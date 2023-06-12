Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    MIT, havacılığın geleceğine güç verecek yeni bir megawatt elektrik motoru geliştiriyor

    Gücünü elektrikten alan havacılık, havayolu endüstrisinin karbon ayak izini önemli ölçüde azaltabilir. Bunun için ise MIT, yeni bir megawatt elektrik motoru geliştiriyor.
    Oy Ver
    Havacılığın geleceği: Yeni megawatt elektrik motoru geliştiriliyo Tam Boyutta Gör
    Hibrit ve tamamen elektrikli araçlar ulaşımda devrim yarattı ve emisyon standartlarından şarj altyapılarına kadar her şeyde değişikliklere yol açtı. Havacılık mühendisleri benzer yenilikleri gökyüzüne taşımaya çalışmış olsalar da, pratikte bu uygulamanın önünde büyük engeller bulunuyor. MIT mühendislerinden oluşan bir ekibin son buluşları sayesinde artık elektrikli hava yolculuğuna daha da yakınız.

    Elektrik motorlu uçuşun sınırlayıcı faktörlerinden biri, ağırlık ve hareket kabiliyetinde büyük kayıplara yol açmadan sürekli uçuş için yeterli gücü oluşturmak üzere gereken destekleyici teknolojiler olarak görülüyor. Mevcut küçük ölçekli uygulamalar, çok sayıda batarya tarafından desteklenen yüzlerce kilowatt güç üretebilen elektrik motorları kullanmakta, bu da uçağın ağırlığını büyük ölçüde artırırken potansiyel taşıma yükünü azaltmaktadır. Örneğin Heart Aerospace'in 19 yolcu kapasiteli uçağı ES-30 uçağı 400 km’lik bir uçuş için 3.5 ton batarya taşıyor.

    MIT'den 1 megavatlık elektrik motoru

    Havacılığın geleceği: Yeni megawatt elektrik motoru geliştiriliyo Tam Boyutta Gör
    Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden mühendisler, daha büyük uçaklara elektrik verebilecek 1 megavatlık bir motoru destekleyecek bileşenleri tasarlayarak bu sorunu çözme yolunda önemli bir adım attılar. MIT’ye göre, mühendisler motorun ana bileşenlerini başarıyla tasarlayıp test ettiler ve bileşenlerin bir megawatt güç üretmek için birlikte çalışabileceklerini ve aynı zamanda şu anda mevcut olan daha küçük motorlara benzer bir ayak izini koruyabileceklerini kanıtlamak için hesaplamalı analizler yaptılar.

     

    Havacılığın geleceği: Yeni megawatt elektrik motoru geliştiriliyo Tam Boyutta Gör
    Ekibin mühendislerine göre, yeni megawatt elektrik motoru, depolanan elektrik enerjisini mekanik enerjiye dönüştürerek bir uçağın pervanelerine tek başına güç sağlamak için bir batarya veya yakıt hücresi ile çalıştırılabilir. Daha da büyük uygulamalar için elektrik motoru, hibrit bir tahrik sistemi olarak çalışmak üzere geleneksel bir turbofan jet motorunu destekleyebilir.

    Bu buluşlar gökyüzünü daha büyük ölçekte elektrikli hale getirme yolunda büyük bir adım olsa da, MIT'deki ekip elektrikle çalışan uçuşu deneyen ilk ekip değil. Elektrikle çalışan ilk uçak olan Tissandier Elektrikli Zeplin, 8 Ekim 1883'te ilk kez görücüye çıktı. O zamandan bu yana düzinelerce prototip, deneme ve küçük ölçekli üretim gerçekleşti ancak genel maksatlı kullanım mümkün olmadı. Öte yandan güç dağıtımındaki atılımlar havacılık teknolojisinde heyecan verici bir kilometre taşına işaret ediyor.

    Kaynakça https://www.techspot.com/news/99021-mit-researchers-developing-new-megawatt-electric-motor-could.html https://news.mit.edu/2023/megawatt-motor-could-help-electrify-aviation-0608
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

    Profil resmi
    Furkooo85 4 gün önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

    Profil resmi
    ahmet. 4 gün önce

    🤩

    Profil resmi
    Mantarın Başı 6 gün önce

    Çok iyi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    armani saat orjinallik sorgulama laptopa su döküldü açılmıyor ehliyetsiz motor kullanmak opel araç teslimat sorgulama ford escort 1.6 cl alınırmı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 12
    Redmi Note 12
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    6.000 TL Altındaki Laptoplar
    ACER ASPIRE 3 A315-34-C67Y
    ACER ASPIRE 3 A315-34-C67Y
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-DIAMOND
    AYKUT ELMAS-DIAMOND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız