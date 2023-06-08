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Boeing, 787 Dreamliner uçağında bir üretim hatası tespit edildiğini açıkladı. ABD'li uçak üreticisi daha önce de söz konusu modelde bir dizi sorun yaşamıştı. Yeni kusur yatay stabilizatördeki bir bağlantıyla ilgili. Bu da uçağın uçuş sırasında dengesinin bozulabileceği anlamına geliyor.

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Boeing konuyla ilgili yaptığı açıklamada envanterindeki 90 Dreamliner'ın tamamının teslim edilmeden önce kontrolden geçirilmesi gerekeceğini ve her bir uçağın onarımının iki hafta süreceğini belirtti. Şirket ayrıca bu durumun acil bir uçuş güvenliği sorunu olmadığı ve hizmetteki uçakların çalışmaya devam edebileceği ifade etti.

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ABD'li uçak üreticisi buna rağmen sorunun ne kadar geçmişe uzandığını veya şu anda havayolları tarafından işletilen Dreamliner'ların bir onarıma ihtiyaç duyup duymayacağını söyleyemedi. Boeing denetimlerin ve gerekli çalışmaların yakın vadeli teslimatların zamanlamasını etkileyeceğini vurguladı.

Daha önce gövde bileşeninde sorun çıkmıştı

787 Dreamliner'ın üretimiyle ilgili beklenmedik sorunlar, 2018 ve 2019'da 737 Max uçaklarının karıştığı iki kazadan sonra toparlanmaya çalışan Boeing'in itibarına ve mali durumuna zarar veriyor. Hatırlayacağınız üzere söz konusu uçaklar çok sayıda ölüme neden olmuş ve aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, güvenlik endişeleri nedeniyle Boeing 737 Max tipi uçakların operasyonlarını askıya almıştı.

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Boeing daha sonra yolcu taşımacılığı ve yeni uçak talebini büyük ölçüde azaltan koronavirüs pandemisinde büyük bir darbe aldı. Şirket bu yılın başında bazı 787'lerin gövde bileşeninde yaşanan bir sorun nedeniyle uçakların teslimatını birkaç haftalığına durdurmuştu.

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Boeing 787 Dreamliner uçaklarda yeni bir kusur tespit edildi