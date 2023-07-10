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    Haziran ayının en güçlü Android telefonları açıklandı! İşte Liste

    Akıllı telefon kıyaslama platformu AnTuTu, orta ve üst seviyede Haziran ayının en güçlü Android telefonlarını açıkladı. İşte Haziran 2023'ün öne çıkan telefonları..
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    Haziran ayının en güçlü Android telefonları açıklandı! İşte Liste Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefonlar söz konusu olduğunda popüler kıyaslama uygulamalarından AnTuTu, Haziran ayının en güçlü Android telefonlarını açıkladı. Peki hem üst hem de alt seviye amiral gemisi telefonların yer aldığı listede hangi marka ve modeller bulunuyor? Gelin en güçlü Android cihazlara göz atalım.

    Haziran ayının en güçlü Android telefonları belli oldu

    AnTuTu’nun 1/30 Haziran arası topladığı istatistiklere göre, amiral gemisi sıralamasında yer alan tüm telefonlar, MediaTek Dimensity 9200+ ve Snapdragon 8 Gen 2 tarafından destekleniyor. Bu telefonlar arasından Vivo X90s, ortalama 1,619.144 puanla liderlik koltuğuna yerleşmeyi başardı. Listenin ilk üç sırasında yer alan diğer modeller ise sırasıyla iQOO 11 Pro (1.601.066) , iQOO 11 (1.599.322) ve ROG 7 Pro (1.591.766) oldu. 

    iQOO Neo8 Pro, Red Magic 8 Pro+ ve Oppo Find X6 Pro, Haziranayında en iyi performans gösteren Android telefonları listesinde beşinci, altıncı ve yedinci sırada yer alıyor. Listenin son üç ismi ise, Xiaomi 13 Ultra, OnePlus 11 ve Meizu 20 Pro oldu.

    Haziran ayının en güçlü Android telefonları açıklandı! İşte Liste Tam Boyutta Gör
    Alt amiral gemisi listesine gelirsek, bu listeye MediaTek'in hakim olduğunu görüyoruz. Öyle ki sadece iki model Snapdragon 7+ Gen 2 platformundan destek alıyor. Bununla birlikte listenin ilk üç sırasına Redmi Note 12 Turbo (1.151,420) Realme GT Neo 5 SE (1.136,824) ve iQOO Neo 7 SE (948.270) yerleşti. 

    Sıralamanın devamında yer alan modeller ise şu şekilde: Vivo S17 Pro, Xiaomi Civi 3, Redmi Note 12T Pro, Redmi K60E, OnePlus Ace Racing Edition, Oppo Reno 9 Pro 5G ve Realme GT Neo 3.

    En performanslı Android telefonlar

    1. Vivo X90s
    2. iQOO 11 Pro
    3. iQOO 11
    4. ROG 7 Pro
    5. iQOO Neo 8 Pro
    6. Red Magic 8 Pro+
    7. Oppo Find X6 Pro
    8. Xiaomi 13 Ultra
    9. OnePlus 11
    10. Meizu 20 Pro

    Orta seviyede en güçlü telefonlar

    1. Redmi Note 12 Turbo
    2. Realme GT Neo 5 SE
    3. iQOO Neo 7 SE
    4. Vivo S17 Pro
    5. Xiaomi Civi 3
    6. Redmi Note 12T Pro
    7. Redmi K60E
    8. OnePlus Ace Racing Edition
    9. Oppo Reno 9 Pro 5G
    10. Realme GT Neo 3
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    mk148a 4 gün önce

    Iron Kurye

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    darkaura 5 gün önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 6 gün önce

    Fururlar oni purada :)

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