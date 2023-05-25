HAVELSAN, Malezya'da yeni anlaşmalara imza attı

HAVELSAN, Malezyalı Ventura IoT Sdn Bhds ile yaptığı iş birliği anlaşması ile kritik altyapı ve tesis güvenliği alanlarında yazılım çözümleri geliştirecek. G7 Aerospace Sdn Bhd ile yapılan başka bir anlaşmaya göre Malezya Hava Kuvvetlerine yönelik projeler geliştirilecek. Malezya Milli Savunma Üniversitesi arasında yapılan anlaşmaya göre komuta kontrol, simülasyon sistemleri ve siber güvenlik alanlarında iş birliği yapılacak.
“Çeşitli bakanlar ve Başbakan standımızı ziyaret ettiler. Birlikte birtakım iyi niyet anlaşmaları imzaladık. Bir tanesinin kapsamı ana yurt güvenliği, diğer bir kapsam ise simülatör çalışmaları. Özellikle helikopter simülatörü yapmaya dönük çalışmaların burada hızlandığını görüyoruz. Malezya'da ülke güvenliği ve siber güvenlik dışında da birtakım IT projelerinin burada da olgunlaşmaya başladığını görmekteyiz. Lokal paydaşlarımızla, teknoloji transferiyle yapabileceğimiz konuları konuştuk. Milli Savunma Üniversitesi ile bu kapsamda yapabileceğimiz iş birliklerini konuştuk ve bir mutabakat zaptı imzaladık. Bu iş birliği protokolünde de Türkiye'de yaptığımız iş birlikleri çerçevesinde birtakım çalışmaları önümüzdeki dönemde Malezya'da yapmaya hazırlanacağız.”
Endonezya'daki Savaş Yönetim Sistemleri sözleşmesinin kapsamı genişletildi
HAVELSAN ayrıca Endonezya’da kullanılan Savaş Yönetim Sistemi sözleşmelerine yenisini ekledi. Endonezya Silahlı Kuvvetlerinin çeşitli savaş gemilerinde Advent Savaş Yönetim Sistemi kullanılıyor. Yeni sözleşmeyle birlikte bu sayı daha da artacak. HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, Malezya Deniz Kuvvetlerinin de bu projeyle ilgilendiğini belirtti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok eskilerden simülasyon olarak videolarda görüyordum. Şimdi bunu fiiliyata dökmüşler lakin bence inanılmaz maaliyet artıracak. Harika sistem ama oturmasının en az 30-40 yılı vardır. Bize gelmesi 60-70 yıl. Bu sistem oturursa yayılırsa bizim ehliyet sınavlarında kalma oranı %1-2 ye düşer [resim]
günaydın. knight rider(1982) - 3x19 - 06:58-07:13
vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.