Amazon'da indirimli televizyonlarda dikkat çeken fiyatlar!

Gülümseten Kasım Fırsatları kapsamında indirime giren ve diğer e-ticaret platformlarına göre en uygun fiyata satılan televizyonları listeledik. İndirimli televizyonlar için listemizdeki modelleri inceleyebilirsiniz.
Tüm indirimler için: Amazon Kasım İndirimleri
Aldığınız ürünün fiyatı düşerse aradaki fark iade
Amazon'un önceki kampanya dönemlerinden alıştığımız "fiyat düşerse aradaki fark iade" kampanyası Gülümseten Kasım Fırsatları'nda da karşımıza çıkıyor. 1-7 Kasım tarihlerinde satın aldığınız ürünün fiyatı 30 Kasım'a kadar düşerse, aradaki fark kadar hesabınıza Amazon bakiyesi eklenecek. Prime'a Özel Fırsat ibaresinin yer aldığı tüm ürünlerde bu kampanya geçerli olacak.
Amazon'da indirime giren televizyonlar
- Grundig 32 GEH 6935 A Smart TV: 2.999 TL
- Grundig 40 GEF 6935 A Smart TV: 4.499 TL
- Grundig 43 GEF 6935 A Smart TV: 4.699
- Grundig 43 GFF 6930 A Android TV: 5.199 TL
- Next YE-43020FS2-4K webOS 4K TV: 6.562 TL
- LG 43UP75006LF 4K TV: 7.236 TL
- Samsung AU7000 Smart 4K TV: 7.899 TL
- TCL 50P725 50 inç Android 4K TV: 8.499 TL
- TCL 50C725 50 inç QLED Android 4K TV: 8.999 TL
- Philips 50PUS7906/62 Android Ambilight 4K: 9.099 TL
- Samsung AU7200 50" Smart 4K: 9.799 TL
- LG 55UP77006LB SMART 4K: 11.028 TL
- LG UP75 55UP75006LF Smart 4K: 11.452 TL
- TCL 65P725 Android 4K: 12.999 TL
- Samsung AU7200 65" Smart 4K: 15.399 TL
- LG 65UP75006LF Smart 4K: 17.757 TL
- TCL 65C728 65 inç Android QLED 4K: 17.999 TL
- Samsung LS01B 55" The Serif QLED 2022: 19.299 TL
- LG 75UP77006LB 75" Smart 4K: 19.302 TL
- LG Oled65A16La.Apd OLED 4K: 29.401 TL
- LG OLED65B16LA OLED 4K: 31.969 TL
- TCL 65C825 65 inç Mini LED: 33.283 TL
- Samsung Q950T QLED 8K: 53.999 TL
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