HAVELSAN, Malezya'da yeni anlaşmalara imza attı

Tam Boyutta Gör HAVELSAN, Malezya’da düzenlenen ve Asya-Pasifik bölgesinin en geniş çaplı savunma teknolojileri fuarlarından LIMA 2023’e katıldı. HAVELSAN burada önemli iş birliklerine imza attı.

İnsansız helikopter ALPİN'e Malezya kapısı açıldı 21 sa. önce eklendi

HAVELSAN, Malezyalı Ventura IoT Sdn Bhds ile yaptığı iş birliği anlaşması ile kritik altyapı ve tesis güvenliği alanlarında yazılım çözümleri geliştirecek. G7 Aerospace Sdn Bhd ile yapılan başka bir anlaşmaya göre Malezya Hava Kuvvetlerine yönelik projeler geliştirilecek. Malezya Milli Savunma Üniversitesi arasında yapılan anlaşmaya göre komuta kontrol, simülasyon sistemleri ve siber güvenlik alanlarında iş birliği yapılacak.

Tam Boyutta Gör Yapılan iş birliklerinin içeriği hakkında açıklamalarda bulunan HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, şunları söyledi:

“Çeşitli bakanlar ve Başbakan standımızı ziyaret ettiler. Birlikte birtakım iyi niyet anlaşmaları imzaladık. Bir tanesinin kapsamı ana yurt güvenliği, diğer bir kapsam ise simülatör çalışmaları. Özellikle helikopter simülatörü yapmaya dönük çalışmaların burada hızlandığını görüyoruz. Malezya'da ülke güvenliği ve siber güvenlik dışında da birtakım IT projelerinin burada da olgunlaşmaya başladığını görmekteyiz. Lokal paydaşlarımızla, teknoloji transferiyle yapabileceğimiz konuları konuştuk. Milli Savunma Üniversitesi ile bu kapsamda yapabileceğimiz iş birliklerini konuştuk ve bir mutabakat zaptı imzaladık. Bu iş birliği protokolünde de Türkiye'de yaptığımız iş birlikleri çerçevesinde birtakım çalışmaları önümüzdeki dönemde Malezya'da yapmaya hazırlanacağız.”

Endonezya'daki Savaş Yönetim Sistemleri sözleşmesinin kapsamı genişletildi

HAVELSAN ayrıca Endonezya’da kullanılan Savaş Yönetim Sistemi sözleşmelerine yenisini ekledi. Endonezya Silahlı Kuvvetlerinin çeşitli savaş gemilerinde Advent Savaş Yönetim Sistemi kullanılıyor. Yeni sözleşmeyle birlikte bu sayı daha da artacak. HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, Malezya Deniz Kuvvetlerinin de bu projeyle ilgilendiğini belirtti.

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