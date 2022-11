HBO'nun popüler dizisi Westworld iptal edildi

Tam Boyutta Gör Game of Thrones'un finalinin yaklaştığı dönemde yayın hayatına başlayan; konusu, oyuncuları ve bütçesiyle yeni Game of Thrones mu olacak sorularını sorduran Westworld'den geçtiğimiz saatlerde kötü haber geldi.

Westworld İptal Edildi

İlk sezonuyla büyük başarı yakalayan ancak arkasından gelen sezonlarla hem kitleyi hem de kalitesini kaybeden Westworld iptal edildi. Normalde beşinci sezonuyla final yapması planlanan dizi son sezonu beklemeden iptal edildi.

God of War Ragnarok inceleme 1 gün önce eklendi

Geçtiğimiz aylarda dördüncü sezonu yayınlanan dizi, yine ilk sezonun başarısına yetişemedi diyebiliriz. İlk sezonda tüm dünyada konuşulan ve etki bırakan dizi ne yazık ki bu popülerliğini kaybetmişti ve kendine has bir kitleyle yola devam etmeye başlamıştı.

HBO'dan şu anda en çok beklenen iki yapım şüphesiz House of The Dragon ve The Last of Us dizileri. Westworld yapımcıları ise şu anda Fallout oyunundan uyarlama bir dizi geliştiriyor Amazon için.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.