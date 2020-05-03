HAVELSAN ve TUSAŞ işbirliğinde MMU için yazılım geliştirme çalışmaları başlıyor

Ülkemiz savunma sanayinin en kapsamlı projelerinden olan Milli Muharip Uçak (MMU) geliştirilme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda bir açıklama Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir’den geldi.
Demir, MMU projesi dahilinde TUSAŞ ile HAVELSAN'ın iş birliğine imza attığını ve kurumların, yazılım geliştirme, simülasyon, eğitim ve bakım simülatörleri alanlarında ortak çalışmalar yapacağını ifade etti. Demir, açıklamasının devamında “MMU'nun Geliştirilmesi Projesi tamamlandığında ülkemiz dünyada ABD, Rusya ve Çin'den sonra 5. nesil bir muharip uçağı üretebilecek altyapı ve teknolojiye sahip ülkeler arasında yer alacak." değerlendirmesini yaptı.İlginizi Çekebilir Milli Muharip Uçak'ın yerli motor süreci ile ilgili yeni bilgiler paylaşıldı
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MMU kapsamında yürütülen bir başka çalışma ise projenin yazılım ayağı. HAVELSAN liderliğinde yürütülecek çalışmada 5. nesil savaş uçağı olmasından dolayı MMU’yu “uçan bilgisayar” olarak adlandıran HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, sistemin 20 milyon satır civarında yazılımın üzerinde işleyeceğini ve yüzlerce modül yazılımın birlikte çalışacağını belirtmiş.
Bu konuda HAVELSAN’ın tecrübelerine de değinen Atalay, tecrübelere yönelik yaptığı açıklamada “Geçmişte pek çok büyük projede milyon satırlık benzer işler yaptık. Advent Savaş Yönetim Sistemi'nde 10 milyon, Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi'nde 15 milyon satır kod yazdık. Bu büyüklükte işlerin hem modüler geliştirilmesi hem o modüllerin birlikte yüksek performansla çalışması deneyimi bizde vardı. Aynı zamanda halen yürütmekte olduğumuz, dünyadaki iddialı firmalardan biri olduğumuz uçak simülatörü alanındaki yetkinliğimiz de bu projeye önemli katkılar sağlayacaktır. F16 uçaklarından eğitim uçaklarına, helikopterden çok değişik hava ve kara araçlarına çeşitli tipteki ürünlerin simülatörlerini yaptık. Simülatör alanındaki deneyimimizin burada çok önemli katkıları ve faydaları olacağını düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.
MMU direktörlüğünün kurulduğunu da dile getiren Atalay, şubenin başına Hava Kuvvetlerinde ve F35 projesinde çalışmış olan bir personelin getirildiğini ve yazılım işi için görevlendirilecek 400-500 mühendis ile faaliyetlere vakit kaybetmeden başlanacağını belirtti.
https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/milli-savas-ucagi-icin-yazilim-calismalari-basliyor/1826283 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bu arada bu şekildeki teknoloji transferlerinin verimi çok düşük oluyor. Açık kaynak kütüphanelerin lisanslarını çıktı alıp, normal bir PC üstünde basit kurulumlar da "geliştirme ortamı" diye geçmişte bize satmışlıkları bile var yabancıların.
Öz kaynak(hem maddi hem manevi) ile ilerleyen güzel şirketlerimiz var.
Aynı valla kekleniyoruz gibi isteyen yazsın baksın karşılaştırsın...,
Motorumuz yok , çip teknolojisi yok ya da kötü. Yazılım milli ama donanım milli olmayınca buna milli diyorlar ama dğeil işte.
Askerde gemi gezmesine gittik , %80 milli diyor , motor ve silahlar yabancı , geriye ne kaldı ?
pakistan akillica calisti, yola en tepeden 5inci nesil avci ucagi yapacam diye cikmadi, ulasilabilecek hedeflerde gayet islevsel bir egitim/destek ucagini tamamladi. bugunki 4uncu nesillerin performansinda degil ama edilinen tecrube ve birikimle sonraki nesle ortaya basarili bir sey cikarmalari cok olasi.
japonlar 5inci nesil projesine baslamadan once x-2 shinshin isminde yeni teknolojileri denedikleri deneysel ufak bir ucak yaptilar. x-2 de gercekden zamaninin otesinde teknolojiler denendi. buna ragmen japonya 5inci nesli kendi yapmakda kararsiz. keza maliyeti cok cok buyuk ve ortaya ise yarayacak bir sey cikip cikmayacaginin garantisi yok. en son sifirdan kendileri yapmayla amerikadan platformu alip uzerine kendi teknolojilerini uygulamak arasinda tereddutteydiler. tereddutun asil nedeni amerikadan f22 yada eski f23 platformlarini istiyorlar ama senato bu ucaklarini teknolojisinin ulke disina cikmasina izin vermiyor. kisaca 5inci nesil japonya gibi zengin ve teknolojik olarak ileri bir ulke icin bile kolay is degil.
diger ulkelerde orneklere baktikdan sonra bizde 10 senede sifirdan 5inci nesil ucak yapacagiz dendiginde haliyle inandirci gelmiyor. oncesinde pakistaninki gibi egitim destege yonelik bir ucak planlansa yada japonya gibi deneysel prototipler yapacam dense inandirici gelir. pakistanin yaptigindan daha iyisini yapacagimiza suphem olmaz. ama bu yolda gidince gercekden islevsel bir ucagin ortaya cikmasi en az 15-20 sene demek. siyasilerin isine gelen bir durum degil. onlar 20 sene sonra cikacak basarili bir proje degil, bugun siyasi rantini yiyebilecekleri show malzemesi istiyorlar. bu nedenden muhtemelen bizim projede hindistaninki gibi bir yere varmadan zaman ve para kaybina neden olacak. her iste ayni, isin icine siyasi hesaplar girdiginde ordan bir hayir beklenmez.
Ülkenin doğru dürüst öz kaynağı kalmamış, yatırımcı desen son 10 seneki icraatlar saolsun o da pek mümkün değil.
Uçak yapmaya yazılımından değil motorundan başlarsın, ortada motoru, iç aksamı , o yazılımın çalışacağı donanım yok. Ama bunlar yazılım geliştirmeye başlamışlar. Bir de şaka gibi 2023 fala diyen var. Uçak gibi safety critical projeler öyle 3-4 yılda yapılmaz. 10 yıllar süren tecrübe ve deneyim kazanılarak yapılan işlerdir. Kaldı ki bu bir savaş uçağı olunca o süreç daha da uzun sürer.
Çünkü savaş uçağı yapmaya karar verdiğiniz zaman, piyasadaki diğer uçaklardan %5 daha başarısız ise o projeyi yapmanın hiç bir anlamı kalmıyor.
Doğu Akdeniz Libya dahil bizim etki alanımız altında Katar’da bir hava üssü ve Somali’de bir hava üssü ile zaten uçak gemisine hiç gerek yok.
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