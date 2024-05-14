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    "Her": Sam Altman en sevdiği filmi gerçeğe dönüştürdü

    OpenAI CEO’su Sam Altman, en sevdiği filmin Spike Jonze’un yönettiği "Her" olduğunu söylemişti. Şimdi ise Altman, en sevdiği filmi GPT-4o ile birlikte gerçeğe dönüştürüyor.
    'Her': Sam Altman en sevdiği filmi gerçeğe dönüştürdü Tam Boyutta Gör
    OpenAI, ses, görüntü ve metin arasında gerçek zamanlı olarak mantık yürütebilen yeni amiral gemisi yapay zeka modeli GPT-4o'yu çok kısa bir süre önce duyurdu. Aradan sadece saatler geçmesine rağmen yeni modelin yaptıkları oldukça sarsıcı. Firmaya göre yüz ifadelerinizi okuyabilen ve konuşulan dili gerçek zamanlı olarak tercüme edebilen GPT-4o, farklı duygu türlerini de taklit edebilir. Film guruları bu söylemlerimizi hemen Spike Jonze’un yönettiği "Her" filmi ile bağdaştırabilir. Zira durum tam olarak bu.

    Bilmeyenler için, Spike Jonze'un 2013 yapımı Her filminde Joaquin Phoenix, Scarlett Johansson tarafından seslendirilen Samantha adlı bir yapay zeka sanal asistanına aşık olan boşanma sürecindeki kalbi kırık bir adamı canlandırıyor. 2023’ün sonlarına doğru OpenAI CEO’su Sam Altman, katıldığı bir etkinlikte favori filmlerinden birisinin Her olduğunu, insanların yapay zekayı nasıl kullandıklarını sevdiğini ve filmin son derece öngörülü olduğunu söylemişti.

    Her filmi artık gerçek

    OpenAI ise geçtiğimiz gece GPT-4o'yu canlı yayında tanıtırken ondan robotlar ve aşk hakkında bir hikaye anlatmasını istiyorlar. GPT-4o, OpenAI mühendisleri ve CTO Mira Murati’ye yeteneklerini sergilerden onun sözlerini kesere daha farklı tonlarda hikayeyi anlatmasını istiyorlar. Yapay zeka da sanki odadaki biriymiş gibi yaptığı şeyi yapmaya devam etti.

    İlginç bir şekilde Sam Altman, etkinliğin ardından X’te bir paylaşım yaptı ve sadece şunu yazdı: “Her”. Elbette şimdiki haliyle GPT-4o, filmdeki Samantha kadar yetenekli ve gelişmiş değil ancak ona oldukça yakın. Öte yandan OpenAI’ın kendi gelişimine baktığımızda GPT-4o ile atılan adımın büyüklüğünü daha iyi anlıyoruz.

    Hemen üstte GPT-4o’nun detaylarına değindiğimiz içeriğimizde de dediğimiz gibi GPT-4o, firmanın diğer modellerine benzemiyor. Önceki tüm GPT modelleri birkaç farklı modeli kullanarak çalışıyordu. Örneğin bir ses analizi için üç model devreye giriyordu. Ancak GPT-4o ile her şey tek modelde birleşiyor. Ses, metin ve görsel bilgiler tek model tarafından analiz edip çıktıya dönüştürülüyor. Bu da daha hızlı ve yetkin bir modelle sonuçlanıyor.

    'Her': Sam Altman en sevdiği filmi gerçeğe dönüştürdü Tam Boyutta Gör
    Örneğin önceki sürümde de bir ses modu vardı ancak ondan bir şey istediğinizde konuşmasının bitmesini beklemeniz gerekiyordu. Ancak GPT-4o’da artık o konuşurken sözünü kesebilir ve yeni bir yönlendirme yapabilirsiniz. Ayrıca artık kameranız aracılığıyla artık dünyayı da görüyor ve gördüklerini keskin bir doğrulukla sizlere aktarabiliyor.

    Yeni özellikler önümüzdeki haftalarda sınırlı bir "alfa" sürümüyle kullanıma sunulacak ve daha geniş bir dağıtım başladıktan sonra ilk olarak ChatGPT Plus abonelerine sunulacak. Bazı gelişmiş özellikler ayrıca bugünden itibaren ücretsiz sürüme ve diğer ücretli katmanlara eklenmiş durumda.

    İçeriğimizin son bölümünü Sam Altman’ın dün yayınladığı blog yazısındaki cümleleriyle bitirelim: "Yeni ses (ve video) modu şimdiye kadar kullandığım en iyi bilgisayar arayüzü. Filmlerdeki yapay zeka gibi hissettiriyor; ve gerçek olması benim için hala biraz şaşırtıcı. İnsan seviyesinde tepki sürelerine ve ifade gücüne ulaşmak büyük bir değişiklik olacak gibi görünüyor."

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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