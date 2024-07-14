Honor Choice markası yeni akıllı saatini duyurdu

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Tam Boyutta Gör Honor markasının ülkemizde de satışta olan ve fiyat-performans tarafına odaklandığı Honor Choice kategorisi, ürün gamını büyütmeye devam ediyor. Kategori yine fiyat-performansa odaklanan bir akıllı saat duyurdu.

Haylou Watch Vitality Edition özellikleri ve fiyatı

Haylou Watch Vitality Edition akıllı saat modeli 1.95 inçlik AMOLED bir ekranla geliyor. İnce ekran çerçeveleri ile yüzde 75 kasa-ekran oranına ulaşılıyor. 550nit parlaklık ile dış ortamlarda da ekran görülebiliyor.

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5 farklı uydu sistemine destek sunan saatte 120’den fazla spor modu yer alıyor. 5 tanesini ise otomatik olarak algılıyor. Nabız, kandaki oksijen, uyku gibi değerleri takip eden saat 5ATM basınca dayanıklı.

Bluetooth görüşme özelliği olan saat sadece Çin’de Alipay ve WeChat ile ödeme imkânı sunuyor. GPS kapalı olarak gündelik kullanımda 12 güne kadar kullanım süresi sunuyor. Haylou Watch Vitality Edition modeli 50$ civarı bir fiyat etiketine sahip.

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Haylou Watch Vitality Edition tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiya