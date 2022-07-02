Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Ebeveyn kontrol uygulamalarına dikkat

    Çocuklarınızın telefon ve tablet kullanımını kontrol altına almak için yüklediğiniz üçüncü taraf uygulamalar siz farkında olmadan verilerinizi paylaşıyor olabilir.
    1

    Uygulama
    Tam Boyutta Gör

    Bugün çocuklarımızın da artık elinden telefon veya tablet düşmüyor ve ebeveynlerin sürekli kontrol altında tutması gerekiyor. Bu nedenle farklı kontrol uygulamalarına ihtiyaç ortaya çıkıyor. Bununla birlikte kontrol uygulamaları masum değil.

    Ebeveyn kontrol uygulamaları tehdit saçıyor

    Cybernews tarafından yapılan araştırmaya göre Android ebeveyn kontrol uygulamaları kişisel verileri takip ederken zayıf güvenlik çözümleri nedeniyle siber saldırganlara da davetiye çıkarıyor.

    Raporda toplamda 85 milyon kez indirilen Android uygulamaları masaya yatırılmış. Bunlar arasında Phone Tracker By Number uygulaması 50 milyon kez indirilmiş ancak güvenlik çözümleri çok zayıf. Kullanıcı verilerini diğer uygulamalar ile paylaşması ayrı bir risk oluşturuyor. Ayrıca ebeveynlerin de bilgilerini topluyor.

    Hack
    Tam Boyutta Gör

    Diğer taraftan SSL sertifikasının düzgün bir şekilde uygulanmaması siber saldırganların tüm veri trafiğini izlemesi riskini ortaya çıkarıyor. Rapordaki tüm uygulamalarda SSL sertifikası eksik.

    Araştırmacılar ebeveynlerin kurmadan önce mutlaka kontrol uygulamalarını araştırmalarını ve ilk etapta Google veya Apple’ın kendi çözümlerine yönelmesini tavsiye ediyor. Aksi takdirde büyük risklere kapı açılıyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Örtüsü kaldırıldı: Yeni Peugeot 408

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    OPPO A16
    OPPO A16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI CROSSHAIR 15 B12UGZ-476XTR
    MSI CROSSHAIR 15 B12UGZ-476XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    SYSTEM-1660 SUPER
    SYSTEM-1660 SUPER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız