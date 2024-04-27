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    HAVELSAN, NATO'nun siber savunma tatbikatına katıldı

    HAVELSAN siber güvenlik uzmanları, NATO'nun dünyanın en gelişmiş gerçek zamanlı siber savunma tatbikatına katıldı.                                                
    HAVELSAN, NATO'nun siber savunma tatbikatına katıldı Tam Boyutta Gör
    HAVELSAN siber güvenlik uzmanları, NATO'nun dünyanın en gelişmiş gerçek zamanlı siber savunma tatbikatına katıldı.

    NATO Siber Savunma Mükemmeliyet Merkezi (CCDCOE) koordinatörlüğünde gerçekleştirilen ve bir anlamda kötü niyetli girişimlere karşı "siber kalkan" oluşturmayı hedefleyen Kilitli Kalkan 2024 Tatbikatı (Locked Shields 2024), Estonya'nın Tallinn kentinde düzenlendi.

    HAVELSAN siber güvenlik uzmanları, tatbikatta altyapı ve senaryo oluşturma görevleriyle "Yeşil Takım"da yer aldı.

    40'tan fazla ülkeden 4 binin üzerinde siber güvenlik uzmanını bir araya getiren tatbikatta, kritik dijital altyapılara karşı gerçekleştirilebilecek siber saldırılara ilişkin savunma senaryoları test edildi.

    Dünyanın en gelişmiş gerçek zamanlı siber savunma tatbikatı olan Kilitli Kalkan 2024'te HAVELSAN uzmanları; NATO CCDCOE paydaşı olarak "yapay zekanın siber güvenliği" ve "ileri seviye zararlı yazılım analizi" konularında senaryo ve altyapı desteği sağladı.

    Kilitli Kalkan Tatbikatı, NATO Siber Savunma Mükemmeliyet Merkezi koordinatörlüğünde 2010 yılından beri her sene düzenleniyor. Tatbikat, siber güvenlik uzmanlarının ulusal bilgi teknolojisi sistemlerini ve kritik altyapıyı gerçek zamanlı saldırılar altında savunma becerilerini geliştirmelerine olanak tanıyor.

    Odak noktası gerçekçi senaryolar, en son teknolojiler ve stratejik karar alma, hukuk ve iletişim hususları da dahil olmak üzere büyük bir siber olayın tüm karmaşıklığının simüle edilmesi olan Kilitli Kalkan Tatbikatı'nda ekipler, kurgusal bir ülkeye yönelik büyük ölçekli bir siber olayı tüm sonuçlarıyla ele alma konusunda yardımcı olmak üzere görevlendirilen "Ulusal Siber Olay Müdahale Ekipleri" rolünü üstleniyor.

    Tatbikata katılım sağlayan ekiplerden olayları raporlamada, stratejik kararları uygulamada ve adli, hukuki ve medyayla ilgili zorlukları çözmede etkili olmaları bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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