Hava kaynaklı ısı pompaları için ciddi performans artışı sunan soğutucu geliştirildi

Araştırmanın baş yazarı Jeilin Luo'nun açıklamasına göre, bu yeni soğutucunun maliyeti geleneksel soğutuculardan yalnızca biraz daha yüksek. Örneğin, piyasada yaygın olarak kullanılan R134a soğutucusuna kıyasla kilogram başına 15 dolar daha pahalı. Ancak, büyük ölçekli üretimle bu maliyetlerin önemli ölçüde düşmesi bekleniyor. Araştırmacılar yeni soğutucunun güvenlik ve çevre dostu potansiyele sahip olduğunu da vurguluyor.
Yeni sistemin ekonomik analizi, 7,5 yıldan daha kısa bir geri ödeme süresi sunduğunu ve yıllık maliyetleri yüzde 14,5'e kadar azaltabileceğini gösteriyor. Ayrıca, geleneksel sistemlere kıyasla yüzde 15,7 oranında daha düşük karbon emisyonu sağladığı kaydedildi. Araştırma ekibi soğutucu akışkanı test etmeye devam ediyor.
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.