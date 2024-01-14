Hiçbir şey yapmama oyunu Steam'de yüksek puan aldı

Oyun geliştiricisi Pixelatto, "devrim niteliğindeki" oyunu Nothing'i Steam'de yayınladı ve oyuncular tarafından coşkuyla karşılandı. Olan bitenin tuhaflığı, Nothing'de kelimenin tam anlamıyla hiçbir şey yapmak zorunda olmamanız.
Oyunun ilerlemesi, oyuncunun herhangi bir etkileşimde bulunmaması gereken süre ile ölçülüyor, aksi takdirde ise oyun sona eriyor. Yani, klavyede herhangi bir tuşa basamazsınız veya fare ile tıklayamazsınız.
Oyun esprili incelemelere sahip
Nothing'in 1000'den fazla yorumu var ve bunların %94'ü olumlu. İncelemeler çoğunlukla böylesine garip bir oyun konsepti hakkındaki esprili yorumlardan oluşuyor. İşte bu yorumlardan bazıları:
- "Bu oyunda 5 dakikadan fazla zaman geçirdikten sonra, "psikolojik korku" etiketinin tamamen haklı olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bu oyun size zihninizin derinliklerine inme fırsatı verecek, geçmişteki tüm hataları hatırlayacak ve zamanınızın değerini bilmeyi öğretecek bağımlılık yapıcı bir oynanışa sahip. Sadece gerçekten aydınlanmış olanlar bu oyunda zafere ulaşabilecek, henüz hepimizin buna hazır olduğunu sanmıyorum..."
- "Nothing" ile minimalizm ve farkındalık üzerine destansı bir yolculuğa çıkmaya hazırlanın. Karmaşık anlatılara ve yoğun oynanışa doymuş bir dünyada, "Nothing" bir sadelik örneği olarak ortaya çıkıyor ve oyuncuları kesinlikle hiçbir şey yapmamanın yüce sanatını kucaklamaya davet ediyor."
- "Oyun, oyuncunun çok fazla hareket etmesini gerektiriyor, umarım bu düzeltilir."
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.