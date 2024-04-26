Yerli kamikaze İHA DELİ, ihracat yolunda

Tam Boyutta Gör Pasifik Teknoloji'nin, Titra Teknoloji AŞ hisselerinin yüzde 51'ini satın alması sonrasında Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen kamikaze insansız hava araçlarından (İHA) DELİ’nin üretim ve ihracat hedefleri büyüyor. Pasifik Teknoloji Genel Müdürü ve Titra Teknoloji Kurucu Ortağı Muhammed Selman Dönmez, üretim kapasitesini artırmak için 5 yıllığına yeni bir yer kiraladıklarını da belirtti.

DELİ, ihracat yolunda

İlk kez SAHA Expo'da sergilenen DELİ Kamikaze İHA'nın geçen sürede birçok yetenek kazandığı belirtilirken Dönmez, karıştırma ortamlarında görev yapma, hedef imhası gibi testler gerçekleştirdikleri bilgisini paylaştı. Firma, yurt dışında gerçekleştirdikleri karıştırma ortamlarındaki testlerde DELİ Kamikaze İHA'nın son derece başarılı olduğunu aktarıyor. Dönmez, bunlara ek olarak görüntü işleme, hedef takibi gibi kabiliyetleri alanında da kazanımlar elde ettiklerinin altını çiziyor.

Tam Boyutta Gör Dönmez, sürü kabiliyetli DELİ için yurt dışında ciddi bir potansiyel olduğunu aktarırken halihazırda yürüyen sözleşme, ortak üretim görüşmelerinin olduğunu belirtiyor. Firma, bu yıl içerisinde bu görüşmelerin bir kısmını sonuçlandırılmasını hedefliyor. DELİ'nin seri üretime hazır olduğunu bildiren Dönmez, üretim kapasiteleri ölçüsünde belli adetlerde üretim faaliyetlerine devam ettiklerini söyledi. Dönmez, aldıkları geri bildirimlerle DELİ'nin yeni versiyonlarına yönelik geliştirme çalışmalarının da sürdüğünü dile getirdi.

DELİ Kamikaze İHA özellikleri

Dağıtık mimaride çoklu görev

Yüksek etki çapına sahip harp başlığı

Otonom/manuel operasyon

15 dakikada kurulum

Modüler yapı

GNSS karıştırma önleyici CRPA sistemi

Elden ve katapult sistemi

85 km menzil

75 dk havada kalış süresi

3.25kg harp başlığı

13 kg maksimum kalkış ağırlığı

180 km/s maksimum hız

80 km/s azamı hız

3500m maksimum irtifa

150-500 m operasyonel irtifa

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