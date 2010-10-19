Her Porsche Modelinin Bir Hybrid Versiyonu Olacak

Şu sıralar reklamlarda sıkça duyduğumuz iddialı cümlelerin bir yenisi de Porsche'den geldi.Alman spor otomobil üreticisi Porsche, hybrid modeller üzerinde çalışmaya devam ediyor. Sürekli sıkılaşan emisyon kuralları ve yakıt tüketimi değerlerinin iyileşmesi karşısında zor durumda kalan spor otomobil üreticilerinden biri olan Porsche, her modelinin ayrıca bir hybrid versiyonunu geliştirecek.

2011 Cayenne Hybrid ile başlayan hybrid atağına Panamera ile devam eden Porsche, geliştirdiği hybrid sistemleri bütün modellerine entegre edecek. Cayenne ve Panamera'da kullanılan sistemin, markanın orta ve arkadan motorlu versiyonlarına uymaması nedeniyle de bu geçiş çok kolay olmayacak. Arkadan çekişli modellere sistemin entegresi için en önemli örnek ise Porsche'nin iddialı yeni modeli 918 Spyder'ın hybrid versiyonu olacak. Arkadan ve ortadan motorlu versiyonlara da hybrid sistemin entegre edilmesiyle markanın bütün modellerinin hybrid versiyonları üretilebilecek.

Porsche, hybrid versiyonların yanı sıra yakıt tüketimlerini azaltacak başka değişiklikler üzerinde de çalışıyor. Bütün modellerin ağırlıkları %10 azalacak, gövdede karbon fiber kullanımı artacak ve bütün modellerde 4 silindirli motorların kullanımına geçilecek.