Honor Choice markasına 66W powerbank ekleniyor

Honor Choice Joway 66W özellikleri ve fiyatı
Honor Choice Joway 66W şık tasarımıyla öne çıkan bir şarj istasyonu. 12000mAh kapasiteye sahip. Çift yönlü olması sayesinde istasyonu şarj ederken aynı anda cihazlarınızı da şarj edebiliyorsunuz. USB Tip-C çıkışından ya da hem Tip-C hem de Tip-A çıkışından 66W enerji sağlayabiliyor. Ayrıca akıllı saat gibi düşük güç cihazlarına da uyumlu.
SCP/PD3.0/FCP/QC3.0 protokollerini destekleyen istasyon dizüstü bilgisayarları da şarj edebiliyor. Kendini tamamen şarj etmesi ise 103 dakika sürüyor. Honor Choice Joway 66W powerbank modeli 25$ fiyat etiketine sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.