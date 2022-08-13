Kaç ülkeye Bayraktar TB2 İHA satıldığı açıklandı

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Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Ukrayna ordusuna yardım için kurulan Came Back And Alive Vakfı’nın sorularını yanıtladı. Bayraktar TB2’nin kaç ülkeye satıldığı belli oldu.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, şirketin ayda 20 adet Bayraktar TB2 SİHA üretim kapasitesine sahip olduğunu açıkladı. Mevcut siparişlerden dolayı üretim hattının 3 yıl boyunca rezerve olduğunu söyledi. Üretim kapasitesini artırmak için çalışmaların olduğunu ifade etti.

Bayraktar TB2 kaç ülkeye satıldı?

Satış sözleşmeleri hakkında konuşan Bayraktar, Şu ana kadar 22 ülke Bayraktar TB2 ve 4 ülke ile AKINCI ihracatına yönelik sözleşme imzalandığını duyurdu.

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Bayraktar TB2 özellikleri

Bayraktar TB2, 27 saat boyunca havada kalabiliyor. 27030 feet irtifada uçuş gerçekleştiriyor. Operasyonlarda ise 18000 feet yükseklikte uçuyor. Üç yedekli aviyonik sistemleri ve sensör füzyon mimarisiyle tamamen otonom taksi, kalkış, normal seyir ve iniş kabiliyetine sahip.

Kanatlarında Roketsan tarafından üretilen 4 adet MAM-L ve MAM-C füzelerini taşıyor. Yüzde 93 yerlilik oranına sahip. Faydalı yük kapasitesi 150 kg, maksimum kalkış ağırlığı ise 650 kg. Türk Silahlı Kuvvetleri için silahlandırılan sistem, keşif, sürekli havadan gözetleme, hedef tespiti ve imha imkânı sağlıyor.

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