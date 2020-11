HBO, The Last of Us dizisi için yeşil ışık yaktı

Tam Boyutta Gör

PlayStation en popüler olan ve başarılı video oyun serilerinden biri olan Naughty Dog'un geliştiriciliğini yaptığı The Last of Us'ın dizi uyarlamasına HBO, yeşil ışık yaktı.

Hem ilk oyunu hem de ikinci oyunu ile birçok oyuncunun beğensini kazanan The Last of Us serisinin dizi uyarlaması geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu. Dizinin teknik kadrosunun neredeyse tamamı açıklanmıştı ve çalışmalar başlamıştı. Ancak resmi olarak dizinin yayınlanacağı kanal olan HBO, dizi için bir onay vermemişti.

Şimdi ise The Hollywood Reporter'ın haberine göre HBO, The Last of Dizisi için yeşil ışık yaktı. Kaç sezonluk bir onay verdiği bilinmiyor ancak dizinin prodüksiyonuna yakın zamanda başlanacak. Oyuncu kadrosu ve hikaye detaylarını da yine yakın zamanda öğreniriz.

Dizinin yapımcılığını ve senaristliğini, Naughty Dog'un kreatif direktörü Neil Druckmann ve Chernobyl dizisinin yaratıcısı Craig Mazin birlikte üstlenecek. Dizinin müziklerini ise oyunun da müziklerini yapan Gustavo Santaolalla yapacak.

