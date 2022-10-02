HBO Max, RTÜK'ten yayın hakkı lisansını aldı

Disney Plus'ın da ülkemizde erişime açılmasıyla birlikte bildiğiniz gibi gözler HBO Max'e dönmüştü ancak geçtiğimiz aylarda HBO Max'in ülkemizdeki çalışmalarını durdurduğu açıklanmıştı. Şimdi ise güzel bir haber geldi diyebiliriz.
HBO Max Geliyor
Geçtiğimiz saatlerde Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, HBO Max'in RTÜK'ten lisansını aldığını açıkladı. Bu da demek oluyor ki HBO Max, Türkiye planlarına devam ediyor.
Platformun bu yıl içinde erişimine açılacağına dair söylentiler vardı ancak şu an için çok da gerçekçi durmuyor diyebiliriz. Ancak yine yıl sonunda bir sürprizle de karşılaşabiliriz.
Şu an için HBO Max tarafında işler iyi gitmediği için ülkemiz özelinde birçok içeriği göremeyebiliriz ancak yine de gelecek olması güzel bir haber. Elbette bir diğer merak edilen konu da fiyatı ancak şu an için bir şey söylemek bir hayli zor. Disney gibi çok düşük bir fiyatla girme ihtimalinin çok olmadığını söyleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zannersiniz askeri araç uzmanı.lan tarrak onların aklı senin kadar çalışmıyor mu
devasa üst penceresiyle dronlardan atılan bombalara karşı savunmasız Hatta pencere kapağını içe doğru eğimli koymuşlar; bomba düşerken kapağa çarpsa bile sekip içeri düşsün diye adeta tasarım hatası pencere üstüne kubbe gibi bir parça eklenmeli https://www.youtube.com/watch?v=cvRyT3upFAY&feature=youtu.be
Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.
Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.
Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.
gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum