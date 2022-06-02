Haziran ayında GeForce Now'a 25 yeni oyun ekleniyor

Oyunları stream ederek oynamamızı sağlayan GeForce NOW kütüphanesine bu hafta 7 olmak üzere toplamda 25 yeni oyun eklenecek.
Games Workshop altıncı yılını Warhammer Skulls Festivali’yle ve GeForce NOW Powered by GAME+’a katılan Warhammer Serisine sunduğu indirimlerle kutluyor.
Oyunculara indirimle şu oyunlar sunuluyor:
- Warhammer: Vermintide II (Steam)
- Necromunda: Hired Gun (Steam, Epic Games Store)
- Warhammer 40,000: Battlesector (Steam, Epic Games Store)
- Warhammer 40,000: Chaos Gate - Daemonhunters (Steam, Epic Games Store)
- Warhammer 40,000: Gladius - Relics of War (Steam, Epic Games Store)
- Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr (Steam)
- Warhammer 40,000: Mechanicus (Steam)
Oyunlarla ilgili tüm ayrıntılara ulaşmak için Warhammer Community linkine erişilebiliyor.
GeForce Now'da Bu Hafta
- LEAP (Steam’de yeni sürüm)
- Souldiers (Steam’de yeni sürüm)
- Twilight Wars: Declassified (Steam’de yeni sürüm)
- ABRISS - build to destroy (Steam)
- ANNO: Mutationem (Steam)
- Kathy Rain: Director's Cut (Steam)
- Star Conflict (Steam)
GeForce Now'da Bu Ay
- MythBusters: The Game- Crazy Experiments Simulator (8 Haziran’da Steam’de yeni sürüm)
- POSTAL: Brain Damaged (9 Haziran’da Steam’de yeni sürüm)
- Pro Cycling Manager 2022 (9 Haziran’da Steam’de yeni sürüm)
- Tour de France 2022 (9 Haziran’da Steam’de yeni sürüm)
- Builder Simulator (9 Haziran’da Steam’de yeni sürüm)
- Chivalry 2 (12 Haziran’da Steam’de yeni sürüm)
- Starship Troopers - Terran Command (16 Haziran’da Steam ve Epic Games Store’da yeni sürüm)
- Airborne Kingdom (Steam)
- Core Keeper (Steam)
- Fishing: North Atlantic (Steam)
- Immortal Life (Steam)
- The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel II (Steam)
- KeyWe (Steam)
- King Arthur: Knight's Tale (Steam)
- Mechwarrior 5: Mercenaries (Steam)
- No Straight Roads: Encore Edition (Steam)
- Silt (Steam ve Epic Games Store)
- SimAirport (Steam)
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..
Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.
Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.