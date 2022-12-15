HDD fiyatlarında düşüş sürüyor: GB başına düşen maliyet açıklandı

Tam Boyutta Gör SSD sürücüler günümüzde büyük kullanım oranlarına ulaşsa da, sabit disklerin modası henüz geçmedi. Bugün bulut depolama ve veri yedekleme şirketi olan Backblaze, gigabayt başına düşen maliyetin benzeri görülmemiş bir seviyeye ulaştığını gösteren yeni bir rapor paylaştı.

Sabit disk fiyatlarında düşüş sürecek

Yeni rapor, şirket tarafından 2009 yılından günümüze kadar satın alınan 265.332 adet sabit disk fiyatını temel alıyor. Bununla birlikte 2009 yılında gigabayt başına düşen maliyetin 0,11 dolar olduğunu belirten Backblaze, bu rakamın 2017 yılında 0,03 dolara, günümüzde ise 0,014 dolara kadar düştüğünü söylüyor.

Daha geniş bir pencereden bakarsak, paylaşılan rakamlar günümüze kadar terabayt başına düşen maliyette aylık yüzde 0,52, toplamda ise yüzde 87,4'lük bir düşüşü temsil ediyor. En büyük gerilemenin ise yüzde 56,36'lık düşüşle son beş yılda kaydedildiği bildiriliyor.

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Günümüzde hard disk üreticileri, 3,5’’ form faktöründe daha fazla kapasiteler sunmanın yeni yollarını arıyor. Bu süreçte enerji tüketimi ve üretim maliyetlerinde düşüşler yaşanırken, Backblaze gelecekte beklenen fiyatlara da değindi. Şirket, 2025'in ortalarında 22 TB ve 24 TB disklerin gigabayt başına ortalama 0,01 dolar maliyete sahip olacağını düşünüyor. Ancak bu rakamların bir satış fiyatından ziyade istikrarlı bir sokak fiyatı olduğunu belirtelim.

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