Avrupa Birliği ücretsiz roaming süresini 2032 yılına uzattı

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Yurtdışında kendi hattınızın anlaşmalı olduğu yerel operatörlerin ağlarına geçiş yapmanızı tanımlayan roaming kavramı, özellikle çok yüksek bedel istediği için seyahatin sonunda kullanıcıya kabarık bir fatura çıkarabiliyor.

Avrupa’da ücretsiz roaming uzatıldı

Avrupa Birliği özellikle parçalanmışlığı azaltmak ve yatırımları arttırmak adına 2017 yılında o dönem 28 üye ülke ile birlikte roaming ücretlerinin kaldırılmasına ilişkin düzenlemeyi onaylamıştı.

Roaming ücretleri Haziran 2017’de kalkıyor 6 yıl önce eklendi

Düzenlemeye göre Avrupa Birliği içerisinde seyahat eden kullanıcılar, kullandıkları operatöre ait konuşma, mesajlaşma ve data paketlerini ek bir kısıtlama veya bedel olmaksızın kullanmaya devam edebilecekti.

Alınan yeni karar doğrultusunda ücretsiz roaming hakkı 2032 yılına kadar uzatıldı. Ayrıca hizmetlerin kalite odaklı olması kararlaştırıldı. Yani bir ülke vatandaşı 5G hizmeti alırken gittiği ülkede de 5G hizmeti alacak. Operatörlerin hizmet kalitesi konusunda kullanıcıları bilgilendirmesi gerekiyor. Ayrıca acil durum numaraları ile ilgili de kullanıcılara bilgilendirme yapılacak.

Sistemin denetim mekanizmasında ise operatörler devreye giriyor. Potansiyel kötü niyetli kullanımları önlemek adına kullanıcıların kullanım istatistikleri denetim altında tutuluyor. Örneğin kullanıcının gittiği ülkede daha ucuz tarife satın alarak kendi ülkesinde roaming kapsamına sokması durumunda ücret uygulanıyor.

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