Hava kaynaklı ısı pompaları için ciddi performans artışı sunan soğutucu geliştirildi

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Tam Boyutta Gör Çin'in Zhejiang Üniversitesi liderliğindeki bir araştırma ekibi, hava kaynaklı ısı pompalarının (ASHP) performansını yüzde 21'e kadar artırabilecek yeni bir soğutucu akışkan geliştirdi. Bu yenilikçi soğutucu, karbondioksit (CO2) ve yanıcı olmayan bir hidrofloroolefin (HFO) karışımından oluşuyor. Yeni soğutucu akışkan performansa ek olarak bir dizi güvenlik ve stabilite avantajı da sunuyor.

Yanıcı değil ve çevre dostu

Araştırmanın baş yazarı Jeilin Luo'nun açıklamasına göre, bu yeni soğutucunun maliyeti geleneksel soğutuculardan yalnızca biraz daha yüksek. Örneğin, piyasada yaygın olarak kullanılan R134a soğutucusuna kıyasla kilogram başına 15 dolar daha pahalı. Ancak, büyük ölçekli üretimle bu maliyetlerin önemli ölçüde düşmesi bekleniyor. Araştırmacılar yeni soğutucunun güvenlik ve çevre dostu potansiyele sahip olduğunu da vurguluyor.

Tam Boyutta Gör Araştırmacılar, MATLAB ortamında gerçekleştirdikleri simülasyonlar sonucunda, yeni soğutucuyu kullanan hava kaynaklı ısı pompalarının, geleneksel soğutuculara göre yüzde 21,2 daha yüksek bir performans katsayısına (COP) ve yüzde 13,5 daha yüksek bir mevsimsel performans faktörüne (HSPF) ulaşabileceğini tespit etti. Ayrıca, bu iyileşmenin özellikle Çin'in orta-kuzey bölgesinde daha belirgin olduğu ve nüfus yoğunluğu yüksek bölgelerde büyük bir avantaj sağladığı belirtiliyor.

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Yeni sistemin ekonomik analizi, 7,5 yıldan daha kısa bir geri ödeme süresi sunduğunu ve yıllık maliyetleri yüzde 14,5'e kadar azaltabileceğini gösteriyor. Ayrıca, geleneksel sistemlere kıyasla yüzde 15,7 oranında daha düşük karbon emisyonu sağladığı kaydedildi. Araştırma ekibi soğutucu akışkanı test etmeye devam ediyor.

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