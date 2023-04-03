HAVELSAN ve Epic Games arasında anlaşma!

Epic Games'in web sitesinde bulunan Unreal Engine Service Partner kısmına HAVELSAN eklendi. Böylelikle HAVELSAN ile iş birliği yapmayı düşünen diğer şirketler HAVELSAN'a ulaşabilecek. Unreal Engine Service Partner sayfasında simülasyon, sinema, metaverse, mühendislik gibi farklı sektörlerden toplam 77 farklı şirket yer alıyor.
HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, ciddi oyunlar alanında yürüttükleri çalışmalar kapsamında Malazgirt Projesi'nin birinci fazını tamamladıklarını ve ikinci faza başlayacaklarını söyledi.
Simülatörler ve harp oyunlarında gerçekçi görüntü, dış dünyanın ve oradaki fiziksel etkilerin gerçek gibi sunulmasının önemine işaret eden Nacar, harp sahasını modellemede kullanılacak bir araç haline getirildiğinde ciddi oyunların öneminin daha da arttığını belirtti. Nacar, "Bu ne demek? Derelerden tepelere, köprülerden yollara, ağaçlardan bitkilere, rüzgardan kara, yağmurdan doluya her türlü dış ortamın, bunun platforma etkisinin gerçekmiş gibi modellendiği bir alan." dedi. Malazgirt Projesi'yle bu alanda en çok gelişen oyun motoru haline gelen Unreal Engine teknolojisini kullanmaya başladıklarını anlatan Nacar, daha sonra Epic Games ile anlaşma imzaladıklarını ifade etti.
Nacar, "Bu anlaşma doğrultusunda HAVELSAN, Epic Games şirketinin bölgede en önemli temsilcilerinden bir haline geldi. Epic Games'in bazı satış sonrası hizmetleri, Unreal oyun geliştirme konusunda yetkili temsilci unvanıyla HAVELSAN'la çalışılması gibi işbirliği konularını geliştirdik. Epic Games'in bölgesel temsilcisi olduk." diye konuştu.
Açık kaynak kodlu olacak
Malazgirt Projesi'ni ikinci aşamayı tamamladıktan sonra açık kaynak olarak kullanıma açacaklarını ve oyun geliştiricilerin hizmetine sunacaklarını bildiren Nacar, şunları kaydetti:
"Açık kaynakta kıymetli değerler üreterek lisanslı hale getirebiliyorsunuz. Mesela ülkemizde kullanılan platformları modellemek. Mesela Atak, Hürkuş, Hürjet, Anka, Bayraktar TB2, Aksungur, Akıncı, MİLGEM, LHD gibi bütün platformları modelleyebiliyorsunuz ve bu modelleri yapay zeka destekli akıllı birimler haline getirebiliyorsunuz. Yani bir oyun motoruyla destekleyerek bunların dış dünya efektleriyle birlikte gerçek ortamda, harp ortamında nasıl bir 3 boyutlu görüntü ürettiğini ve etkileşiminin nasıl olacağını, eğitimdeki faydalarını görebiliyorsunuz. Bu oyun ortamında istediğiniz manevraları ve birtakım harekat senaryolarını oyun gibi gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu alanda Türkiye'de birçok oyun firması olduğunu biliyoruz, geniş bir ekosistem var, bu firmaların da artık harcıalem oyunlardan ciddi oyunlara, savaş oyunları gibi alanlara daha fazla yönelerek ülkemizde geliştirilen yerli-milli platformların oyun anlamında da gelişmesini sağlamak istiyoruz."Kaynakça https://www.aa.com.tr/ https://partners.unrealengine.com/s/partner-detail?partnerAccountId=0011a00000aHPg7AAG Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı