Ebeveyn kontrol uygulamalarına dikkat

Bugün çocuklarımızın da artık elinden telefon veya tablet düşmüyor ve ebeveynlerin sürekli kontrol altında tutması gerekiyor. Bu nedenle farklı kontrol uygulamalarına ihtiyaç ortaya çıkıyor. Bununla birlikte kontrol uygulamaları masum değil.
Ebeveyn kontrol uygulamaları tehdit saçıyor
Cybernews tarafından yapılan araştırmaya göre Android ebeveyn kontrol uygulamaları kişisel verileri takip ederken zayıf güvenlik çözümleri nedeniyle siber saldırganlara da davetiye çıkarıyor.
Raporda toplamda 85 milyon kez indirilen Android uygulamaları masaya yatırılmış. Bunlar arasında Phone Tracker By Number uygulaması 50 milyon kez indirilmiş ancak güvenlik çözümleri çok zayıf. Kullanıcı verilerini diğer uygulamalar ile paylaşması ayrı bir risk oluşturuyor. Ayrıca ebeveynlerin de bilgilerini topluyor.
Diğer taraftan SSL sertifikasının düzgün bir şekilde uygulanmaması siber saldırganların tüm veri trafiğini izlemesi riskini ortaya çıkarıyor. Rapordaki tüm uygulamalarda SSL sertifikası eksik.
Araştırmacılar ebeveynlerin kurmadan önce mutlaka kontrol uygulamalarını araştırmalarını ve ilk etapta Google veya Apple’ın kendi çözümlerine yönelmesini tavsiye ediyor. Aksi takdirde büyük risklere kapı açılıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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