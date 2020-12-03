Hawkeye dizisinden ilk görüntüler paylaşıldı

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Marvel için hazırlanan sinematik evren bildiğiniz gibi Disney+'ta yayınlanacak olan diziler ile biraz daha genişleyecek. Bu dizilerden biri olan Hawkeye'dan da ilk görüntüler paylaşıldı.

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Dizinin çekimleri geçtiğimiz hafta başlamıştı ve Hailee Steinfeld'in de kadroda olduğu birkaç gün önce belli olmuştu. Paylaşılan görsellerde Jeremy Renner'ın canlandırdığı Hawkeye'ı, yani Clint Barton'ı ve Hailee Steinfeld'in canlandırdığı Hawkeye'ı, yani Kate Bishop'ı görebiliyoruz. Ayrıca çizgi romanda fazlasıyla önemli bir yere sahip olan Lucky isimli köpek de görsellerde bulunuyor.

8 bölümden oluşacağı bilinen Hawkeye dizisinin 2021 yılında Disney+'ta yayınlanması bekleniyor. Dizinin konusuna dair net bir açıklama yok ancak çizgi roman dünyasının en önemli serilerinden biri olan Hawkeye - My Life as a Weapon isimli seriden uyarlanacağı düşünülüyor. Bu seri şu anda Türkçe çevirisi ile ülkemizde bulunuyor.

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