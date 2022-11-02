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    Anlık Bildirim

    Amazon'da indirimli televizyonlarda dikkat çeken fiyatlar!

    Amazon Gülümseten Kasım Fırsatları indirimleri başladı. Diğer e-ticaret pazaryerlerine kıyasla en düşük fiyata satılan indirimli notebook modellerini listeledik.               
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    Amazon Black Friday indirimli televizyonlar (2 Kasım) Tam Boyutta Gör
    Amazon'da Gülümseten Kasım Fırsatları indirimlerinde televizyon modellerinde dikkat çekici indirimler mevcut. Diğer sitelere kıyasla çoğu modelde en düşük fiyatlar sunuluyor.

    Gülümseten Kasım Fırsatları kapsamında indirime giren ve diğer e-ticaret platformlarına göre en uygun fiyata satılan televizyonları listeledik. İndirimli televizyonlar için listemizdeki modelleri inceleyebilirsiniz.

    Tüm indirimler için: Amazon Kasım İndirimleri

    Aldığınız ürünün fiyatı düşerse aradaki fark iade

    Amazon'un önceki kampanya dönemlerinden alıştığımız "fiyat düşerse aradaki fark iade" kampanyası Gülümseten Kasım Fırsatları'nda da karşımıza çıkıyor. 1-7 Kasım tarihlerinde satın aldığınız ürünün fiyatı 30 Kasım'a kadar düşerse, aradaki fark kadar hesabınıza Amazon bakiyesi eklenecek. Prime'a Özel Fırsat ibaresinin yer aldığı tüm ürünlerde bu kampanya geçerli olacak. 

    Amazon'da indirime giren televizyonlar

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    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

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