Hepsiburada'da bilgisayar ve ekipmanlarda indirimlere ek sepette %5 indirim saat 18:00'de

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Kasım ayı bildiğiniz gibi indirimlerle dolu bir ay. Hepsiburada'nın Efsane Kasım indirimleri de bir süredir devam ediyor ve ayın sonu yaklaşırken güzel bir kampanya daha yaklaşıyor.

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Hepsiburada Efsane Kasım

Bu akşam, yani 25 Kasım 2022 akşamında saat 18:00 ile 02:00 arasında bilgisayar ve bilgisayar ekipmanları kategorisinde tüm indirimlere ek olarak sepette yüzde 5 indirim mevcut olacak. Efsane Kasım indirimlerine artı olarak yüzde 5 indirim daha sunulması da alışveriş yapmayı düşünenler için müthiş bir fırsat diyebiliriz.

Kampanyaya dahil olan ürünlere bu linkten ulaşabilirsiniz: https://www.hepsiburada.com/kampanyalar/bilgisayar-ve-urunlerinde-firsatlar-burada

Dediğimiz gibi bu fırsat bilgisayar ve bilgisayar ekipmanları kategorisinde bulunuyor. Peki hangi ürünler dahil anlamına geliyor bu hemen sayalım: Dizüstü bilgisayarlar, tabletler, monitörler, yazıcılar, klavye-mouse ve bilgisayar bileşenleri gibi geniş bir ürün yelpazesi var. Ürünü indirime girecek markalara baktığımızdaysa Lenovo, Monster, Acer, Apple, Samsung, HP, Logitech ve Asus gibi önde markaları görebiliyoruz.

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Hepsiburada'da bilgisayar ve ekipmanlarda sepette ek %5 indirim