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    Hava kaynaklı ısı pompaları için ciddi performans artışı sunan soğutucu geliştirildi

    Çinli araştırmacılar tarafından geliştirilen yeni soğutucu akışkan, hava kaynaklı ısı pompalarında hem performansı artırıyor hem de güvenlik ve stabilite avantajı sunuyor.
    Hava kaynaklı ısı pompaları için yepyeni soğutucu geliştirildi Tam Boyutta Gör
    Çin'in Zhejiang Üniversitesi liderliğindeki bir araştırma ekibi, hava kaynaklı ısı pompalarının (ASHP) performansını yüzde 21'e kadar artırabilecek yeni bir soğutucu akışkan  geliştirdi. Bu yenilikçi soğutucu, karbondioksit (CO2) ve yanıcı olmayan bir hidrofloroolefin (HFO) karışımından oluşuyor. Yeni soğutucu akışkan performansa ek olarak bir dizi güvenlik ve stabilite avantajı da sunuyor.

    Yanıcı değil ve çevre dostu

    Araştırmanın baş yazarı Jeilin Luo'nun açıklamasına göre, bu yeni soğutucunun maliyeti geleneksel soğutuculardan yalnızca biraz daha yüksek. Örneğin, piyasada yaygın olarak kullanılan R134a soğutucusuna kıyasla kilogram başına 15 dolar daha pahalı. Ancak, büyük ölçekli üretimle bu maliyetlerin önemli ölçüde düşmesi bekleniyor.  Araştırmacılar yeni soğutucunun güvenlik ve çevre dostu potansiyele sahip olduğunu da vurguluyor.

    Hava kaynaklı ısı pompaları için yepyeni soğutucu geliştirildi Tam Boyutta Gör
    Araştırmacılar, MATLAB ortamında gerçekleştirdikleri simülasyonlar sonucunda, yeni soğutucuyu kullanan hava kaynaklı ısı pompalarının, geleneksel soğutuculara göre yüzde 21,2 daha yüksek bir performans katsayısına (COP) ve yüzde 13,5 daha yüksek bir mevsimsel performans faktörüne (HSPF) ulaşabileceğini tespit etti. Ayrıca, bu iyileşmenin özellikle Çin'in orta-kuzey bölgesinde daha belirgin olduğu ve nüfus yoğunluğu yüksek bölgelerde büyük bir avantaj sağladığı belirtiliyor.

    Yeni sistemin ekonomik analizi, 7,5 yıldan daha kısa bir geri ödeme süresi sunduğunu ve yıllık maliyetleri yüzde 14,5'e kadar azaltabileceğini gösteriyor. Ayrıca, geleneksel sistemlere kıyasla yüzde 15,7 oranında daha düşük karbon emisyonu sağladığı kaydedildi. Araştırma ekibi soğutucu akışkanı test etmeye devam ediyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 3 gün önce

    çöp

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    onderweb 4 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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