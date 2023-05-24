İnsansız helikopter ALPİN'e Malezya kapısı açıldı

Tam Boyutta Gör Yerli savunma sanayi şirketi TİTRA, Malezya’da düzenlenen LIMA 2023 fuarında insansız helikopteri Alpin’i sergiliyor. TİTRA, bu fuarda önemli bir iş birliğine imza attı. İnsansız helikopter Alpin, yakında Malezya’da kullanıma sunulacak.

TİTRA ile Aerodyne Group arasında, Malezya insansız hava aracı istemleri pazarı için stratejik iş birlikteliği anlaşması imzalandı. İlk etapta Malezya pazarı için iş birliğini içeren bu anlaşma, ilerleyen zamanlarda küresel pazara yönelik olarak genişleyecek.

ASELSAN ile Baykar arasında 346.8 milyon TL’lik dev anlaşma 5 sa. önce eklendi

Yapılan iş birliği ile TİTRA’nın insansız hava aracı teknolojileri, Aerodyne’in yazılım teknolojileriyle güçlenecek. Aerodyne’in ARGENTAVIS isimli yazılımı, lojistik sektöründe maliyeti düşürmesi ve verimliliği optimize etmesiyle öne çıkıyor. ARGENTAVIS, yükleri daha hızlı teslim ederek petrol ve gaz endüstrisinde açık deniz teslimatının yanı sıra uzaktan tıbbi teslimat için de kullanılabiliyor. FULCRUM ise yapay zeka odaklı otomasyon ve jeo-uzamsal istihbarat kullanarak gözetim ve güvenlik yönetimini otomatikleştiriyor. Çözüm, boru hattı izleme, arama ve kurtarma operasyonları ve sınır güvenliği gibi operasyonlarda güvenliği, etkinliği ve durumsal farkındalığı artırıyor.

Aerodyne'ın kurucusu ve Grup Üst Yöneticisi Kamarul Muhamed, bu iş birliğinin önemini vurgulayarak, "TİTRA'nın teknolojik uzmanlığı, Aerodyne'ın yüksek kaliteli çözümler sunma taahhüdüyle mükemmel bir uyum içindedir. Bu sayede dron teknolojilerinde konumumuzu sağlamlaştırmaktayız. Bu stratejik işbirliği, dünya çapında çözümlerimizi güçlendirecek, Aerodyne'ın ARGENTAVIS ve FULCRUM çözümlerine fayda sağlayarak, lojistik ve arama kurtarma endüstrilerinin geleceğini yeniden tanımlayacaktır." ifadelerini kullandı.

TİTRA Genel Müdürü Davut Yılmaz da iş birliğinin önemine değinerek, "Aerodyne ile özel bir iş birliği kurmak, TİTRA için önemli bir kilometre taşıdır. Bu işbirliği, gelişmiş İHA teknolojimizi çeşitli endüstrilere tanıtma ve erişimimizi genişletme konusunda bize büyük bir fırsat sunuyor. Aerodyne ile birlikte müşterilerimize büyük değer sunacağımıza inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.