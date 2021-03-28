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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    HBO Max, görme engelli kullanıcılar için sesli açıklamalar özelliği getiriyor

    Video yayın hizmeti HBO Max, görme engelli kullanıcıların izledikleri videolarda neler olduğunu daha iyi anlayabilmelerine olanak sağlamak için sesli açıklamalar özelliğini platforma ekledi.
    28 Mart 2021, 21:00 (38 sn.)
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    Sinema ve Dizi
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    HBO Max, görme engelli kullanıcılar için sesli açıklamalar özelliği getiriyor
    Tam Boyutta Gör

    Yayın hizmeti HBO Max, görme engeli olan kullanıcılar için videolarda daha fazla ayrınt belirten sesli açıklamalar özelliğini yayınlıyor. Yeni özellik sayesinde izlenilen videolarda her sahnede neler olup bittiği ayrıntılı bir şekilde anlatılıyor.

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    HBO Max'ten görme engelliler için önemli özellik

    Şimdilik yaklaşık 1.500 saatlik içerikte bulunan sesli açıklamalar özelliğini HBO Max, Mart 2023'ün sonuna kadar en az 6.000 saatlik içerikle genişletecek. Yeni özelliğe sahip olan şovlar ve filmlerde, video oynatıcının altındaki altyazı ayarlarından özelliğe erişim sağlanabilecek.

    HBO Max, görme engelli kullanıcılar için sesli açıklamalar özelliği getiriyor

    ABD Görme Engelliler Konseyi Başkanı Dan Spoone: "Bu süreç son derece olumlu oldu ve görme engelli veya görme engelli bireyler için HBO Max'in eğlence ve eğitim açısından sunduklarının keyfini çıkarmaları için birçok kapı açacak. aynı zamanda, topluluğumuzun gerçekten evrensel televizyon ve film izleme eğlencesinde aile ve arkadaşlarla eşit şekilde paylaşımda bulunmasına olanak tanıyor." ifadelerinde bulundu.

    Bu seçenek şu anda web sitesinde ve mobil uygulamalarda mevcut ancak TV uygulamalarında henüz bu özellik bulunmuyor.



    https://www.slashgear.com/hbo-max-adds-key-accessibility-feature-for-visually-impaired-users-27665777/
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