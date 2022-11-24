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    Hepsiburada bugün ve yarın uygun fiyatlı otomobil satacak

    Hepsiburada, Efsane Cuma indirimleri kapsamında Kia otomobil satışı yapacak. Satılacak otomobiller Kia'nın liste fiyatına göre daha düşük fiyatlı olacak.             
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    Hepsiburada bugün ve yarın uygun fiyatlı otomobil satacak Tam Boyutta Gör

    Geçen sene Efsane Cuma indirimlerinde Kia otomobil satan Hepsiburada bu sene de Kia otomobil satacak. İki gün boyunca üç farklı modelin satışı yapılacak.

    ÖTV indirimine ek indirim olacak

    Hepsiburada’dan yapılan açıklamaya göre 24-25 Kasım tarihlerinde Kia Picanto, Kia Rio ve Kia Stonic modelleri düşük fiyata satışa sunulacak. Bugün yürürlüğe giren ÖTV matrah indirimine ek olarak liste fiyatının altında fiyatlara satılacağı açıklandı. İndirimler saat 21.00'de başlayacak.

    Geçen sene 20 adet otomobil satılmış ve tamamı 4 dakika içinde tükenmişti. Araçların ödeme işlemi Hepsiburada üzerinden yapılacak. Kredi kartı veya anında havale yöntemleriyle alınabilecek. Hepsiburada,

    Hepsiburada’nın satacağı otomobiller:

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    Amazon'un yapay zekalı depo robotu: Sparrow

    S
    Sumo00 1 gün önce

    makine öğrenmesi yapay zeka konusunun alt başlığı

    M
    mito13 2 gün önce

    yapay zeka değil.makine öğrenmesi.

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    Kia, hepsiburada ve
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