Honor Choice markası yeni akıllı saatini duyurdu

Haylou Watch Vitality Edition özellikleri ve fiyatı
Haylou Watch Vitality Edition akıllı saat modeli 1.95 inçlik AMOLED bir ekranla geliyor. İnce ekran çerçeveleri ile yüzde 75 kasa-ekran oranına ulaşılıyor. 550nit parlaklık ile dış ortamlarda da ekran görülebiliyor.
5 farklı uydu sistemine destek sunan saatte 120’den fazla spor modu yer alıyor. 5 tanesini ise otomatik olarak algılıyor. Nabız, kandaki oksijen, uyku gibi değerleri takip eden saat 5ATM basınca dayanıklı.
Bluetooth görüşme özelliği olan saat sadece Çin’de Alipay ve WeChat ile ödeme imkânı sunuyor. GPS kapalı olarak gündelik kullanımda 12 güne kadar kullanım süresi sunuyor. Haylou Watch Vitality Edition modeli 50$ civarı bir fiyat etiketine sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.