülecek en az bir modelde 50 megapiksel Sony IMX766 görüntü sensörü içeren ultra geniş açılı kamera yer alacak.

Kenarlarda minimum distorsiyon

Paylaşılan fotoğraflar gelişmiş ultra geniş açılı kameranın çekim başarısına odaklanıyor. Ultra geniş sensörlerle ilgili temel sorun görüntünün kenarlara doğru bozulması. Ancak OnePlus 9 ile çekilen fotoğrafta (aşağıda) minimum distorsiyon olduğu görülüyor.

Gelen son bilgilere göre Çinli şirket 23 Mart'ta düzenleyeceği etlinlikte üç yeni akıllı telefon tanıtacak. Bu modellerin OnePlus 9, Pro ve 9E olması bekleniyor. OnePlus 9 serisiyle ilgili tüm detayları öğrenebilmemiz için biraz daha sabretmemiz gerekecek.

https://twitter.com/PeteLau/status/1369505640771633157

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