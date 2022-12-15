HDD fiyatlarında düşüş sürüyor: GB başına düşen maliyet açıklandı

Sabit disk fiyatlarında düşüş sürecek
Yeni rapor, şirket tarafından 2009 yılından günümüze kadar satın alınan 265.332 adet sabit disk fiyatını temel alıyor. Bununla birlikte 2009 yılında gigabayt başına düşen maliyetin 0,11 dolar olduğunu belirten Backblaze, bu rakamın 2017 yılında 0,03 dolara, günümüzde ise 0,014 dolara kadar düştüğünü söylüyor.
Daha geniş bir pencereden bakarsak, paylaşılan rakamlar günümüze kadar terabayt başına düşen maliyette aylık yüzde 0,52, toplamda ise yüzde 87,4'lük bir düşüşü temsil ediyor. En büyük gerilemenin ise yüzde 56,36'lık düşüşle son beş yılda kaydedildiği bildiriliyor.
Günümüzde hard disk üreticileri, 3,5’’ form faktöründe daha fazla kapasiteler sunmanın yeni yollarını arıyor. Bu süreçte enerji tüketimi ve üretim maliyetlerinde düşüşler yaşanırken, Backblaze gelecekte beklenen fiyatlara da değindi. Şirket, 2025'in ortalarında 22 TB ve 24 TB disklerin gigabayt başına ortalama 0,01 dolar maliyete sahip olacağını düşünüyor. Ancak bu rakamların bir satış fiyatından ziyade istikrarlı bir sokak fiyatı olduğunu belirtelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...