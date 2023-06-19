Tam Boyutta Gör Connecting Worlds adlı yeni bir belgeselin galasında konuşan deneyimli oyun yönetmenine arkadaşı ve Summer Game Fest yapımcısı Geoff Keighley gelecekte ne yapmak istediğini sordu. Hideo Kojima ise Dünya'dan ayrılmak ve "uzayda oynayabileceğiniz bir oyun yaratmak" istediğini söyledi.

Kojima, uzay temalı bir oyunu yapmak istiyor

Oyun dünyasının en önemli figürlerinden birisi olan Hideo Kojima, yaptığı konuşmada "Uzaya gitmek istiyorum. Uzaya gitmek ve uzayda oynayabileceğiniz bir oyun yaratmak istiyorum... O yüzden lütfen biri beni uzaya göndersin." ifadelerini kullandı.

Tam Boyutta Gör Kojima’nın bu isteğinin arkasındaki nedenler ne kadar güçlüdür bilinmez ama kendisi geçmişte alışılmadık oyun mekaniklerini denemeye her zaman hevesli olmuş birisi. GBA RPG Boktai The Sun is in Your Hand buna örnek olarak verilebilir. Oyunun kartuşunda GBA'nızı dışarıda güneşe çıkardığınızda aktif hale gelen ve oyun içi silahları şarj eden bir ışık sensörü bulunuyordu.

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Kojima ayrıca geçmişte defalarca oyuncunun oyun içinde ölmesi halinde kendini imha edecek bir oyun yaratma arzusundan da bahsetmişti. Öte yandan Kojima kariyerine 1986 yılında Konami'de başladı ve burada MSX2 için Metal Gear'ı (1987) tasarlayarak video oyunlarında gizlilik türünün temelini attı. Konami'de 30 yılı aşkın bir süre çalışarak çok sayıda beğenilen Metal Gear Solid oyununun yanı sıra Zone of the Enders adlı mekanik oyununun yanı sıra Snatcher (1988) ve Policenauts (1994) adlı macera oyunlarının yapımcılığını üstlendi. Kojima son olarak ise Death Stranding (2019) ile karşımıza çıktı. Death Stranding 2 için çalışmalar devam ederken Kojima, Death Stranding filmi üzerinde de çalışıyor.

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Hideo Kojima, uzay oyunu yapmak için uzaya gitmek istiyor