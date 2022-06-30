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    Avrupa Birliği ücretsiz roaming süresini 2032 yılına uzattı

    Avrupa Birliği tarafından 2017 yılında hayata geçen ücretsiz roaming düzenlemesi 2032 yılına kadar uzatıldı. Üstelik kullanıcılar ülkesindekine eş değer hizmet alabilecek. 
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    Avrupa
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    Yurtdışında kendi hattınızın anlaşmalı olduğu yerel operatörlerin ağlarına geçiş yapmanızı tanımlayan roaming kavramı, özellikle çok yüksek bedel istediği için seyahatin sonunda kullanıcıya kabarık bir fatura çıkarabiliyor.

    Avrupa’da ücretsiz roaming uzatıldı

    Avrupa Birliği özellikle parçalanmışlığı azaltmak ve yatırımları arttırmak adına 2017 yılında o dönem 28 üye ülke ile birlikte roaming ücretlerinin kaldırılmasına ilişkin düzenlemeyi onaylamıştı.

    Düzenlemeye göre Avrupa Birliği içerisinde seyahat eden kullanıcılar, kullandıkları operatöre ait konuşma, mesajlaşma ve data paketlerini ek bir kısıtlama veya bedel olmaksızın kullanmaya devam edebilecekti.

    Alınan yeni karar doğrultusunda ücretsiz roaming hakkı 2032 yılına kadar uzatıldı. Ayrıca hizmetlerin kalite odaklı olması kararlaştırıldı. Yani bir ülke vatandaşı 5G hizmeti alırken gittiği ülkede de 5G hizmeti alacak. Operatörlerin hizmet kalitesi konusunda kullanıcıları bilgilendirmesi gerekiyor. Ayrıca acil durum numaraları ile ilgili de kullanıcılara bilgilendirme yapılacak.

    Sistemin denetim mekanizmasında ise operatörler devreye giriyor. Potansiyel kötü niyetli kullanımları önlemek adına kullanıcıların kullanım istatistikleri denetim altında tutuluyor. Örneğin kullanıcının gittiği ülkede daha ucuz tarife satın alarak kendi ülkesinde roaming kapsamına sokması durumunda ücret uygulanıyor.

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    _Dominic_Toretto_ 1 gün önce

    Qualcomm taş mı yesin, her şeyi de kendin yapmayıver.

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