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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Hawkeye dizisinden ilk görüntüler paylaşıldı

    Marvel'ın yeni dizisi Hawkeye'ın setinden Jeremy Renner ve Hailee Steinfeld'in olduğu ilk görüntüler paylaşıldı. Dizi 2021 yılında Disney+'ta yayınlanacak.
    2 hf.
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Hawkeye dizisinden ilk görüntüler paylaşıldı
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    Marvel için hazırlanan sinematik evren bildiğiniz gibi Disney+'ta yayınlanacak olan diziler ile biraz daha genişleyecek. Bu dizilerden biri olan Hawkeye'dan da ilk görüntüler paylaşıldı.

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    Dizinin çekimleri geçtiğimiz hafta başlamıştı ve Hailee Steinfeld'in de kadroda olduğu birkaç gün önce belli olmuştu. Paylaşılan görsellerde Jeremy Renner'ın canlandırdığı Hawkeye'ı, yani Clint Barton'ı ve Hailee Steinfeld'in canlandırdığı Hawkeye'ı, yani Kate Bishop'ı görebiliyoruz. Ayrıca çizgi romanda fazlasıyla önemli bir yere sahip olan Lucky isimli köpek de görsellerde bulunuyor.

    8 bölümden oluşacağı bilinen Hawkeye dizisinin 2021 yılında Disney+'ta yayınlanması bekleniyor. Dizinin konusuna dair net bir açıklama yok ancak çizgi roman dünyasının en önemli serilerinden biri olan Hawkeye - My Life as a Weapon isimli seriden uyarlanacağı düşünülüyor. Bu seri şu anda Türkçe çevirisi ile ülkemizde bulunuyor.



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    cand. 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
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    Spider_hip (Doğan Eray) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Komutan: Düşmanlar saldırıyor, hatta uzaylılar saldırıyor, çabuk orduyu toplayın, MPT 76'lar, M4'ler, SCAR'lar ile uzun menzilli saniyede 4-5 mermi atabilme kapasiteleri ile tüm ordumuz karşı koysun.

    Hawkeye: Durun siz çekilin, benim yaklaşık 8 ok kapasitesine sahip ok kılıfım var.

    Komutan: Uzaylı diyoruz, lazer silahları, füzeler...

    Hawkeye: Bu 8 adet okumun kafasına bomba da takabiliyorum.

    Komutan: Ha ok o zaman, orduyu geri çağırın.

    Bu çağda hala daha orta çağın destekleyici gücü olarak kullanılan okçuluğu, dünyayı kurtarabilecek kıvamda yedirebilmelerine şaşırıyorum.

    Şimdi ben de sapancı çocuk diye süper kahraman yaratsam millet bir tarafıyla güler. Yıldırımların tanrısı, hulk kadar güçlü, uçup kaçabilen Thor ve Sapancı Çocuk, dünyayı birlikte kurtarıyorlar. Breh breh breh.
    Komutan: Düşmanlar saldırıyor, hatta uzaylılar saldırıyor, çabuk orduyu toplayın, MPT 76'lar, M4'ler, SCAR'lar ile uzun menzilli saniyede 4-5 mermi atabilme kap...
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    KaleyDeskop (ali ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    ulan o kadar tanrı süper güç varken bu adamın o savaşlardan sağ çıkması beni dellendiriyor arkadaş. bildiğin insan tabrıların liginde ne halt ediyor..
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    Esxici (Mehmet Zülküf) 2 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Bu dizinin haberleri de nvidia ve cyberpunk haberleri gibi hergün tekrarlayacak galiba.
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    Spider_hip (Doğan Eray) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Komutan: Düşmanlar saldırıyor, hatta uzaylılar saldırıyor, çabuk orduyu toplayın, MPT 76'lar, M4'ler, SCAR'lar ile uzun menzilli saniyede 4-5 mermi atabilme kapasiteleri ile tüm ordumuz karşı koysun.

    Hawkeye: Durun siz çekilin, benim yaklaşık 8 ok kapasitesine sahip ok kılıfım var.

    Komutan: Uzaylı diyoruz, lazer silahları, füzeler...

    Hawkeye: Bu 8 adet okumun kafasına bomba da takabiliyorum.

    Komutan: Ha ok o zaman, orduyu geri çağırın.

    Bu çağda hala daha orta çağın destekleyici gücü olarak kullanılan okçuluğu, dünyayı kurtarabilecek kıvamda yedirebilmelerine şaşırıyorum.

    Şimdi ben de sapancı çocuk diye süper kahraman yaratsam millet bir tarafıyla güler. Yıldırımların tanrısı, hulk kadar güçlü, uçup kaçabilen Thor ve Sapancı Çocuk, dünyayı birlikte kurtarıyorlar. Breh breh breh.
    Yanıtla +4
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    cand. 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
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