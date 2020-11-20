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    HBO, The Last of Us dizisi için yeşil ışık yaktı

    Naughty Dog'un popüler ve başarılı video oyun serisi The Last of Us'ın dizi uyarlamasına HBO'dan yeşil ışık yakıldı. Çalışmalar başlıyor.
    2 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    HBO, The Last of Us dizisi için yeşil ışık yaktı
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    PlayStation en popüler olan ve başarılı video oyun serilerinden biri olan Naughty Dog'un geliştiriciliğini yaptığı The Last of Us'ın dizi uyarlamasına HBO, yeşil ışık yaktı.

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    Hem ilk oyunu hem de ikinci oyunu ile birçok oyuncunun beğensini kazanan The Last of Us serisinin dizi uyarlaması geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu. Dizinin teknik kadrosunun neredeyse tamamı açıklanmıştı ve çalışmalar başlamıştı. Ancak resmi olarak dizinin yayınlanacağı kanal olan HBO, dizi için bir onay vermemişti.

    Şimdi ise The Hollywood Reporter'ın haberine göre HBO, The Last of Dizisi için yeşil ışık yaktı. Kaç sezonluk bir onay verdiği bilinmiyor ancak dizinin prodüksiyonuna yakın zamanda başlanacak. Oyuncu kadrosu ve hikaye detaylarını da yine yakın zamanda öğreniriz.

    Dizinin yapımcılığını ve senaristliğini, Naughty Dog'un kreatif direktörü Neil Druckmann ve Chernobyl dizisinin yaratıcısı Craig Mazin birlikte üstlenecek. Dizinin müziklerini ise oyunun da müziklerini yapan Gustavo Santaolalla yapacak.



    https://www.hollywoodreporter.com/live-feed/the-last-of-us-series-gets-hbo-green-light Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    11 saat önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    12 saat önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim biz buna

    1 gün önce
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    mert1907 (Mert Karakoç) 16 dk. ( Mesaj Silindi )
    Chernobyl güzel diziydi, aynı kalite de olursa tutar.
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    clarq26 (Emre Bayram) 26 dk. ( Mesaj Silindi )
    Dizinin yapımcılığını ve senaristliğini, Naughty Dog'un kreatif direktörü Neil Druckmann ve Chernobyl dizisinin yaratıcısı Craig Mazin birlikte üstlenecek. Dizinin müziklerini ise oyunun da müziklerini yapan Gustavo Santaolalla yapacak.
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    glumerna (hiko baba) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    hbo çeksinde ne olursa olsun dizide kalite ne netfliş ne amazon tek başına hbo
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    Abidinkaya (Abidin Gökçekaya) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Son paragraf umutları arttırdı
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