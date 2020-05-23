HAVELSAN’ın parmak izi tanıma sistemi testi geçti

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Yeni TC kimlik, ehliyet ve pasaportlar çıkarılırken vatandaşın parmak izi kaydediliyor. Parmak izi tanıma ve depolama işleminin yapılması için yabancı bir yazılım kullanıyoruz. HAVELSAN, bu programın yerli muadilini geliştirdi. Sistemin testleri başarıyla tamamlandı.

Ulusal Biyometrik Veri Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında, Nitelikli Parmak İzi Tanıma Sistemi'nin HAVELSAN’da yapılan testleri başarıyla tamamlandı. Kamu kurumlarında test edilip yıl sonuna doğru İçişleri Bakanlığı’na bağlı kurumlarda kullanılması için teslim edilecek. Sistemin şu anki versiyonunda yeni kart çıkartılırken alınan parmak izleri sisteme kaydediliyor. İlerleyen versiyonlarında retine, avuç içi tarama ve emniyetin olay yerinden aldığı parmak izi örneklerinin entegre edilmesi sağlanacak.

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HAVELSAN’ın sistemi sayesinde yabancıların vatandaşların parmak izi verilerini görmesinin önüne geçilecek. Ayrıca sistem harcamaları ve bakım maliyetleri göz önüne alındığında her yıl 20 milyon doların üzerinde bir meblağın yurt içinde kalması sağlanacak.

https://www.trthaber.com/haber/bilim-teknoloji/turkiyenin-ilk-yerli-parmak-izi-sistemi-hazir-486533.html

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