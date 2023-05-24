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    Anlık Bildirim

    İnsansız helikopter ALPİN'e Malezya kapısı açıldı

    Titra tarafından geliştirilen yerli insansız helikopter Alpin, Malezya pazarı için Aerodyne ile iş birliği anlaşması yaptı. Alpin, Malezya'da kullanılacak.      
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    İnsansız helikopter ALPİN'e Malezya kapısı açıldı Tam Boyutta Gör
    Yerli savunma sanayi şirketi TİTRA, Malezya’da düzenlenen LIMA 2023 fuarında insansız helikopteri Alpin’i sergiliyor. TİTRA, bu fuarda önemli bir iş birliğine imza attı. İnsansız helikopter Alpin, yakında Malezya’da kullanıma sunulacak.

    TİTRA ile Aerodyne Group arasında, Malezya insansız hava aracı istemleri pazarı için stratejik iş birlikteliği anlaşması imzalandı. İlk etapta Malezya pazarı için iş birliğini içeren bu anlaşma, ilerleyen zamanlarda küresel pazara yönelik olarak genişleyecek.

    Yapılan iş birliği ile TİTRA’nın insansız hava aracı teknolojileri, Aerodyne’in yazılım teknolojileriyle güçlenecek. Aerodyne’in ARGENTAVIS isimli yazılımı, lojistik sektöründe maliyeti düşürmesi ve verimliliği optimize etmesiyle öne çıkıyor. ARGENTAVIS, yükleri daha hızlı teslim ederek petrol ve gaz endüstrisinde açık deniz teslimatının yanı sıra uzaktan tıbbi teslimat için de kullanılabiliyor. FULCRUM ise yapay zeka odaklı otomasyon ve jeo-uzamsal istihbarat kullanarak gözetim ve güvenlik yönetimini otomatikleştiriyor. Çözüm, boru hattı izleme, arama ve kurtarma operasyonları ve sınır güvenliği gibi operasyonlarda güvenliği, etkinliği ve durumsal farkındalığı artırıyor.

    Aerodyne'ın kurucusu ve Grup Üst Yöneticisi Kamarul Muhamed, bu iş birliğinin önemini vurgulayarak, "TİTRA'nın teknolojik uzmanlığı, Aerodyne'ın yüksek kaliteli çözümler sunma taahhüdüyle mükemmel bir uyum içindedir. Bu sayede dron teknolojilerinde konumumuzu sağlamlaştırmaktayız. Bu stratejik işbirliği, dünya çapında çözümlerimizi güçlendirecek, Aerodyne'ın ARGENTAVIS ve FULCRUM çözümlerine fayda sağlayarak, lojistik ve arama kurtarma endüstrilerinin geleceğini yeniden tanımlayacaktır." ifadelerini kullandı.

    TİTRA Genel Müdürü Davut Yılmaz da iş birliğinin önemine değinerek, "Aerodyne ile özel bir iş birliği kurmak, TİTRA için önemli bir kilometre taşıdır. Bu işbirliği, gelişmiş İHA teknolojimizi çeşitli endüstrilere tanıtma ve erişimimizi genişletme konusunda bize büyük bir fırsat sunuyor. Aerodyne ile birlikte müşterilerimize büyük değer sunacağımıza inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

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    EvMüdüresiii 3 saat önce

    Çok eskilerden simülasyon olarak videolarda görüyordum. Şimdi bunu fiiliyata dökmüşler lakin bence inanılmaz maaliyet artıracak. Harika sistem ama oturmasının en az 30-40 yılı vardır. Bize gelmesi 60-70 yıl. Bu sistem oturursa yayılırsa bizim ehliyet sınavlarında kalma oranı %1-2 ye düşer [resim]

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    srkn 3 saat önce

    günaydın. knight rider(1982) - 3x19 - 06:58-07:13

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    avecatius 2 gün önce

    vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...

    M
    madmax59 1 hafta önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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    insanların bilgilerine nasıl ulaşılır facebook"ta profilime bakanlar bildirim olarak gelsin daewoo super saloon gs store formaya isim yazdırma şınav çekemiyorum

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