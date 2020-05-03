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    HAVELSAN ve TUSAŞ işbirliğinde MMU için yazılım geliştirme çalışmaları başlıyor

    Milli Muharip Uçak projesinde HAVELSAN ve TUSAŞ iş birliği anlaşmasına imza atarken uçakta kullanılacak yazılım için geliştirilme süreci çok yakında başlayacak.
    1 hf.
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    Savunma Sanayi
    Gökhan G.
    Editör
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    HAVELSAN ve TUSAŞ işbirliğinde MMU için yazılım geliştirme çalışmaları başlıyor
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    Ülkemiz savunma sanayinin en kapsamlı projelerinden olan Milli Muharip Uçak (MMU) geliştirilme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda bir açıklama Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir’den geldi.

    Demir, MMU projesi dahilinde TUSAŞ ile HAVELSAN'ın iş birliğine imza attığını ve kurumların, yazılım geliştirme, simülasyon, eğitim ve bakım simülatörleri alanlarında ortak çalışmalar yapacağını ifade etti. Demir, açıklamasının devamında “MMU'nun Geliştirilmesi Projesi tamamlandığında ülkemiz dünyada ABD, Rusya ve Çin'den sonra 5. nesil bir muharip uçağı üretebilecek altyapı ve teknolojiye sahip ülkeler arasında yer alacak." değerlendirmesini yaptı.

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    MMU kapsamında yürütülen bir başka çalışma ise projenin yazılım ayağı. HAVELSAN liderliğinde yürütülecek çalışmada 5. nesil savaş uçağı olmasından dolayı MMU’yu “uçan bilgisayar” olarak adlandıran HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, sistemin 20 milyon satır civarında yazılımın üzerinde işleyeceğini ve yüzlerce modül yazılımın birlikte çalışacağını belirtmiş.

    Bu konuda HAVELSAN’ın tecrübelerine de değinen Atalay, tecrübelere yönelik yaptığı açıklamada “Geçmişte pek çok büyük projede milyon satırlık benzer işler yaptık. Advent Savaş Yönetim Sistemi'nde 10 milyon, Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi'nde 15 milyon satır kod yazdık. Bu büyüklükte işlerin hem modüler geliştirilmesi hem o modüllerin birlikte yüksek performansla çalışması deneyimi bizde vardı. Aynı zamanda halen yürütmekte olduğumuz, dünyadaki iddialı firmalardan biri olduğumuz uçak simülatörü alanındaki yetkinliğimiz de bu projeye önemli katkılar sağlayacaktır. F16 uçaklarından eğitim uçaklarına, helikopterden çok değişik hava ve kara araçlarına çeşitli tipteki ürünlerin simülatörlerini yaptık. Simülatör alanındaki deneyimimizin burada çok önemli katkıları ve faydaları olacağını düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.

    MMU direktörlüğünün kurulduğunu da dile getiren Atalay, şubenin başına Hava Kuvvetlerinde ve F35 projesinde çalışmış olan bir personelin getirildiğini ve yazılım işi için görevlendirilecek 400-500 mühendis ile faaliyetlere vakit kaybetmeden başlanacağını belirtti.



    https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/milli-savas-ucagi-icin-yazilim-calismalari-basliyor/1826283 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    race_2007 (yener my) 1 hf. en beğenilen
    Devlet etkili birşeyler üretmeye çalışıyor gerçekten çok zor proje çok fazla emek para gücü gerekiyor umarım başarılı olunur.
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    BARHUNTERS_TR (tanju akyıldız) 1 hf.
    Mükemmel görünüyor, allah yardımcınız olsun.
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    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    tahir40 (Tahir ) 1 hf.
    Umarım yazılım geliştiriyoruz dedikleri ilk iş Fransız Dassault Systeme'den uçuş kontrol yazılımı satın almak olmaz.
    defenseworld.net/...
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    raxetul (Emrah Urhan) 1 hf. tahir40
    Havelsan'ın havadadaki uçakta kodu olmayacağını öğrenmiştim, sadece simulatör ve eğitim tarafındaki yazılım ve gömülü sistemlerin geliştirimi vardı. Demek böyle bir durumda varmış.
    Bu arada bu şekildeki teknoloji transferlerinin verimi çok düşük oluyor. Açık kaynak kütüphanelerin lisanslarını çıktı alıp, normal bir PC üstünde basit kurulumlar da "geliştirme ortamı" diye geçmişte bize satmışlıkları bile var yabancıların.
    Öz kaynak(hem maddi hem manevi) ile ilerleyen güzel şirketlerimiz var.
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    Guest Account (misafir hesap) 1 hf.
    turkiye bunu üretebilecek kapasitede değil. tskgv bagli kurumlara yatirimlar yapildi ve karsiligi aliniyor fakat turkiyede bi pazar yok, ozel sektor yok. parası da yok. koreden tank aliyosunuz ona becerip motor koyamiyosunuz, hurkus da aynı. bunlari yapamayan f35 muadili ucak üretemez de.







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    kuruwa (hasan uçar) 1 hf.
    cnnturk.com/...



    Aynı valla kekleniyoruz gibi isteyen yazsın baksın karşılaştırsın...,
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    jervis (M. Kucuk) 1 hf.
    Yazılım yapılır eyvallah ama hala anlaşılmayan konu şu yazılımın konacağı şeyi yapamıyoruz.

    Motorumuz yok , çip teknolojisi yok ya da kötü. Yazılım milli ama donanım milli olmayınca buna milli diyorlar ama dğeil işte.

    Askerde gemi gezmesine gittik , %80 milli diyor , motor ve silahlar yabancı , geriye ne kaldı ?
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    darkaura 1 hf.
    baska ulkelerin milli ucak projelerine bakiyorum. hindistan en mukemmelini yapacam diye yola cikti, onlarca yil milyarlarca dolar harcadikdan sonra ortaya cikan ucagi kendi hava kuvvetlerine zorla aldiriyor. keza hava kuvvetleri bu kadar kotu bir ucagi istemiyor ama onca harcanan paradan sonra siyasiler bosa para hacadik diyemedikleri icin zorla aldiriyor.

    pakistan akillica calisti, yola en tepeden 5inci nesil avci ucagi yapacam diye cikmadi, ulasilabilecek hedeflerde gayet islevsel bir egitim/destek ucagini tamamladi. bugunki 4uncu nesillerin performansinda degil ama edilinen tecrube ve birikimle sonraki nesle ortaya basarili bir sey cikarmalari cok olasi.

    japonlar 5inci nesil projesine baslamadan once x-2 shinshin isminde yeni teknolojileri denedikleri deneysel ufak bir ucak yaptilar. x-2 de gercekden zamaninin otesinde teknolojiler denendi. buna ragmen japonya 5inci nesli kendi yapmakda kararsiz. keza maliyeti cok cok buyuk ve ortaya ise yarayacak bir sey cikip cikmayacaginin garantisi yok. en son sifirdan kendileri yapmayla amerikadan platformu alip uzerine kendi teknolojilerini uygulamak arasinda tereddutteydiler. tereddutun asil nedeni amerikadan f22 yada eski f23 platformlarini istiyorlar ama senato bu ucaklarini teknolojisinin ulke disina cikmasina izin vermiyor. kisaca 5inci nesil japonya gibi zengin ve teknolojik olarak ileri bir ulke icin bile kolay is degil.

    diger ulkelerde orneklere baktikdan sonra bizde 10 senede sifirdan 5inci nesil ucak yapacagiz dendiginde haliyle inandirci gelmiyor. oncesinde pakistaninki gibi egitim destege yonelik bir ucak planlansa yada japonya gibi deneysel prototipler yapacam dense inandirici gelir. pakistanin yaptigindan daha iyisini yapacagimiza suphem olmaz. ama bu yolda gidince gercekden islevsel bir ucagin ortaya cikmasi en az 15-20 sene demek. siyasilerin isine gelen bir durum degil. onlar 20 sene sonra cikacak basarili bir proje degil, bugun siyasi rantini yiyebilecekleri show malzemesi istiyorlar. bu nedenden muhtemelen bizim projede hindistaninki gibi bir yere varmadan zaman ve para kaybina neden olacak. her iste ayni, isin icine siyasi hesaplar girdiginde ordan bir hayir beklenmez.
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    zBrave (Mert ) 1 hf. darkaura
    MMU öncesinde eğitim destek için Hürjet var. Daha üretilen bir sürü iha ve Hürkuş gibi elimizde uçaklar varken direk bu işe 5.nesilden girmiş gibi düşünmek yanlış.
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    TheStarBox (uğurcan ) 1 hf.
    Gerçekten bu projenin biteceğine inanan var mı hala :D
    Ülkenin doğru dürüst öz kaynağı kalmamış, yatırımcı desen son 10 seneki icraatlar saolsun o da pek mümkün değil.
    Uçak yapmaya yazılımından değil motorundan başlarsın, ortada motoru, iç aksamı , o yazılımın çalışacağı donanım yok. Ama bunlar yazılım geliştirmeye başlamışlar. Bir de şaka gibi 2023 fala diyen var. Uçak gibi safety critical projeler öyle 3-4 yılda yapılmaz. 10 yıllar süren tecrübe ve deneyim kazanılarak yapılan işlerdir. Kaldı ki bu bir savaş uçağı olunca o süreç daha da uzun sürer.
    Çünkü savaş uçağı yapmaya karar verdiğiniz zaman, piyasadaki diğer uçaklardan %5 daha başarısız ise o projeyi yapmanın hiç bir anlamı kalmıyor.
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    Denorath 1 hf.
    İnşallah göklerde kükrediğini de göreceğiz bu canavarın 👍
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    dr20mouse (Ali Rıza İmamoğlu) 1 hf.
    Umarım yapılır 3, dünya savaşı çıkmadan ihtiyacımız var.
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    No Way Out 1 hf.
    Tasarım F22'nin aynısı yanı tamamen çalıntı her zaman ki gibi hiçbir zaman gerçekleşmeyecek bir proje.
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    gun (Gün Oksay) 1 hf. No Way Out
    İngilizlerle beraber geliştiriyoruz o yüzden imkansız demek saçma ayrıca F-22’deki gibi arka nozzellar yani egzoz sistemi hareketli değil bildiğim kadarı ile F-35 bile verilmiyorsa F-16’ların ömrü belli bari onları değiştirmeye gücümüz yetsin.
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    Feyzuli 1 hf.
    2023 bayramında göklerde sonic boom yapmasını duymak ve görmek nasip olur inşallah. Üstüne güzelinden bir de milli uçağımıza uygun uçak gemisi. Yarım ada bir ülke olup eksikliğini çok çekiyoruz zaten dronelar için de lazım. Ki uçak gemimiz olursa daha kısa mesafeler için daha ağır gereçleri taşıyabilecek droneların önü açılır.Şimdi bir Libya için akdenize uçak gemimizi yollasaydık çok farklı olurdu değil mi? Saha komutasını bile toprağa ayak basmadan yapmaya imkan sağlar. İnsansız denizaltıda yapım aşamasında bu arada ve ilk uçak gemisinin yapımına 1.5 sene önce başlanmış.
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    sml_akyz (İsmail Akyüz) 1 hf. Feyzuli
    Uçağımız 2023 olmasa da uçacağına eminim belkide ondan önce hürjeti görücez, ama bizim uçak gemi projemiz yok. Tcg anadolu projesini diyorsanız o uçak gemisi değil tam teşekküllü çıkartma gemisidir ki uçak gemisinden ziyade ihtiyaç duyduğumuz bu gemidir.
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    gun (Gün Oksay) 1 hf. Feyzuli
    Bizim uçak gemisine ihtiyacımız yok hava ikmal sistemleri ile Mısır ile bile buradan savaşabiliyoruz.



    Doğu Akdeniz Libya dahil bizim etki alanımız altında Katar’da bir hava üssü ve Somali’de bir hava üssü ile zaten uçak gemisine hiç gerek yok.
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    2800 kez okundu.
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    milli muharip uçak, milli muharip uçak projesi ve Bilim ve Teknoloji
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