HBO ve George R.R. Martin yeni anlaşma imzaladı: Martin'e dev ücret

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Buz ve Ateşin Şarkısı dünyasının yaratıcısı olan George R.R. Martin, bir süre daha HBO ile yoluna devam edecek. The Hollywood Reporter ve Variety'de yer alan habere göre, HBO ve George R.R. Martin önümüzdeki beş yıl için genel anlaşmaya vardı. 72 yaşındaki yazarın bu anlaşmadan yaklaşık 50 milyon dolar seviyesinde bir ücret aldığı bildirildi.

George R.R. Martin şu anda HBO ile House of the Dragon dizisi üzerinde çalışıyor. Martin'in de yaratıcı ve yapımcı görevleriyle yakından ilgilendiği dizide Game of Thrones'un üç yüz yıl öncesine gideceğiz. Targaryen ailesinin hikayesine odaklanan House of the Dragon 2022'de HBO Max'ta seyircilerle buluşacak.

HBO Max'ın yeni Game of Thrones projelerinden şu anda yalnızca House of the Dragon'un resmi duyurusu yapıldı. Ancak henüz duyurusu yapılmayan ve geliştirme sürecinde bulunan beş farklı proje daha yer alıyor. Bunlar sırasıyla Ten Thousand Ships, The Sea Snake, Flea Bottom, Tales of Dunk & Egg ve bir animasyon projesi şeklinde olacak.

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Henüz duyurusu yapılmayan Game of Thrones projeleri

Nymeria: Ten Thousand Ships projesinde savaşçı kraliçe Prenses Nymeria'ya odaklanılıyor. Game of Thrones dizisinden yaklaşık 1000 yıl öncesinde geçen kitapta, savaşta Valyria'ya yenilen Rhoynar halkının Essos'tan Dorne'a olan yolculuğunu okuyoruz. Arya Stark'ın kurtuna verdiği Nymeria ismi Prenses Nymeria'dan geliyordu.

9 Voyages: The Sea Snake olarak da bilinen bu seri Corlys Velaryon'un Sea Snake isimli gemisiyle çıktığı deniz maceralarını anlatıyor. Velaryon, Buz ve Ateşin Şarkısı evreninin popüler konumları Pentos, Dragonstone Lys, Tyrosh ve Myr gibi bölgelerde maceralara çıkmış ve ayrıca Yi Ti ve Leng gib sadece masallarda yer alan gizemli bölgelere ulaşmayı başarmıştı.

Flea Bottom: Flea Bottom aslında Game of Thrones dizisinden de tanıdığımız bir hikayeyi anlatıyor. Diziye ismini veren Flea Bottom hatırlayacağınız üzere King's Landing'in en fakir bölgesiydi. Ser Davos Seaworth ve Gendry gibi bazı karakterlerin Flea Bottom'da yetiştiğini biliyoruz. Ayrıca dizinin ilk sezonlarında Arya Stark'ın Flea Bottom'da saklandığı bölümler de izlemiştik.

Tales of Dunk & Egg: Martin'in 2005 yılında tamamladığı Tales of Dunk and Egg serisi, Ser Duncan the Tall (Dunk) ve Aegon V. Targaryen'in (Egg) maceralarını konu alıyor. Kitap, A Song of Ice and Fire serisinden 90 yıl öncesinde geçiyor. Baş karakterlerden Aegon V. Targaryen'in ileride kral olduğunu biliyoruz, ancak kitapta henüz kral değil ve gençliği konu alınıyor.

Animasyon projesi: Konusuyla ilgili henüz hiçbir bilgimiz yok.

https://variety.com/2021/tv/news/george-rr-martin-hbo-overall-deal-1234939243/

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