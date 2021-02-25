Henry Cavill'ın kadroda olduğu Mass Effect dizisi geliyor olabilir

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Yayıncılığını Electronic Arts'ın yaptığı, geliştiriciliğini ise BioWare'in yaptığı oyun dünyasının en önemli serilerinden biri olan Mass Effect'in dizisi veya filmi geliyor olabilir.

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Witcher ve Superman rolleri ile tanınan son dönemin popüler oyuncularından biri olan Henry Cavill, geçtiğimiz saatlerde Instagram üzerinden bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafta kendisine makyaj yapılıyor gibi duruyor ve elinde de bir kağıt var ancak kağıt tam olarak okunmuyor. Hery Cavill açıklama kısmında ise gizli bir projede olduğunu söylüyor.

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Elbette elinde tuttuğu kağıdın gizemi internette sadece birkaç saat sürdü. GamePressure ve IGN isimli siteler Focus Magic isimli bir program kullanarak görseli netleştirdi. Görselde ise Mass Effect evreninden tanıdığımız isimler bulunuyor: Tuchanka, Shepard, Cerberus ve Admiral Daro'Xen gibi.

Büyük bir ihtimalle Mass Effect dizisi yolda diyebiliriz. Henry Cavill da kadroda. Henry Cavill'ın oynayacağı rol için hemen akla Komutan Shepard gelse de kendisini başka bir rolde görebilme ihtimalimizi de unutmayalım.

https://www.ign.com/articles/mass-effect-project-teased-by-henry-cavill

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