HAVELSAN ve TUSAŞ işbirliğinde MMU için yazılım geliştirme çalışmaları başlıyor

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Ülkemiz savunma sanayinin en kapsamlı projelerinden olan Milli Muharip Uçak (MMU) geliştirilme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda bir açıklama Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir’den geldi.

Demir, MMU projesi dahilinde TUSAŞ ile HAVELSAN'ın iş birliğine imza attığını ve kurumların, yazılım geliştirme, simülasyon, eğitim ve bakım simülatörleri alanlarında ortak çalışmalar yapacağını ifade etti. Demir, açıklamasının devamında “MMU'nun Geliştirilmesi Projesi tamamlandığında ülkemiz dünyada ABD, Rusya ve Çin'den sonra 5. nesil bir muharip uçağı üretebilecek altyapı ve teknolojiye sahip ülkeler arasında yer alacak." değerlendirmesini yaptı.

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MMU kapsamında yürütülen bir başka çalışma ise projenin yazılım ayağı. HAVELSAN liderliğinde yürütülecek çalışmada 5. nesil savaş uçağı olmasından dolayı MMU’yu “uçan bilgisayar” olarak adlandıran HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, sistemin 20 milyon satır civarında yazılımın üzerinde işleyeceğini ve yüzlerce modül yazılımın birlikte çalışacağını belirtmiş.

Bu konuda HAVELSAN’ın tecrübelerine de değinen Atalay, tecrübelere yönelik yaptığı açıklamada “Geçmişte pek çok büyük projede milyon satırlık benzer işler yaptık. Advent Savaş Yönetim Sistemi'nde 10 milyon, Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi'nde 15 milyon satır kod yazdık. Bu büyüklükte işlerin hem modüler geliştirilmesi hem o modüllerin birlikte yüksek performansla çalışması deneyimi bizde vardı. Aynı zamanda halen yürütmekte olduğumuz, dünyadaki iddialı firmalardan biri olduğumuz uçak simülatörü alanındaki yetkinliğimiz de bu projeye önemli katkılar sağlayacaktır. F16 uçaklarından eğitim uçaklarına, helikopterden çok değişik hava ve kara araçlarına çeşitli tipteki ürünlerin simülatörlerini yaptık. Simülatör alanındaki deneyimimizin burada çok önemli katkıları ve faydaları olacağını düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.

MMU direktörlüğünün kurulduğunu da dile getiren Atalay, şubenin başına Hava Kuvvetlerinde ve F35 projesinde çalışmış olan bir personelin getirildiğini ve yazılım işi için görevlendirilecek 400-500 mühendis ile faaliyetlere vakit kaybetmeden başlanacağını belirtti.

https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/milli-savas-ucagi-icin-yazilim-calismalari-basliyor/1826283

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