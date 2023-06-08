Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Boeing 787 Dreamliner uçaklarda yeni bir kusur tespit edildi

    ABD'li uçak üreticisi Boeing, 787 Dreamliner uçaklarında yeni bir kusur tespit edildiğini duyurdu. Yatay stabilizatörle ilgili kusur nedeniyle uçakların kontrolden geçirilmesi gerekecek.
    Oy Ver

    Boeing 787 Dreamliner uçaklarda yeni bir kusur tespit edildi Tam Boyutta Gör

    Boeing, 787 Dreamliner uçağında bir üretim hatası tespit edildiğini açıkladı. ABD'li uçak üreticisi daha önce de söz konusu modelde bir dizi sorun yaşamıştı. Yeni kusur yatay stabilizatördeki bir bağlantıyla ilgili. Bu da uçağın uçuş sırasında dengesinin bozulabileceği anlamına geliyor.

    Boeing konuyla ilgili yaptığı açıklamada envanterindeki 90 Dreamliner'ın tamamının teslim edilmeden önce kontrolden geçirilmesi gerekeceğini ve her bir uçağın onarımının iki hafta süreceğini belirtti. Şirket ayrıca bu durumun acil bir uçuş güvenliği sorunu olmadığı ve hizmetteki uçakların çalışmaya devam edebileceği ifade etti.

    Boeing 787 Dreamliner uçaklarda yeni bir kusur tespit edildi Tam Boyutta Gör

    ABD'li uçak üreticisi buna rağmen sorunun ne kadar geçmişe uzandığını veya şu anda havayolları tarafından işletilen Dreamliner'ların bir onarıma ihtiyaç duyup duymayacağını söyleyemedi. Boeing denetimlerin ve gerekli çalışmaların yakın vadeli teslimatların zamanlamasını etkileyeceğini vurguladı.

    Daha önce gövde bileşeninde sorun çıkmıştı

    787 Dreamliner'ın üretimiyle ilgili beklenmedik sorunlar, 2018 ve 2019'da 737 Max uçaklarının karıştığı iki kazadan sonra toparlanmaya çalışan Boeing'in itibarına ve mali durumuna zarar veriyor. Hatırlayacağınız üzere söz konusu uçaklar çok sayıda ölüme neden olmuş ve aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, güvenlik endişeleri nedeniyle Boeing 737 Max tipi uçakların operasyonlarını askıya almıştı.

    Boeing 787 Dreamliner uçaklarda yeni bir kusur tespit edildi Tam Boyutta Gör

    Boeing daha sonra yolcu taşımacılığı ve yeni uçak talebini büyük ölçüde azaltan koronavirüs pandemisinde büyük bir darbe aldı. Şirket bu yılın başında bazı 787'lerin gövde bileşeninde yaşanan bir sorun nedeniyle uçakların teslimatını birkaç haftalığına durdurmuştu.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

    Profil resmi
    Mantarın Başı 1 gün önce

    Çok iyi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    uyku yapmayan antidepresan yaşamak istemiyorum bimcell den türk telekom"a geçiş plaka harfleri neye göre verilir köylüler çok uzun süre kalkansız kaldıktan sonra kısa bir araya ihtiyaç duyarlar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 14 Plus
    Apple iPhone 14 Plus
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    6.000 TL Altındaki Laptoplar
    Casper Nirvana C370.4020-4D00X
    Casper Nirvana C370.4020-4D00X
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    OMEGA-DIAMOND
    OMEGA-DIAMOND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız