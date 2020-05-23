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    Güvenlik ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    HAVELSAN’ın parmak izi tanıma sistemi testi geçti

    HAVELSAN tarafından geliştirilen parmak izi tanıma ve depolama sisteminin ilk testleri başarıyla tamamlandı. Sistemin kamu kurumlarında test edilip yıl sonuna doğru kullanılması sağlanıyor.
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    Güvenlik
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    HAVELSAN’ın parmak izi tanıma sistemi testi geçti
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    Yeni TC kimlik, ehliyet ve pasaportlar çıkarılırken vatandaşın parmak izi kaydediliyor. Parmak izi tanıma ve depolama işleminin yapılması için yabancı bir yazılım kullanıyoruz. HAVELSAN, bu programın yerli muadilini geliştirdi. Sistemin testleri başarıyla tamamlandı.

    Ulusal Biyometrik Veri Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında, Nitelikli Parmak İzi Tanıma Sistemi'nin HAVELSAN’da yapılan testleri başarıyla tamamlandı. Kamu kurumlarında test edilip yıl sonuna doğru İçişleri Bakanlığı’na bağlı kurumlarda kullanılması için teslim edilecek. Sistemin şu anki versiyonunda yeni kart çıkartılırken alınan parmak izleri sisteme kaydediliyor. İlerleyen versiyonlarında retine, avuç içi tarama ve emniyetin olay yerinden aldığı parmak izi örneklerinin entegre edilmesi sağlanacak.

    Ayrıca Bkz. "Volkswagen ID elektrikli araçlarını sadece internet üzerinden satacak"

    HAVELSAN’ın sistemi sayesinde yabancıların vatandaşların parmak izi verilerini görmesinin önüne geçilecek. Ayrıca sistem harcamaları ve bakım maliyetleri göz önüne alındığında her yıl 20 milyon doların üzerinde bir meblağın yurt içinde kalması sağlanacak.



    https://www.trthaber.com/haber/bilim-teknoloji/turkiyenin-ilk-yerli-parmak-izi-sistemi-hazir-486533.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    Leipold (U D) 1 sa.
    Herkesin cebinde akilli telefonun oldugu, FaceID, TouchID diye bir teknolojinin oldugu 2020 dunyasinda bu sayede yabancilardan parmak izimizi korumus oludugumuza inaniyoruz, bu durumdamiyiz gercekten naiflik seviyesi olarak? Ha olmayanlarda ya yasli kesimdir ya da aclik sinirinin da altinda yasayan yoksul kesimdir. Onlarinda parmak izini afedersin elin yabancisi ne yapsin?!

    Neyse haberin lanse edilis sekli gercekten uzucu, ben boyle haber yapmaya utanirdim, para verselerde yapmazdim

    Ha yerli yazilim, yerli teknoloji haberi olarak gurur verici. Cok guzel seyler. Ama bu sayede parmak izlerimizi yabancilardan koruyoruz demek komik.
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    Mr. Pink 48 dk. Leipold
    Devletin isi gucu yok vatandasin hangi firmaya parmak izi verdigini mi denetleyecek?

    Devlet nezdinde gerceklestirilen zorunlu bir uygulamadan yabanci sermayenin ayiklanmasi on goruluyor. Nufusun yuzde 1'i parmak izi teknolojisi olan cihaz kullaniyor diye toptan bagimli hale mi gelelim?
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    Last Troll Bender 1 sa.
    Tüh milli savunma fetişistlerinin dikkatini çekmemiş.
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    Cem (Cem Kaya) 2 sa.
    Bu sisteme geçildiğinde yerli olmayan firmayla çalışmak hata. Bu kadar zor mu ki bunu yapmak.
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    mokoko_TR 1 sa. yeni yorumcu Cem
    sana çok kolay ,dile çok kolay...100 yıldır alıştırılmışız "su akar türk bakar " lafına ...
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    interwap (Volkan ) 2 sa.
    @HAVELSAN’ın sistemi sayesinde yabancıların vatandaşların parmak izi verilerini görmesinin önüne geçilecek.

    Bu zamana kadar bir çok kimlik ve ehliyet dağıtıldı. Yabancılar parmak izlerimizi gördü mü?
    2 Yanıt Yanıtla +2
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    danlabilic (Danla Bilic) 2 sa. interwap
    ona gelene kadar telefonlardaki parmak izi okuyucuya bakmak lazım kim bilir kimlerin elinde o veriler.
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