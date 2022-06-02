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Oyunları stream ederek oynamamızı sağlayan GeForce NOW kütüphanesine bu hafta 7 olmak üzere toplamda 25 yeni oyun eklenecek.

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Games Workshop altıncı yılını Warhammer Skulls Festivali’yle ve GeForce NOW Powered by GAME+’a katılan Warhammer Serisine sunduğu indirimlerle kutluyor.

Oyunculara indirimle şu oyunlar sunuluyor:

Oyunlarla ilgili tüm ayrıntılara ulaşmak için Warhammer Community linkine erişilebiliyor.

GeForce Now'da Bu Hafta

LEAP (Steam ’de yeni sürüm )

) Souldiers (Steam ’de yeni sürüm )

) Twilight Wars: Declassified (Steam ’de yeni sürüm )

) ABRISS - build to destroy (Steam)

ANNO: Mutationem (Steam)

Kathy Rain: Director's Cut (Steam)

Star Conflict (Steam)

GeForce Now'da Bu Ay

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Haziran ayında GeForce Now'a 25 yeni oyun ekleniyor