Honor Choice markasına 66W powerbank ekleniyor

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Tam Boyutta Gör Honor firmasının farklı günlük aksesuarları bir araya topladığı Honor Choice markasına yeni bir ürün daha katılıyor. Firma dizüstü bilgisayarları da şarj edebilecek güçte yeni bir powerbank modeli duyurdu.

Honor Choice Joway 66W özellikleri ve fiyatı

Honor Choice Joway 66W şık tasarımıyla öne çıkan bir şarj istasyonu. 12000mAh kapasiteye sahip. Çift yönlü olması sayesinde istasyonu şarj ederken aynı anda cihazlarınızı da şarj edebiliyorsunuz. USB Tip-C çıkışından ya da hem Tip-C hem de Tip-A çıkışından 66W enerji sağlayabiliyor. Ayrıca akıllı saat gibi düşük güç cihazlarına da uyumlu.

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SCP/PD3.0/FCP/QC3.0 protokollerini destekleyen istasyon dizüstü bilgisayarları da şarj edebiliyor. Kendini tamamen şarj etmesi ise 103 dakika sürüyor. Honor Choice Joway 66W powerbank modeli 25$ fiyat etiketine sahip.

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Honor Choice Joway 66W tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı