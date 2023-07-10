Haziran ayının en güçlü Android telefonları açıklandı! İşte Liste

- Haziran ayının en güçlü Android telefonları belli oldu
- En performanslı Android telefonlar
- Orta seviyede en güçlü telefonlar
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Haziran ayının en güçlü Android telefonları belli oldu
AnTuTu’nun 1/30 Haziran arası topladığı istatistiklere göre, amiral gemisi sıralamasında yer alan tüm telefonlar, MediaTek Dimensity 9200+ ve Snapdragon 8 Gen 2 tarafından destekleniyor. Bu telefonlar arasından Vivo X90s, ortalama 1,619.144 puanla liderlik koltuğuna yerleşmeyi başardı. Listenin ilk üç sırasında yer alan diğer modeller ise sırasıyla iQOO 11 Pro (1.601.066) , iQOO 11 (1.599.322) ve ROG 7 Pro (1.591.766) oldu.
iQOO Neo8 Pro, Red Magic 8 Pro+ ve Oppo Find X6 Pro, Haziranayında en iyi performans gösteren Android telefonları listesinde beşinci, altıncı ve yedinci sırada yer alıyor. Listenin son üç ismi ise, Xiaomi 13 Ultra, OnePlus 11 ve Meizu 20 Pro oldu.
Sıralamanın devamında yer alan modeller ise şu şekilde: Vivo S17 Pro, Xiaomi Civi 3, Redmi Note 12T Pro, Redmi K60E, OnePlus Ace Racing Edition, Oppo Reno 9 Pro 5G ve Realme GT Neo 3.
En performanslı Android telefonlar
- Vivo X90s
- iQOO 11 Pro
- iQOO 11
- ROG 7 Pro
- iQOO Neo 8 Pro
- Red Magic 8 Pro+
- Oppo Find X6 Pro
- Xiaomi 13 Ultra
- OnePlus 11
- Meizu 20 Pro
Orta seviyede en güçlü telefonlar
- Redmi Note 12 Turbo
- Realme GT Neo 5 SE
- iQOO Neo 7 SE
- Vivo S17 Pro
- Xiaomi Civi 3
- Redmi Note 12T Pro
- Redmi K60E
- OnePlus Ace Racing Edition
- Oppo Reno 9 Pro 5G
- Realme GT Neo 3
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)