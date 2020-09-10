Her cihaza hükmedecek HarmonyOS 2.0 duyuruldu

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ABD ambargosu ile birlikte kendi yazılım ekosistemini kurmak için kolları sıvayan Huawei az zamanda çok işler yapmayı başarıyor. Bir yıl gibi kısa bir sürede verimlilik ve üretkenlik anlamında Android ile kapışacak bir işletim sistemi ortaya çıktı.

HarmonyOS 2.0 neler sunuyor?

Google, Microsoft gibi ABD firmalarından kopmak zorunda kalan Huawei geniş bir cihaz ekosistemine işletim sistemi ve kullanıcı ara yüzü unsurlarını kendisi sunmak zorunda. Bunun bilincinde olan firma Harmony OS platformunu duyurmuştu.

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100 milyon dolardan fazla yatırımla geliştirilen HarmonyOS; firmanın mobil ve masa üstü cihazlarına hayat verecek. Bugün Huawei Geliştirici Konferansı’nda HarmonyOS 2.0 sürümü tanıtıldı.

Harmony OS2.0 geniş bir ölçeklenebilirlik ve esneklik odağında geliştirildi. Akıllı saat, televizyon, dizüstü bilgisayar, araç içi sistemler, tablet ve akıllı telefonlarda HarmonyOS 2.0 işletim sistemi kullanılacak. Geliştiriciler uyarlanabilir yazılım çerçevesi sayesinde yüz milyonlarca cihaza tek bir uygulama ile ulaşabilecekler.

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Güvenlik tarafında da Harmony OS2.0 iddialı konuma gelmiş. Her cihazın toplayabileceği kişisel veriler belirlenmiş ve fazlasına izin verilmiyor. Cihazlar güvenlik seviyelerine göre ayrılmış ve ayrı seviyede yer alan cihazlar birbiri ile veri paylaşımı yapamıyor.

HarmonyOS 2.0 bugün itibariyle akıllı televizyon, giyilebilir cihaz ve akıllı kask cihazları için beta olarak geliştiricilere sunuluyor. Aralık ayında ise akıllı telefonlar için beta süreci başlıyor. 2021 yılından başlayarak Huawei tüm cihazlarında HarmonyOS 2.0 kullanacağını açıkladı.

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