Hem uçabilen hem de yüzebilen drone geliştirildi

Tam Boyutta Gör Gerek su altı drone’ları gerekse de standart uçan drone’lar artık son derece gelişmiş özellikler sunuyor. Uzun süreli görev yapan bu araçlar ne yazık ki iki dünyayı tek bir üründe birleştiremedi. Ancak yeni geliştirilen TJ-FlyingFish, bu açığı kapatıyor.

TJ-FlyingFis: hem uçan hem yüzen drone

Halihazırda fonksiyonel bir prototip olan TJ-FlyingFish, Çin'in Şanghay Akıllı Otonom Sistemler Araştırma Enstitüsü, Tongji Üniversitesi ve Hong Kong Çin Üniversitesi İnsansız Sistemler Araştırma Grubu'ndan bir bilim insanı ekibi tarafından geliştirildi. İlk bakışta herhangi bir drone gibi görünen TJ-FlyingFish, sadece uçmakla kalmıyor aynı zamanda yüzebiliyor.

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TJ-FlyingFish, üzerinde dört adet hareketli pervaneye sahip. Bu pervaneler geleneksel drone’larda gördüğümüz gibi bu aracın havalanmasını ve uçmasını sağlıyor. Fakat hareketli bir mekanizmaya sahip oldukları için su altında da yön ve hızlanma işlemleri için de kullanılabiliyorlar. Üstelik bu araç halihazırda havadayken doğrudan hiçbir dış etmen olmadan su altına dalabiliyor. Aynı şekilde hiçbir dış etmen olmadan sudan havalanabiliyor. Dolayısıyla bu yetenek onu bazı kritik arama kurtarma faaliyetleri için de önemli bir araç konumuna yükseltiyor.

Mevcut konsept şimdilik küçük bir prototip olarak test ediliyor. Araç 1,63 kilogram ağırlığında ve şimdilik tam şarj ile 6 dakika havada kalabiliyor. Su altında ise tam şarj kapasitesiyle 40 dakikalık bir kullanım ömrü sunuyor. Araç maksimum 3 metre derinliğe dalabilirken saniye 2m hızla hareket edebiliyor. Aracın yolculuğu ve geçişi sırasında bir insan dokunuşuna ihtiyaç duymaması onu bilimsel araştırmalar veya içerik oluşturucular, sinema dünyası gibi alanlar için de kullanılabilir kılıyor.

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Hem uçan hem yüzen drone geliştirildi