Hayvanlara eziyet soruşturmasında Elon Musk aklandı!

Elon Musk aklandı
Reuter tarafından aktarıldığına göre USDA yetkilileri, şirketin hayvan deneylerini ele almasıyla ilgili bir şikâyete yanıt olarak "odaklanmış" bir denetim gerçekleştirdi, ancak herhangi bir uyum ihlali tespit edemedi. Kurumun sekreteri Thomas Vilsack, yapılan incelemelere güncel tesis ziyaretlerinin de eklendiğini ve daha fazla teftiş yapılacağını belirtti.
Yürütülen soruşturmayı ise Neuralink’in 2017 ve 2020 yılları arasında 23 maymun üzerinde ölümcül deneyler gerçekleştirdiği iddiaları başlatmıştı. İddialar arasında Neuralink’in hayvan deneylerini aceleye getirdiği, gereksiz acı ve ölümlere neden olduğu da yer alıyor. Bu arada Neuralink üzerindeki USDA soruşturması tamamlanmış olsa kurumun bir diğer düzenleyici kolu olan Genel Müfettişlik Ofisi’nin (OIG) kendi soruşturması devam ediyor.
Öte yandan Neuralink beyin implant cihazını insanlar üzerinde test etmeye hazırlanıyor. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) kısa süre önce Neuralink'in beyin implantı cihazını insanlarda test etmeye başlama talebini kabul etti. FDA daha önce bu endüstrideki hiçbir firmanın insanlı deneylere geçişine onay vermemişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)