HBO, Game of Thrones evreninde geçen daha fazla yapımın geleceğini söylüyor

2011 yılında ilk bölümü ile hayatımıza giren, George R. R. Martin'in epik fantezi serisi Buz ve Ateşin Şarkısı'ndan uyarlanan Game of Thrones dizisi, yıllar boyunca kalitesi ile kendinden sürekli bahsettirmeyi bildi. Ne yazık ki son birkaç sezon ile tartışmalara yol açan dizi, son sezonuyla neredeyse tüm hayranlarını üzdü.

Game of Thrones'un bitmesi ile birlikte aynı evrende geçen yeni bir yapım da duyuruldu. Hatta adı House of the Dragon olan dizinin yapımına da önümüzdeki yılın başlarında başlanacak. Geçtiğimiz günlerde dizinin ilk oyuncular açıklanmıştı. Geçtiğimiz saatlerde de evrenin geleceği hakkında bir açıklama yapıldı.

HBO'nun içerik sorumlusu Casey Bloys, Variety ile yaptığı röportajda kendisine Game of Thrones evreninin de Star Wars veya Marvel kadar büyütülüp büyütülmeyeceği soruldu. Kendisi ise "O kadar büyür mü bilmiyorum açıkçası ancak elimizde harika bir kaynak ve harika bir dünya var. Sadece iki diziyle kalacağını sanmıyorum." dedi.

Her ne kadar son sezonu yüzünden Game of Thrones'a tepkili olsak da yıllarca izlediğimiz kaliteli sezonları unutmamak gerek. Bu yüzden kaliteli olduğu sürece sanıyorum ki hepimiz evrenin devam etmesini isteriz.

https://screenrant.com/game-thrones-spinoffs-more-hbo-future/

