Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Hideo Kojima, uzay oyunu yapmak için uzaya gitmek istiyor

    Ünlü Japon oyun tasarımcısı, yönetmeni, yapımcısı ve yazarı Hideo Kojima, 'uzayda oynayabileceğiniz bir oyun yapmak' için Dünya'dan ayrılmak istediğini dile getirdi.
    2
    Hideo Kojima, uzay oyunu yapmak için uzaya gitmek istiyor Tam Boyutta Gör
    Connecting Worlds adlı yeni bir belgeselin galasında konuşan deneyimli oyun yönetmenine arkadaşı ve Summer Game Fest yapımcısı Geoff Keighley gelecekte ne yapmak istediğini sordu. Hideo Kojima ise Dünya'dan ayrılmak ve "uzayda oynayabileceğiniz bir oyun yaratmak" istediğini söyledi.

    Kojima, uzay temalı bir oyunu yapmak istiyor

    Oyun dünyasının en önemli figürlerinden birisi olan Hideo Kojima, yaptığı konuşmada "Uzaya gitmek istiyorum. Uzaya gitmek ve uzayda oynayabileceğiniz bir oyun yaratmak istiyorum... O yüzden lütfen biri beni uzaya göndersin." ifadelerini kullandı.

    Hideo Kojima, uzay oyunu yapmak için uzaya gitmek istiyor Tam Boyutta Gör
    Kojima’nın bu isteğinin arkasındaki nedenler ne kadar güçlüdür bilinmez ama kendisi geçmişte alışılmadık oyun mekaniklerini denemeye her zaman hevesli olmuş birisi. GBA RPG Boktai The Sun is in Your Hand buna örnek olarak verilebilir. Oyunun kartuşunda GBA'nızı dışarıda güneşe çıkardığınızda aktif hale gelen ve oyun içi silahları şarj eden bir ışık sensörü bulunuyordu.

    Kojima ayrıca geçmişte defalarca oyuncunun oyun içinde ölmesi halinde kendini imha edecek bir oyun yaratma arzusundan da bahsetmişti. Öte yandan Kojima kariyerine 1986 yılında Konami'de başladı ve burada MSX2 için Metal Gear'ı (1987) tasarlayarak video oyunlarında gizlilik türünün temelini attı. Konami'de 30 yılı aşkın bir süre çalışarak çok sayıda beğenilen Metal Gear Solid oyununun yanı sıra Zone of the Enders adlı mekanik oyununun yanı sıra Snatcher (1988) ve Policenauts (1994) adlı macera oyunlarının yapımcılığını üstlendi. Kojima son olarak ise Death Stranding (2019) ile karşımıza çıktı. Death Stranding 2 için çalışmalar devam ederken Kojima, Death Stranding filmi üzerinde de çalışıyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Microsoft Flight Simulator 2024 tanıtıldı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    sugar mommy pedal commander zararları topa sol ayakla vurup yazıyı sağ elle yazmak hoparlör çalışıyor ama ses gelmiyor indi bindi ne demek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 14 Pro
    Apple iPhone 14 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Aspire 7 A715-43G
    Acer Aspire 7 A715-43G
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    WTCN-KAFI
    WTCN-KAFI
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız