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Her Porsche Modelinin Bir Hybrid Versiyonu Olacak

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
2,7b
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Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
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Her Porsche Modelinin Bir Hybrid Versiyonu Olacak
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Şu sıralar reklamlarda sıkça duyduğumuz iddialı cümlelerin bir yenisi de Porsche'den geldi.Alman spor otomobil üreticisi Porsche, hybrid modeller üzerinde çalışmaya devam ediyor. Sürekli sıkılaşan emisyon kuralları ve yakıt tüketimi değerlerinin iyileşmesi karşısında zor durumda kalan spor otomobil üreticilerinden biri olan Porsche, her modelinin ayrıca bir hybrid versiyonunu geliştirecek.

2011 Cayenne Hybrid ile başlayan hybrid atağına Panamera ile devam eden Porsche, geliştirdiği hybrid sistemleri bütün modellerine entegre edecek. Cayenne ve Panamera'da kullanılan sistemin, markanın orta ve arkadan motorlu versiyonlarına uymaması nedeniyle de bu geçiş çok kolay olmayacak. Arkadan çekişli modellere sistemin entegresi için en önemli örnek ise Porsche'nin iddialı yeni modeli 918 Spyder'ın hybrid versiyonu olacak. Arkadan ve ortadan motorlu versiyonlara da hybrid sistemin entegre edilmesiyle markanın bütün modellerinin hybrid versiyonları üretilebilecek.

Porsche, hybrid versiyonların yanı sıra yakıt tüketimlerini azaltacak başka değişiklikler üzerinde de çalışıyor. Bütün modellerin ağırlıkları %10 azalacak, gövdede karbon fiber kullanımı artacak ve bütün modellerde 4 silindirli motorların kullanımına geçilecek.


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korsanzeki168 9 yıl
adamların youtube da vidyosu var bu konuda 918 deki teknolojiyi gercek araclara uyguluyorlar vidyoda frene basarken enerji geri kazanım ünitesi ypmışlar 911gt3 yarış modelinde 81hp extra güc kazandırıyormuş bunu şimdide yol versiyonuna uyguluyor bi nevi retareder gibi ama pili şarz ediyor firene daha cok basarsanda diskler devreye giriyor cok akıllıca bir sistem takdir ettim
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Renkli Sohbet 9 yıl
Helal be! Derim...
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aahmety 9 yıl
keşke 10bin peşin veren herkeste porsche sahibi olabilse
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Ultio 9 yıl
bu kadar kısa sürede bu kadar çok hybrid araç
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Duratorq 9 yıl

aahmety

keşke 10bin peşin veren herkeste porsche sahibi olabilse



Zamanla o da olur belki.
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