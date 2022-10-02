HBO Max, RTÜK'ten yayın hakkı lisansını aldı

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Disney Plus'ın da ülkemizde erişime açılmasıyla birlikte bildiğiniz gibi gözler HBO Max'e dönmüştü ancak geçtiğimiz aylarda HBO Max'in ülkemizdeki çalışmalarını durdurduğu açıklanmıştı. Şimdi ise güzel bir haber geldi diyebiliriz.

HBO Max Geliyor

Geçtiğimiz saatlerde Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, HBO Max'in RTÜK'ten lisansını aldığını açıkladı. Bu da demek oluyor ki HBO Max, Türkiye planlarına devam ediyor.

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Platformun bu yıl içinde erişimine açılacağına dair söylentiler vardı ancak şu an için çok da gerçekçi durmuyor diyebiliriz. Ancak yine yıl sonunda bir sürprizle de karşılaşabiliriz.

Şu an için HBO Max tarafında işler iyi gitmediği için ülkemiz özelinde birçok içeriği göremeyebiliriz ancak yine de gelecek olması güzel bir haber. Elbette bir diğer merak edilen konu da fiyatı ancak şu an için bir şey söylemek bir hayli zor. Disney gibi çok düşük bir fiyatla girme ihtimalinin çok olmadığını söyleyebiliriz.

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