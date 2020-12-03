Hawkeye dizisinden ilk görüntüler paylaşıldı

Marvel için hazırlanan sinematik evren bildiğiniz gibi Disney+'ta yayınlanacak olan diziler ile biraz daha genişleyecek. Bu dizilerden biri olan Hawkeye'dan da ilk görüntüler paylaşıldı.İlginizi Çekebilir Avengers üyesi Hawkeye'ın dizisinin çekimleri haftaya başlıyor
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Dizinin çekimleri geçtiğimiz hafta başlamıştı ve Hailee Steinfeld'in de kadroda olduğu birkaç gün önce belli olmuştu. Paylaşılan görsellerde Jeremy Renner'ın canlandırdığı Hawkeye'ı, yani Clint Barton'ı ve Hailee Steinfeld'in canlandırdığı Hawkeye'ı, yani Kate Bishop'ı görebiliyoruz. Ayrıca çizgi romanda fazlasıyla önemli bir yere sahip olan Lucky isimli köpek de görsellerde bulunuyor.
8 bölümden oluşacağı bilinen Hawkeye dizisinin 2021 yılında Disney+'ta yayınlanması bekleniyor. Dizinin konusuna dair net bir açıklama yok ancak çizgi roman dünyasının en önemli serilerinden biri olan Hawkeye - My Life as a Weapon isimli seriden uyarlanacağı düşünülüyor. Bu seri şu anda Türkçe çevirisi ile ülkemizde bulunuyor.
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Hawkeye: Durun siz çekilin, benim yaklaşık 8 ok kapasitesine sahip ok kılıfım var.
Komutan: Uzaylı diyoruz, lazer silahları, füzeler...
Hawkeye: Bu 8 adet okumun kafasına bomba da takabiliyorum.
Komutan: Ha ok o zaman, orduyu geri çağırın.
Bu çağda hala daha orta çağın destekleyici gücü olarak kullanılan okçuluğu, dünyayı kurtarabilecek kıvamda yedirebilmelerine şaşırıyorum.
Şimdi ben de sapancı çocuk diye süper kahraman yaratsam millet bir tarafıyla güler. Yıldırımların tanrısı, hulk kadar güçlü, uçup kaçabilen Thor ve Sapancı Çocuk, dünyayı birlikte kurtarıyorlar. Breh breh breh.