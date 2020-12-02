Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    IMDb 2020'nin en popüler 10 oyuncusunu açıkladı

    Film ve dizi anlamında internetin en kapsamlı sitelerinden biri olan IMDb, 2020 yılındaki en popüler 10 oyuncuyu ve en iyi çıkış yapan 10 oyuncuyu açıkladı.
    2 hf.
    2,6b
    1
    5
    Sinema ve Dizi
    Abone ol
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    IMDb 2020'nin en popüler 10 oyuncusunu açıkladı
    Tam Boyutta Gör

    Filmler, diziler ve oyuncular ile ilgili en kapsamlı bilgilerin bulunduğu, aylık 200 milyondan fazla ziyaretçisi olan film ve dizi anlamında internetin en büyük sitelerinden biri olan IMDb, 2020 yılının en popüler oyuncularını ve en iyi çıkış yapan oyuncularını açıkladı.

    Ayrıca Bkz. "YouTube'un 2020 yılındaki en popüler videoları açıklandı"

    Listeye genel olarak baktığımızda hem en popüler oyuncularda hem de en iyi çıkış yapan oyuncularda The Witcher dizisindeki Yennefer rolü ile tepki çeken Anya Chalotra'yı görüyoruz. Listenin geri kalanına baktığımızda da The Witcher dizisinden başka isimler de görüyoruz. İki listeyi de aşağıda bulabilirsiniz.

    2020'nin En İyi Çıkış Yapan 10 Oyuncusu

    1. Anya Chalotra
    2. Aidan Gallagher
    3. Maria Bakalova
    4. Lauren Lapkus
    5. Victoria Pedretti
    6. Jurnee Smollett
    7. Alba Baptista
    8. Golshifteh Farahani
    9. Freya Allan
    10. Diana Silvers

    2020'nin En Popüler 10 Oyuncusu

    1. Ana de Armas
    2. Julia Garner
    3. Anya Chalotra
    4. Millie Bobby Brown
    5. Erin Moriarty
    6. Margot Robbie
    7. Aidan Gallagher
    8. Anya Taylor-Joy
    9. Linda Cardellini
    10. Henry Cavill


    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Feyzuli 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    IMDb linkleri ile koymuş editör tebrikler. Zam yapın normal DH editörü yapmaz çünkü bu işi.
    Yanıtla +15
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    khaos (sami lale) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    X-men de Sophie Turner balonundan zor bela kurtulduk derken şimdi de her taşın altından Millie Bobby Brown çıkıyor Umarım bu zorla göze sokulan balon oyunculardan bir an önce kurtuluruz.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Mrxy81 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Anya Taylor-Joy dışındakiler ilk 10'da bile değil. Hangi popülerlik kriterine göre değerlendirilmiş ?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    MaximillianFoe (Cihan Çoban) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Tek erkek Henry.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    kuklacini (bugra aslan) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Dizi bölümünde bile daha iyi konu düzenleyen üyeler var.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Feyzuli 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    IMDb linkleri ile koymuş editör tebrikler. Zam yapın normal DH editörü yapmaz çünkü bu işi.
    Yanıtla +15
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 hf. Hawkeye dizisinden ilk görüntüler paylaşıldı 2 hf. Visa gelecek yıl kripto para ödemelerini kabul edecek 2 hf. 2021 Ducati Monster tanıtıldı: Daha güçlü, daha hafif 2 hf. FIFA 21'in PS5 ve Xbox Series için hazırlanan özel sürümü yayınlandı 2 hf. Samsung Galaxy Buds Pro'nun ilk görüntüleri yayınlandı 2 hf. Intel'in yeni ekran kartını kullandık | AMD ve Nvidia'ya rakip oluyor 2 hf. Yılan toksinlerine karşı genel antidot geliştirildi 2 hf. Sosyal medya devlerine 30’ar milyon TL’lik ikinci ceza kesildi 2 hf. Tüm vücudu çalıştıran sıra dışı bisiklet: Cardigo 2 hf. Resmen açıklandı: Netflix İstanbul’a ofis açıyor 2 hf. Rusya, Sputnik V aşısının maliyetini açıkladı 2 hf. Snapdragon 888 yonga seti detaylandı 2 hf. Türkiye'nin aşılama planı açıklandı: Kime ne zaman koronavirüs aşısı yapılacak? 2 hf. iPhone 12 serisi kullanıcıları, 5G ve LTE bağlantı problemi yaşıyor 2 hf. Chang'e 5'in Ay'a iniş anlarından müthiş video 2 hf. The Game Awards etkinliği esnasında oyuncular birçok çıkmamış oyunun demosunu deneyebilecek 2 hf. iPhone 12 Pro Max, son üç yıldaki İphone modellerini geride bıraktı 2 hf. Kingsman'in yönetmeni ve Arsenal'in efsane futbolcusu Thierry Henry, futbol dizisi için bir araya geliyor 2 hf. Hediye RTX 3070’in görseli kafa karıştırdı 2 hf. Soy gazların tespitinde kullanılabilecek yöntem geliştirildi 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN IMDb 2020'nin en popüler 10 oyuncusunu açıkladı Sonraki 3500 tane PS5 alan karaborsacı grubun verdiği 1000 adet Xbox siparişi iptal edildi 2 hf. CD Projekt, Cyberpunk 2077'nin çıkışında küçük de olsa oyun içi hatalar olabileceğini söyledi 2 hf. Microsoft'tan Paint ve Windows temalı "çirkin kazaklar" 2 hf. Hyundai, 500 km'ye kadar menzil sunacak yeni elektrikli araç platformunu tanıttı 2 hf. Spotify’ın 3 ay ücretsiz deneme kampanyası yeniden başladı 2 hf. Xiaomi Mi 11, Snapdragon 888'le güçlendirilmiş ilk telefon olacak 2 hf. Pandemide toplam vefat sayısı 14.000'i geçti 2 hf. Koronavirüsü atlatanlar ne kadar süreliğine bağışıklılık kazanıyor? 2 hf. RTX 3060 Ti resmen duyuruldu: RTX 3070 GPU’su taşıyan kartın ilk incelemeleri geldi 2 hf. Ford Otosan Kocaeli'ye 'Batarya Montaj Fabrikası' kuruyor 2 hf. Xiaomi telefonları Hindistan’da yasaklanabilir 2 hf. Genshin Impact, Disney+ ve Zoom uygulamaları App Store’da da zirvede 2 hf. Samsung, Android 11 güncelleme takvimini açıkladı: İşte tarihler 2 hf. 1963 yılında inşa edilen Arecibo Gözlemevi ne yazık ki çöktü 2 hf. Otomobil satışları Kasım'da yüzde 34,6 arttı: İşte en çok satış yapan markalar 2 hf. Tom Holland, The Game Awards'ta sunucu olacak; Uncharted filminin ilk fragmanı paylaşılabilir 2 hf. Tek şarjla 100 saat! "Anker Life Dot 2 TWS incelemesi" 2 hf. Apple MagSafe Duo şarj aksesuarı satışa çıkıyor 2 hf. Elon Musk, Mars'a ilk insanların gönderileceği tarihi açıkladı 2 hf. 2018'de "Yılın En İyi iPhone Oyunu" seçilen Donut County, Android için çıkışını yaptı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız