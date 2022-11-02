Amazon'da indirimli televizyonlarda dikkat çeken fiyatlar!

Gülümseten Kasım Fırsatları kapsamında indirime giren ve diğer e-ticaret platformlarına göre en uygun fiyata satılan televizyonları listeledik. İndirimli televizyonlar için listemizdeki modelleri inceleyebilirsiniz.

Tüm indirimler için: Amazon Kasım İndirimleri

Amazon'da "Gülümseten Kasım Fırsatları" başladı 1 gün önce eklendi

Aldığınız ürünün fiyatı düşerse aradaki fark iade

Amazon'un önceki kampanya dönemlerinden alıştığımız "fiyat düşerse aradaki fark iade" kampanyası Gülümseten Kasım Fırsatları'nda da karşımıza çıkıyor. 1-7 Kasım tarihlerinde satın aldığınız ürünün fiyatı 30 Kasım'a kadar düşerse, aradaki fark kadar hesabınıza Amazon bakiyesi eklenecek. Prime'a Özel Fırsat ibaresinin yer aldığı tüm ürünlerde bu kampanya geçerli olacak.

Amazon'da indirime giren televizyonlar

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Alışveriş Haberleri

Amazon Black Friday indirimli televizyonlar (2 Kasım)