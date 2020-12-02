IMDb 2020'nin en popüler 10 oyuncusunu açıkladı

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Filmler, diziler ve oyuncular ile ilgili en kapsamlı bilgilerin bulunduğu, aylık 200 milyondan fazla ziyaretçisi olan film ve dizi anlamında internetin en büyük sitelerinden biri olan IMDb, 2020 yılının en popüler oyuncularını ve en iyi çıkış yapan oyuncularını açıkladı.

Ayrıca Bkz. "YouTube'un 2020 yılındaki en popüler videoları açıklandı"

Listeye genel olarak baktığımızda hem en popüler oyuncularda hem de en iyi çıkış yapan oyuncularda The Witcher dizisindeki Yennefer rolü ile tepki çeken Anya Chalotra'yı görüyoruz. Listenin geri kalanına baktığımızda da The Witcher dizisinden başka isimler de görüyoruz. İki listeyi de aşağıda bulabilirsiniz.

2020'nin En İyi Çıkış Yapan 10 Oyuncusu

2020'nin En Popüler 10 Oyuncusu

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