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    HBO, Game of Thrones evreninde geçen daha fazla yapımın geleceğini söylüyor

    Fantastik dizi dünyasının ve genel olarak dizilerine en popülerlerinden biri olan Game of Thrones, bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl final yaptı. Ancak HBO'nun söylediğine göre daha fazla yapım gelebilir
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    HBO, Game of Thrones evreninde geçen daha fazla yapımın geleceğini söylüyor
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    2011 yılında ilk bölümü ile hayatımıza giren, George R. R. Martin'in epik fantezi serisi Buz ve Ateşin Şarkısı'ndan uyarlanan Game of Thrones dizisi, yıllar boyunca kalitesi ile kendinden sürekli bahsettirmeyi bildi. Ne yazık ki son birkaç sezon ile tartışmalara yol açan dizi, son sezonuyla neredeyse tüm hayranlarını üzdü.

    İlginizi Çekebilir Avatar Game of Thrones'un öncesini anlatacak dizi House of the Dragon'ın ilk oyuncuları açıklandı

    Ayrıca Bkz. "Game of Thrones'un öncesini anlatacak dizi House of the Dragon'ın ilk oyuncuları açıklandı"

    Game of Thrones'un bitmesi ile birlikte aynı evrende geçen yeni bir yapım da duyuruldu. Hatta adı House of the Dragon olan dizinin yapımına da önümüzdeki yılın başlarında başlanacak. Geçtiğimiz günlerde dizinin ilk oyuncular açıklanmıştı. Geçtiğimiz saatlerde de evrenin geleceği hakkında bir açıklama yapıldı.

    HBO'nun içerik sorumlusu Casey Bloys, Variety ile yaptığı röportajda kendisine Game of Thrones evreninin de Star Wars veya Marvel kadar büyütülüp büyütülmeyeceği soruldu. Kendisi ise "O kadar büyür mü bilmiyorum açıkçası ancak elimizde harika bir kaynak ve harika bir dünya var. Sadece iki diziyle kalacağını sanmıyorum." dedi.

    Her ne kadar son sezonu yüzünden Game of Thrones'a tepkili olsak da yıllarca izlediğimiz kaliteli sezonları unutmamak gerek. Bu yüzden kaliteli olduğu sürece sanıyorum ki hepimiz evrenin devam etmesini isteriz.



    https://screenrant.com/game-thrones-spinoffs-more-hbo-future/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    Innerpeace 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Boşuna gelmesin. GoT artık kimsenin ilgisini çekmez, zerre heyecan duyan yoktur, olmaz. O sonla bıraktıkları faciadan sonra tüm değeri sıfırlandı dizinin. İzledik bitti gitti.
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    waltran (murat balcı) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    kazanacağınız parayı kazandınız beyler salma zamanı geldi.
    artık buradan ekmek çıkmaz size
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    aycibin (Yalım Dilmen) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    ilk insanlar ile children of forest arasında çıkan savaşı ve white walker'ların doğuşunu ele alır bence
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    .Meraxes. (Ali ) 3 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    [spoiler=2100312811]Adamlar 8 sezon ak gezenler şöyle ak gezenler böyle diye diye bitiremedikleri ak gezenleri 1 bölümde çakıyla bitirdiler. Evet sadece ve sadece 1 BÖLÜMDE! Yeni seri yapacaklarsa ak gezenleri hiç sokmasınlar, en ufak bir heyecan uyandırmaz insanlarda, tamamen foslar
    [/spoiler]
    Bide utanmadan akgezenlerin işlendiği bir dizi çekeceklerdi. Allahtan iptal ettiler. Kim niye izlesin onları 8.sezon malum bölümden sonra
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    ciftkazmali (abuzer yavuz) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    finali hüsran oldu got ile ilgili hiçbirşey izlemem
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    Aragramir (Murathan Bicil) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Arya oradan oraya gezsin dursun sabaha kadar izlerim ama tekrar krallık entrikalarını kaldıramam.
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    Moueson 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Çok zorlama olur bence . Tadında kalmalı bazı şeyler.
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    kuklacini (bugra aslan) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Aslında işler bayağı kızıştı çekilemez olarak düşünülen seriler çekilebiliyor bütçe ve teknoloji buna el veriyor.Evren genişleyebilir fakat önümüzdeki yıllarda fantastik evrenlerin dizileri geliyor(Zaman Çarkı,LOTR...) gelecek dizilerin bütçeleri ve uyarlandıkları eserlerde sağlam.GOT evreni bunlardan entrika olarak ayrılıyor iç içe geçmiş ilişkiler komplolar vs.Bu yönden devam edebilir evren ve aksiyon anlamında sıkıntı yaşabilir çok zorlama durabilir.Rakiplerinde geçecek ana olaylar belliyken GOT ta tekrar yazılması evrene uydurulması gerekecek.Belki ana hikayeden kopuk yan hikayelerde görebilir evrenin içine girmek şehirde ya da köyde gerçekleşen olayarı görmek isterim.

    GOT özellikle Martin abinin gitmesiyle bozulmaya dengesizleşmeye başlamıştı son sezondaki sızıntılar ve epik sahnelerdeki mantık hataları(en cahil adamın bile gözüne çarpan ) değerini düşürmüştü fakat ilk 6 sezondan inanılmaz bir keyif almıştım kitaplarını okuyan biri olarak.
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