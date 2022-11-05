HBO'nun popüler dizisi Westworld iptal edildi

Westworld İptal Edildi
İlk sezonuyla büyük başarı yakalayan ancak arkasından gelen sezonlarla hem kitleyi hem de kalitesini kaybeden Westworld iptal edildi. Normalde beşinci sezonuyla final yapması planlanan dizi son sezonu beklemeden iptal edildi.
Geçtiğimiz aylarda dördüncü sezonu yayınlanan dizi, yine ilk sezonun başarısına yetişemedi diyebiliriz. İlk sezonda tüm dünyada konuşulan ve etki bırakan dizi ne yazık ki bu popülerliğini kaybetmişti ve kendine has bir kitleyle yola devam etmeye başlamıştı.
HBO'dan şu anda en çok beklenen iki yapım şüphesiz House of The Dragon ve The Last of Us dizileri. Westworld yapımcıları ise şu anda Fallout oyunundan uyarlama bir dizi geliştiriyor Amazon için.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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