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    Hiçbir şey yapmama oyunu Steam'de yüksek puan aldı

    Nothing adlı garip bir oyun 10 Ocak'ta Steam kataloğunda yer almaya başladı: Kaybetmemek için hiçbir şey yapmamanız gereken ücretsiz bir oyun.                   

    Hiçbir şey yapmama oyunu Steam'de yüksek puan aldı Tam Boyutta Gör

    Oyun geliştiricisi Pixelatto, "devrim niteliğindeki" oyunu Nothing'i Steam'de yayınladı ve oyuncular tarafından coşkuyla karşılandı. Olan bitenin tuhaflığı, Nothing'de kelimenin tam anlamıyla hiçbir şey yapmak zorunda olmamanız.

    Oyunun ilerlemesi, oyuncunun herhangi bir etkileşimde bulunmaması gereken süre ile ölçülüyor, aksi takdirde ise oyun sona eriyor. Yani, klavyede herhangi bir tuşa basamazsınız veya fare ile tıklayamazsınız.

    Oyun esprili incelemelere sahip

    Nothing'in 1000'den fazla yorumu var ve bunların %94'ü olumlu. İncelemeler çoğunlukla böylesine garip bir oyun konsepti hakkındaki esprili yorumlardan oluşuyor. İşte bu yorumlardan bazıları:

    • "Bu oyunda 5 dakikadan fazla zaman geçirdikten sonra, "psikolojik korku" etiketinin tamamen haklı olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bu oyun size zihninizin derinliklerine inme fırsatı verecek, geçmişteki tüm hataları hatırlayacak ve zamanınızın değerini bilmeyi öğretecek bağımlılık yapıcı bir oynanışa sahip. Sadece gerçekten aydınlanmış olanlar bu oyunda zafere ulaşabilecek, henüz hepimizin buna hazır olduğunu sanmıyorum..."
       
    • "Nothing" ile minimalizm ve farkındalık üzerine destansı bir yolculuğa çıkmaya hazırlanın. Karmaşık anlatılara ve yoğun oynanışa doymuş bir dünyada, "Nothing" bir sadelik örneği olarak ortaya çıkıyor ve oyuncuları kesinlikle hiçbir şey yapmamanın yüce sanatını kucaklamaya davet ediyor."
       
    • "Oyun, oyuncunun çok fazla hareket etmesini gerektiriyor, umarım bu düzeltilir."
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 4 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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