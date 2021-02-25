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    Henry Cavill'ın kadroda olduğu Mass Effect dizisi geliyor olabilir

    The Witcher ve Superman gibi karakterlerle tanıdığımız Henry Cavill, yeni bir gizli projede bulunduğunu söyledi ve bu proje Mass Effect gibi duruyor. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    25 Şubat 2021, 10:32 (Güncellendi, 1 gün)
    1,7b
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    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Henry Cavill'ın kadroda olduğu Mass Effect dizisi geliyor olabilir
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    Yayıncılığını Electronic Arts'ın yaptığı, geliştiriciliğini ise BioWare'in yaptığı oyun dünyasının en önemli serilerinden biri olan Mass Effect'in dizisi veya filmi geliyor olabilir. 

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    Witcher ve Superman rolleri ile tanınan son dönemin popüler oyuncularından biri olan Henry Cavill, geçtiğimiz saatlerde Instagram üzerinden bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafta kendisine makyaj yapılıyor gibi duruyor ve elinde de bir kağıt var ancak kağıt tam olarak okunmuyor. Hery Cavill açıklama kısmında ise gizli bir projede olduğunu söylüyor.

    Henry Cavill'ın kadroda olduğu Mass Effect dizisi geliyor olabilir
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    Elbette elinde tuttuğu kağıdın gizemi internette sadece birkaç saat sürdü. GamePressure ve IGN isimli siteler Focus Magic isimli bir program kullanarak görseli netleştirdi. Görselde ise Mass Effect evreninden tanıdığımız isimler bulunuyor: Tuchanka, Shepard, Cerberus ve Admiral Daro'Xen gibi.

    Büyük bir ihtimalle Mass Effect dizisi yolda diyebiliriz. Henry Cavill da kadroda. Henry Cavill'ın oynayacağı rol için hemen akla Komutan Shepard gelse de kendisini başka bir rolde görebilme ihtimalimizi de unutmayalım. 



    https://www.ign.com/articles/mass-effect-project-teased-by-henry-cavill Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    alfa-x 2 gün önce

    Durmak yok ,gelişmeye devam .)

    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    gun (Gün Oksay) 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Her türlü süper kahraman dizisinde filminde oynanır.
    Yanıtla +5
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    BekirHan (Bekir Han) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Gardrop Fuat' ı oynasın yeni filminde.
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    kuasudba 1 gün ( Mesaj Silindi )
    henry <3

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    1 Yanıt Yanıtla
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    White Water 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Henry Beyin kendisi gamer zaten. Her oyun uyarlaması projeye koşulsuz evet diyebilecek biri. Mass Efect Andromeda kalitesinde olacaksa dizi yandık.
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    A ahmethi (Ahmet H.) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu adama bi türlü sevemedim... umarım shepard olmaz
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    gun (Gün Oksay) 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Her türlü süper kahraman dizisinde filminde oynanır.
    Yanıtla +5
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    Samura ii (Abdurrahman AKICI) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Witcher 2 gelsin bi de
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    Feyzuli 1 gün ( Mesaj Silindi )
    report to the ship as soon as possible. we'll bang ok?
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    K Kerim5100 (Kerim Ş.) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Suparman nedir yahu Hintli gibi :D
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