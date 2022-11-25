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    Anlık Bildirim

    Hepsiburada'da bilgisayar ve ekipmanlarda indirimlere ek sepette %5 indirim saat 18:00'de

    Hepsiburada'nın Efsane Kasım indirimleri devam ederken bir güzel haber daha geldi. Bu akşam bilgisayar ve ekipman kategorisinde tüm indirimlere ek olarak sepette %5 ek indirim daha mevcut.
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    Hepsiburada'da bilgisayar ve ekipmanlarda sepette ek %5 indirim Tam Boyutta Gör

    Kasım ayı bildiğiniz gibi indirimlerle dolu bir ay. Hepsiburada'nın Efsane Kasım indirimleri de bir süredir devam ediyor ve ayın sonu yaklaşırken güzel bir kampanya daha yaklaşıyor.

    Hepsiburada Efsane Kasım

    Bu akşam, yani 25 Kasım 2022 akşamında saat 18:00 ile 02:00 arasında bilgisayar ve bilgisayar ekipmanları kategorisinde tüm indirimlere ek olarak sepette yüzde 5 indirim mevcut olacak. Efsane Kasım indirimlerine artı olarak yüzde 5 indirim daha sunulması da alışveriş yapmayı düşünenler için müthiş bir fırsat diyebiliriz. 

    Kampanyaya dahil olan ürünlere bu linkten ulaşabilirsiniz: https://www.hepsiburada.com/kampanyalar/bilgisayar-ve-urunlerinde-firsatlar-burada

    Dediğimiz gibi bu fırsat bilgisayar ve bilgisayar ekipmanları kategorisinde bulunuyor. Peki hangi ürünler dahil anlamına geliyor bu hemen sayalım: Dizüstü bilgisayarlar, tabletler, monitörler, yazıcılar, klavye-mouse ve bilgisayar bileşenleri gibi geniş bir ürün yelpazesi var. Ürünü indirime girecek markalara baktığımızdaysa Lenovo, Monster, Acer, Apple, Samsung, HP, Logitech ve Asus gibi önde markaları görebiliyoruz. 

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