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    HBO'nun popüler dizisi Westworld iptal edildi

    HBO'nun en popüler dizilerinden biri olan Westworld, dördüncü sezonunun ardından iptal edildi. Normalde beşinci sezonun final olması düşünülüyordu.                 
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    HBO'nun popüler dizisi Westworld iptal edildi Tam Boyutta Gör
    Game of Thrones'un finalinin yaklaştığı dönemde yayın hayatına başlayan; konusu, oyuncuları ve bütçesiyle yeni Game of Thrones mu olacak sorularını sorduran Westworld'den geçtiğimiz saatlerde kötü haber geldi.

    Westworld İptal Edildi

    İlk sezonuyla büyük başarı yakalayan ancak arkasından gelen sezonlarla hem kitleyi hem de kalitesini kaybeden Westworld iptal edildi. Normalde beşinci sezonuyla final yapması planlanan dizi son sezonu beklemeden iptal edildi.

    Geçtiğimiz aylarda dördüncü sezonu yayınlanan dizi, yine ilk sezonun başarısına yetişemedi diyebiliriz. İlk sezonda tüm dünyada konuşulan ve etki bırakan dizi ne yazık ki bu popülerliğini kaybetmişti ve kendine has bir kitleyle yola devam etmeye başlamıştı.

    HBO'dan şu anda en çok beklenen iki yapım şüphesiz House of The Dragon ve The Last of Us dizileri. Westworld yapımcıları ise şu anda Fallout oyunundan uyarlama bir dizi geliştiriyor Amazon için.

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    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

    S
    sezenhancı 22 saat önce

    Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.

    A
    alexalex1907 1 gün önce

    merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum

    D
    DH Misafiri 2 gün önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

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