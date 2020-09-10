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    Her cihaza hükmedecek HarmonyOS 2.0 duyuruldu

    HarmonyOS 2.0 yakın gelecekte tüm Huawei cihaz ekosistemine hakim olmak için geliştirildi. 2021 yılından itibaren Huawei tamamen HarmonyOS 2.0 platformuna geçmeye başlayacak.
    1 gün
    6,9b
    16
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    Cep Telefonları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Her cihaza hükmedecek HarmonyOS 2.0 duyuruldu
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    ABD ambargosu ile birlikte kendi yazılım ekosistemini kurmak için kolları sıvayan Huawei az zamanda çok işler yapmayı başarıyor. Bir yıl gibi kısa bir sürede verimlilik ve üretkenlik anlamında Android ile kapışacak bir işletim sistemi ortaya çıktı.

    HarmonyOS 2.0 neler sunuyor?

    Google, Microsoft gibi ABD firmalarından kopmak zorunda kalan Huawei geniş bir cihaz ekosistemine işletim sistemi ve kullanıcı ara yüzü unsurlarını kendisi sunmak zorunda. Bunun bilincinde olan firma Harmony OS platformunu duyurmuştu.

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    100 milyon dolardan fazla yatırımla geliştirilen HarmonyOS; firmanın mobil ve masa üstü cihazlarına hayat verecek. Bugün Huawei Geliştirici Konferansı’nda HarmonyOS 2.0 sürümü tanıtıldı.

    Harmony OS2.0 geniş bir ölçeklenebilirlik ve esneklik odağında geliştirildi. Akıllı saat, televizyon, dizüstü bilgisayar, araç içi sistemler, tablet ve akıllı telefonlarda HarmonyOS 2.0 işletim sistemi kullanılacak. Geliştiriciler uyarlanabilir yazılım çerçevesi sayesinde yüz milyonlarca cihaza tek bir uygulama ile ulaşabilecekler.

    Her cihaza hükmedecek HarmonyOS 2.0 duyuruldu
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    Güvenlik tarafında da Harmony OS2.0 iddialı konuma gelmiş. Her cihazın toplayabileceği kişisel veriler belirlenmiş ve fazlasına izin verilmiyor. Cihazlar güvenlik seviyelerine göre ayrılmış ve ayrı seviyede yer alan cihazlar birbiri ile veri paylaşımı yapamıyor.

    HarmonyOS 2.0 bugün itibariyle akıllı televizyon, giyilebilir cihaz ve akıllı kask cihazları için beta olarak geliştiricilere sunuluyor. Aralık ayında ise akıllı telefonlar için beta süreci başlıyor. 2021 yılından başlayarak Huawei tüm cihazlarında HarmonyOS 2.0 kullanacağını açıkladı.

    Her cihaza hükmedecek HarmonyOS 2.0 duyuruldu
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    Berringer (Ahmet ) 1 gün en beğenilen smart1978
    Ekrem71 yapmış haberi bence asıl yanlış olan bu
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    DoubleDragon 1 gün Elektrikliarabasever
    En azında adamların "çöp" diyeceğin bir işletim sistemleri var. Bir şeyler yapmaya uğraşıyorlar. Bir şeyler yapmaya çalışanı hep takdir etmişimdir. Bizim memlekette de bir şeyler yapılınca insanın içine bir umut doğuyor. Her ne kadar bir takım kişiler sürekli kötülese de bir şeyler yapmak, hiç bir şey yapmamaktan iyidir.Eskiden çin malı denildi mi kalitesiz, çakma ürün anlaşılırdı. Şimdi çin malı olmayan ürün neredeyse yok gibi. Şimdi "çöp" dersin, ilerde onlar satar sen kullanırsın.
    En azında adamların "çöp" diyeceğin bir işletim sistemleri var. Bir şeyler yapmaya uğraşıyorlar. Bir şeyler yapmaya çalışanı hep takdir etmişimdir. Bizim memlek...
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    1 Yanıt Yanıtla +23
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    BLasTeaR (Uğur Yörük) 1 gün Elektrikliarabasever
    Senin varlığın çöp kardeşim . Çöpse laf atma, ilgilenme. Bir şeylerin var oluşu seni neden bu kadar rahatsız ediyor? Adamlar en azından çaba gösterip, kimseye de muhtaç olmadan kendi ayaklarının üstünde durmaya çalışıp bizlere hizmet sunmaya çalışıyorlar. Senin gibi geri kafalıların işin boyutunun ciddiyetini anlayamayacak kadar her şeyden yoksun o küçük beyniniz ile boğulmaya devam edin.
    Senin varlığın çöp kardeşim . Çöpse laf atma, ilgilenme. Bir şeylerin var oluşu seni neden bu kadar rahatsız ediyor? Adamlar en azından çaba gösterip, kimsey...
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    1 Yanıt Yanıtla +12
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    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (28) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    Bay Robot ( tunc) 1 sa.
    Hükmediyor mu böyle?
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    Ambarad (Oğuz ) 3 sa.
    Bu işletim sistemini ileride sadece Huawei değil, Xiaomi, Oppo, Meizu gibi diğer markalar da kullanmaya başlarsa ve Huawei bu işletim sistemini diğer Çinli markalara da açarsa, Android'e gerçekten kafa tutabilir.
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    drjacob (... ) 10 sa.
    huawei tüm telefonlara gelsin bence
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    Tengrist 15 sa.
    Çin önce insanlık suçu işlemeyi bıraksın Doğu Türkistan da zulmü katliamı bıraksın Bizde çene yoracağımıza ülke olarak bir şeyler üretelim Çinli nin Amerikalıların yaptığı şeyler ile yetinmeyen bir ülke olalım
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    scientia 16 sa. yeni yorumcu
    Kişisel bilgilerim ABD'nin mi yoksa Çin elinde mi daha güvenli?
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    Elektrikliarabasever 5 sa. scientia
    İkisinde de değil ama özellikle Çin'de hiç güvenli değil herifler şimdiden okullarda çocukların kafalarına band takıyorlar zihinsel aktivitelerini izlemek için vb. Herkesi kölesi yapma peşimde yani distopyadan farkları yok ama şunu diyebilirim yerli teknoloji geliştirmek lazım gps kullanmak yerine yerli takip sistemi vb. gibi şeyler yapmalı bunları yaparken de Çin gibi globalden de ayrılmamak gerekli.
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    0ldskool (Old is Koool) 18 sa.
    Haber başlığına bak sanki kanal d haftasonu magazin haberi. Gören de her cihaza kendini virus gibi zorla yükleyecek sanır.
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    zero fear 20 sa.
    Bol bol duyuruyorlar ama adam akıllı sistemi çalıştıran bir cihaz göremedik
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    Elektrikliarabasever 18 sa. zero fear
    Çin işi işte güya android ve ios ten katlarca hızlıydı sonra telefonlarda kullanmayacağız iot için kullanacağız falan dediler şimdide hiç kimsenin almadığı tv lerde falan olan HarmonyOS 2 yi tanıttılar güya işlemci stoğu bitsin bu fanboylar ne yapacak merak ediyorum tarih boyunca düşmanımız olan ülkenin g*tünü yalamayı neden bu kadar seviyorlar anlamadım.
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    damn2u (Sercan ) 21 sa.
    Başarılı olmanı canı gönülden istiyoruz Huawei. Beceriksiz Microsoft'un Windows Mobile'ı adam edememesi ve Samsung'un Bada OS facialarından sonra tokat gibi bir giriş yapıp sektörü domine edersin umarım.
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    moneyTalks_ 22 sa. (düzenlendi)
    Çin İşletim Sistemi kullanmak mı! WeChat deki hükümet takibini bir araştırın.. Adamlar herşeyinizi takip ediyor.Yatak odasını Çin'lilerin kamerayla izlemesini isteyen var mı?
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    Mathias Sandorf 22 sa.
    Çin dışında tutunması zor. Sistemin kullanıcı verilerini çin'de tutacak olması da ciddi bir tehdit oluşturuyor.
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    6867 kez okundu.
    27 kişi, toplam 28 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    uygulama haber, huawei ve
    3 etiket daha harmonyos 2.0 hms 5.0 Mobil Teknolojiler
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