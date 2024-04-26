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    Yerli kamikaze İHA DELİ, ihracat yolunda

    Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen kamikaze insansız hava araçlarından (İHA) DELİ, bu yıl ihracat yolculuğuna çıkmayı hedefliyor. Firma üretim kapasitesini de artırmayı planlıyor.
    Yerli kamikaze İHA DELİ, ihracat yolunda Tam Boyutta Gör
    Pasifik Teknoloji'nin, Titra Teknoloji AŞ hisselerinin yüzde 51'ini satın alması sonrasında Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen kamikaze insansız hava araçlarından (İHA) DELİ’nin üretim ve ihracat hedefleri büyüyor. Pasifik Teknoloji Genel Müdürü ve Titra Teknoloji Kurucu Ortağı Muhammed Selman Dönmez, üretim kapasitesini artırmak için 5 yıllığına yeni bir yer kiraladıklarını da belirtti.

    DELİ, ihracat yolunda

    İlk kez SAHA Expo'da sergilenen DELİ Kamikaze İHA'nın geçen sürede birçok yetenek kazandığı belirtilirken Dönmez, karıştırma ortamlarında görev yapma, hedef imhası gibi testler gerçekleştirdikleri bilgisini paylaştı. Firma, yurt dışında gerçekleştirdikleri karıştırma ortamlarındaki testlerde DELİ Kamikaze İHA'nın son derece başarılı olduğunu aktarıyor. Dönmez, bunlara ek olarak görüntü işleme, hedef takibi gibi kabiliyetleri alanında da kazanımlar elde ettiklerinin altını çiziyor.

    DELİ Kamikaze İHA özellikleri Tam Boyutta Gör
    Dönmez, sürü kabiliyetli DELİ için yurt dışında ciddi bir potansiyel olduğunu aktarırken halihazırda yürüyen sözleşme, ortak üretim görüşmelerinin olduğunu belirtiyor. Firma, bu yıl içerisinde bu görüşmelerin bir kısmını sonuçlandırılmasını hedefliyor. DELİ'nin seri üretime hazır olduğunu bildiren Dönmez, üretim kapasiteleri ölçüsünde belli adetlerde üretim faaliyetlerine devam ettiklerini söyledi. Dönmez, aldıkları geri bildirimlerle DELİ'nin yeni versiyonlarına yönelik geliştirme çalışmalarının da sürdüğünü dile getirdi.

    DELİ Kamikaze İHA özellikleri

    • Dağıtık mimaride çoklu görev
    • Yüksek etki çapına sahip harp başlığı
    • Otonom/manuel operasyon
    • 15 dakikada kurulum
    • Modüler yapı
    • GNSS karıştırma önleyici CRPA sistemi
    • Elden ve katapult sistemi
    • 85 km menzil
    • 75 dk havada kalış süresi
    • 3.25kg harp başlığı
    • 13 kg maksimum kalkış ağırlığı
    • 180 km/s maksimum hız
    • 80 km/s azamı hız
    • 3500m maksimum irtifa
    • 150-500 m operasyonel irtifa
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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