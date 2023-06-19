Hideo Kojima, uzay oyunu yapmak için uzaya gitmek istiyor

Kojima, uzay temalı bir oyunu yapmak istiyor
Oyun dünyasının en önemli figürlerinden birisi olan Hideo Kojima, yaptığı konuşmada "Uzaya gitmek istiyorum. Uzaya gitmek ve uzayda oynayabileceğiniz bir oyun yaratmak istiyorum... O yüzden lütfen biri beni uzaya göndersin." ifadelerini kullandı.
Kojima ayrıca geçmişte defalarca oyuncunun oyun içinde ölmesi halinde kendini imha edecek bir oyun yaratma arzusundan da bahsetmişti. Öte yandan Kojima kariyerine 1986 yılında Konami'de başladı ve burada MSX2 için Metal Gear'ı (1987) tasarlayarak video oyunlarında gizlilik türünün temelini attı. Konami'de 30 yılı aşkın bir süre çalışarak çok sayıda beğenilen Metal Gear Solid oyununun yanı sıra Zone of the Enders adlı mekanik oyununun yanı sıra Snatcher (1988) ve Policenauts (1994) adlı macera oyunlarının yapımcılığını üstlendi. Kojima son olarak ise Death Stranding (2019) ile karşımıza çıktı. Death Stranding 2 için çalışmalar devam ederken Kojima, Death Stranding filmi üzerinde de çalışıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: